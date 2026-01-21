Thông tin mới nhất về nhắn tin qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM, phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi, nhắm trực tiếp vào người dùng Zalo.

Theo cơ quan công an, các đối tượng xấu đang lợi dụng tính năng đăng nhập Zalo bằng mã QR trên máy tính - vốn được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng đăng nhập nhanh chóng, thuận tiện - để chiếm quyền kiểm soát tài khoản chỉ trong thời gian ngắn.

Cụ thể, các đối tượng thường gửi hoặc hiển thị mã QR kèm theo những tin nhắn mời gọi hấp dẫn như “nhận quà”, “trúng thưởng”, “xem nội dung độc quyền” hoặc các thông tin giật gân nhằm kích thích sự tò mò. Trên thực tế, đây là mã QR đăng nhập tài khoản Zalo trên thiết bị của kẻ gian. Khi người dùng quét mã và xác nhận đăng nhập, tài khoản lập tức bị chiếm quyền kiểm soát.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không quét mã QR do người lạ gửi hoặc xuất hiện trong các đường link, hội nhóm không rõ nguồn gốc. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, quá trình chiếm đoạt diễn ra rất nhanh. Sau khi quét mã, điện thoại sẽ hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận đăng nhập hoặc liên kết thiết bị mới. Nếu người dùng bấm “đồng ý” theo thói quen, kẻ gian có thể lập tức truy cập tài khoản, mạo danh nạn nhân để nhắn tin vay tiền, lừa đảo người thân, thậm chí chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không quét mã QR do người lạ gửi hoặc xuất hiện trong các đường link, hội nhóm không rõ nguồn gốc. Trường hợp đã lỡ quét mã và màn hình hiển thị nội dung liên quan đến “đăng nhập” hoặc “liên kết thiết bị”, cần lập tức nhấn “Từ chối” để ngăn chặn truy cập trái phép.

Ngoài ra, nếu nghi ngờ tài khoản đã bị xâm nhập, người dùng cần đổi mật khẩu Zalo ngay để vô hiệu hóa các phiên đăng nhập cũ; đồng thời kiểm tra lịch sử đăng nhập trong phần cài đặt và đăng xuất khỏi các thiết bị lạ nhằm tránh tiếp tục bị lợi dụng.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, khi phát hiện dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, bị đe dọa hoặc bị mạo danh để lừa đảo người khác, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, hạn chế thiệt hại và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.