Thông tin mới nhất về đầu tư tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau

12-10-2025 - 07:51 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau được một doanh nghiệp đề xuất đầu tư theo quy mô đường đôi, điện khí hóa, khổ 1.435mm, khai thác hỗn hợp hành khách và hàng hóa, với vận tốc thiết kế từ 200-250km/h.

Công ty CP Tập đoàn CT Group vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất được lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau theo phương thức đối tác công tư (PPP), Báo Đầu tư đưa tin.

Tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau có điểm đầu là ga Thủ Thiêm (ga trung tâm của TP.HCM), điểm cuối tuyến giai đoạn 1 là ga Cái Răng, TP Cần Thơ và điểm cuối tuyến giai đoạn 2 là ga Đất Mũi, Cà Mau.

Dự án sẽ đi qua TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau, với chiều dài toàn tuyến giai đoạn 1 dự kiến là 160km; giai đoạn 2 dự kiến là 120km.

Tuyến đường sắt này sẽ được xây dựng là đường sắt đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, khai thác hành khách và hàng hóa với vận tốc thiết kế 200-250km/h. Đồng thời nghiên cứu phương án vận tốc thiết kế 300-350km/h.

Thông tin mới nhất về đầu tư tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau- Ảnh 1.

Đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau có vận tốc thiết kế 200-250km/h

Về phương án tài chính, CT Group cho biết sẽ cùng với các đối tác quốc tế uy tín làm việc để có nguồn tài chính đầu tư cho dự án, tổng vốn đầu tư sơ bộ dự án khoảng 12 tỷ USD (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng từ vốn ngân sách Nhà nước).

Doanh nghiệp này đề xuất cơ cấu vốn theo cơ chế thí điểm PPP đặc thù, trong đó 80% từ ngân sách Nhà nước trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn hợp pháp khác; 20% vốn chủ sở hữu và huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư.

CT Group đề xuất cơ chế đóng góp 75% doanh thu từ các dự án phát triển quỹ đất gồm: 400ha gần ga Tân Kiên, Bình Chánh (TP.HCM), 200ha ở khu đô thị đường sắt Cần Thơ và 200ha khu vực ga cuối Cà Mau (tổng dự kiến 300.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 250.000 tỷ đồng).

Đồng thời đề xuất sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị TOD dọc tuyến để có thể huy động 20-25% tổng mức đầu tư cho dự án.

Để thực hiện dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau, CT Group đề xuất áp dụng cơ chế và chính sách đặc thù như: miễn thuế nhập khẩu thiết bị, phụ tùng phục vụ xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng; được đề xuất khung giá vé hành khách, hàng hóa đảm bảo tính cạnh tranh; được vay ưu đãi 40-50% tổng mức đầu tư dự án.

Về tiến độ, doanh nghiệp đề xuất được giao lập, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trong năm 2025-2026; lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường trong năm 2026-2027; khởi công xây dựng năm 2027; đưa vào khai thác thương mại trong năm 2031-2032.

Mới đây, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã trình Bộ Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ. Theo đó, dự án này được nghiên cứu với chiều dài 175,2km; điểm đầu tại ga An Bình thuộc phường Dĩ An, TP.HCM; điểm cuối tại ga Cần Thơ thuộc phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.

Tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ được đầu tư mới để vận chuyển chung hành khách và hàng hóa. Đây là tuyến đường sắt đôi, khổ đường 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 160km/h.

Về quy mô, giai đoạn 1 sẽ đầu tư đường đơn với tổng mức đầu tư khoảng 173.643 tỷ đồng; giai đoạn 2 (sau năm 2030) sẽ đầu tư hoàn thiện đường đôi với chi phí khoảng 64.973 tỷ đồng.

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

