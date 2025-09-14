Thông tin mới nhất về đặt cọc iPhone 17, xuất hiện ưu đãi chưa từng có cho iFan Việt Nam

Sau màn ra mắt đầy ấn tượng vào ngày 10/9, iPhone 17 và iPhone Air nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng yêu công nghệ tại Việt Nam. Không để người dùng phải chờ đợi lâu, hai hệ thống bán lẻ hàng đầu là FPT Shop và Di Động Việt đã đồng loạt khởi động chương trình đặt cọc, mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn để thu hút iFan. Cuộc đua mở bán này không chỉ là về việc sở hữu sản phẩm sớm, mà còn là cuộc cạnh tranh về chính sách và quyền lợi, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp lên siêu phẩm mới.

iPhone 17 hấp dẫn với chính sách "giao trễ đền gấp đôi"

Bắt đầu từ 19h ngày 12/9, FPT Shop và F.Studio by FPT chính thức nhận đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air. Chương trình này mang đến nhiều điểm nhấn độc đáo, đặc biệt là sự kết hợp với mạng di động FPT.

Khi đặt cọc và đăng ký kèm các gói cước FVIP150, F299 hoặc F399, khách hàng sẽ nhận được voucher mua phụ kiện trị giá lên tới 2.500.000 đồng. Các gói cước này, với dung lượng data "khủng" 600GB/tháng, còn đi kèm hàng trăm phút gọi nội và ngoại mạng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

Một điểm cộng lớn là chính sách "giao trễ đền gấp đôi gói cước": nếu FPT Shop giao máy muộn 1 tháng so với dự kiến, khách hàng sẽ được tặng thêm 2 tháng sử dụng gói cước. Đối với những người không đăng ký SIM FPT kèm máy, hệ thống vẫn sẽ tặng miễn phí SIM kèm gói FVIP150 và chính sách "đền bù" tương tự.

Bảng giá iPhone 17 và iPhone Air chính hãng tại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT.

Ngoài ra, FPT Shop còn cung cấp gói bảo hành trọn đời với mức giá ưu đãi 1.800.000 đồng (giá gốc 3.000.000 đồng). Với gói này, người dùng được đổi máy mới trong 17 tháng đầu nếu có lỗi từ nhà sản xuất, và chính sách này lặp lại không giới hạn.

Về mặt tài chính, khách hàng có thể lựa chọn trả góp 0% lãi suất hoặc tham gia chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá tối đa 2.500.000 đồng. Đặc biệt, các khách hàng thân thiết có thể đặt cọc chỉ với 17.000 đồng, trong khi mức đặt cọc chung là 1.000.000 đồng.

Ưu đãi cộng dồn và chính sách định giá máy cũ khi lên đời iPhone 17

Di Động Việt cũng khởi động đặt cọc sớm từ 19h ngày 12/9, tạo nên sức nóng lớn ngay từ những phút đầu tiên. Hệ thống này thu hút người dùng bằng chính sách ưu đãi cộng dồn và quy trình thu cũ đổi mới linh hoạt.

Chương trình trade-in của Di Động Việt mang đến mức trợ giá lên đến 5.000.000 đồng cho các phiên bản iPhone 17, iPhone Air dung lượng từ 1TB trở lên, và 4.000.000 đồng cho các phiên bản dưới 1TB. Điểm đặc biệt là máy cũ được định giá chỉ dựa trên ngoại quan mà không cần bung máy, cam kết giá thu mua tốt so với thị trường.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được giảm thêm tới 2.500.000 đồng khi thanh toán qua ngân hàng hoặc trả góp. Tổng ưu đãi có thể lên tới 7.500.000 đồng khi áp dụng cộng dồn. Di Động Việt cũng áp dụng chương trình "Trả góp 30" với 0% lãi suất, không phí ẩn, không cần trả trước và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, mang đến giải pháp tài chính linh hoạt cho người dùng.

Nhu cầu đặt cọc iPhone 17 mới ở Việt Nam rất lớn.

Theo thống kê từ Di Động Việt, chỉ trong 15 phút mở đăng ký, đã có 9.211 lượt khách đặt cọc qua website. Mức độ quan tâm cũng được thể hiện rõ qua số liệu: màu Cam Vũ Trụ của iPhone 17 Pro | Pro Max chiếm khoảng 65% tổng số cọc.

Về phiên bản, iPhone 17 Pro Max dẫn đầu với 54,12%, tiếp đến là iPhone 17 Pro (25,77%) và iPhone 17 (14,43%). Phiên bản dung lượng 256GB được săn đón nhiều nhất và là phiên bản "cháy hàng" sớm nhất.

iPhone Air cũng bất ngờ nhận nhiều quan tâm vì thiết kế siêu mỏng, khung titan và mức giá dễ tiếp cận hơn dòng Pro.

"Tại Di Động Việt, số lượng khách quan tâm trade-in luôn chiếm tỷ trọng tương đối cao bởi những chính sách trợ giá của hệ thống. Năm nay, ngay từ giai đoạn đăng ký nhận thông tin, nhiều khách hàng khi đến trực tiếp cửa hàng tư vấn hoặc qua các kênh online cũng đã hỏi về chương trình trade-in để tham khảo trước. Nhiều khách hàng chọn hình thức này để tối ưu chi phí, nhất là khi Apple liên tục nâng cấp cấu hình và camera, khiến việc lên đời trở thành nhu cầu thường xuyên hơn thay vì phải sau 2 - 3 năm mới lên đời 1 lần", đại diện hệ thống cho biết.

