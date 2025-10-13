Thông số kỹ thuật iPhone Air so vs iPhone 17 series, nên mua dòng nào?

Thông số kỹ thuật iPhone Air so với iPhone 17 series

Để lựa chọn đúng thiết bị, cần hiểu rõ thông số kỹ thuật iPhone Air so với iPhone 17 series. So sánh này giúp làm nổi bật những khác biệt giữa các dòng máy về hiệu năng, thiết kế và trải nghiệm.

Thiết kế và màn hình

iPhone Air sở hữu thiết kế khung Titan cao cấp với độ mỏng chỉ 5,64 mm, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế khi cầm nắm. Thiết bị trang bị màn hình Super Retina XDR OLED 6,55 inch, hỗ trợ ProMotion 120Hz cùng độ sáng tối đa 3.000 nits. Đây là một trong những điểm nổi bật trong thông số kỹ thuật của iPhone Air, giúp hiển thị hình ảnh rõ ràng, sắc nét hơn.

Trong khi đó, iPhone 17 series có mặt lưng kính hoặc kính nhám tùy phiên bản, với màn hình Super Retina XDR OLED hỗ trợ ProMotion 120Hz và độ sáng tối đa tương tự.

Hiệu năng và chip xử lý

Về sức mạnh bên trong iPhone Air được trang bị chip Apple A19 Pro – dòng chip tiên tiến với khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ, hỗ trợ tốt cho các tác vụ hàng ngày. Nhờ hiệu năng tối ưu, thiết bị duy trì khả năng vận hành ổn định mà không tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

Ngược lại, iPhone 17 series sử dụng chip A19 Pro trên phiên bản Pro/Pro Max và chip A19 trên bản tiêu chuẩn, mang lại hiệu suất tối ưu tùy theo nhu cầu sử dụng.

Hệ thống camera đi kèm chất lượng ảnh

Trong thông số kỹ thuật iPhone Air, hệ thống camera chính 48MP Fusion Main, hỗ trợ chống rung quang học và chụp đêm, nhưng không có camera góc siêu rộng 48MP như bản Pro.

Với iPhone 17 series, hệ thống camera 48MP Dual Fusion (gồm camera chính và góc siêu rộng) cho chất lượng ảnh linh hoạt hơn, đồng thời hỗ trợ quay video ProRes và các tính năng AI giúp tối ưu hóa chi tiết khi chụp thiếu sáng.

Khả năng quay video

iPhone Air hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision ở tốc độ 24, 25, 30 hoặc 60 fps, cùng chế độ hành động 2.8K và quay chậm 1080p ở 120/240 fps. Tuy nhiên, dòng Air không hỗ trợ quay video ProRes – tính năng chỉ có trên iPhone 17 Pro và Pro Max.

Pin và sạc nhanh

iPhone Air có thời gian xem video lên đến 27 giờ, tích hợp pin lithium-ion, hỗ trợ sạc nhanh 20W qua USB-C hoặc MagSafe, giúp sạc 50% trong khoảng 30 phút. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng cần máy mỏng nhẹ nhưng vẫn có thời lượng pin tốt.

Trong khi đó, pin iPhone 17 series lớn hơn hỗ trợ sạc nhanh 30W – 40W, mang lại thời gian sử dụng lâu hơn cho người dùng chuyên nghiệp.

Nên mua iPhone Air hay iPhone 17 series?

Sau khi so sánh chi tiết về thiết kế, hiệu năng, camera và trải nghiệm sử dụng, có thể thấy iPhone Air và iPhone 17 series đều mang đến những giá trị riêng, phục vụ các nhóm người dùng khác nhau.

iPhone Air hướng đến sự tối giản, thanh lịch và cân bằng. Dòng máy này phù hợp với người dùng muốn sở hữu một chiếc iPhone mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh, hiển thị đẹp nhưng vẫn đảm bảo tính kinh tế. Thiết bị đem lại trải nghiệm cao cấp của Apple trong một thiết kế gọn gàng, tinh tế – lý tưởng cho người dùng ưa sự tiện lợi, cần một chiếc máy đồng hành linh hoạt trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Ngược lại, iPhone 17 series là lựa chọn dành cho người dùng ưu tiên hiệu suất và công nghệ hàng đầu. Với các tính năng quay chụp chuyên nghiệp, khả năng tối ưu hiệu năng lâu dài cùng thời lượng pin ấn tượng, dòng này phù hợp với những ai làm sáng tạo nội dung, thường xuyên xử lý tác vụ nặng hoặc đơn giản là muốn trải nghiệm trọn vẹn nhất trong hệ sinh thái iPhone.

Mua iPhone Air và iPhone 17 series ở đâu uy tín?

CellphoneS là địa chỉ uy tín hàng đầu để sở hữu iPhone Air và iPhone 17 series chính hãng. Các sản phẩm đều có thông số đạt chuẩn Apple, đi kèm chính sách bảo hành đầy đủ và chương trình trả góp linh hoạt. Ngoài ra, người dùng có thể thu cũ lên đời dễ dàng để tiết kiệm chi phí.