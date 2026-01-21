Thay đổi quan trọng về tuổi nghỉ hưu của giáo viên ngay trong năm 2026

So với trước đây, các quy định mới được đánh giá là linh hoạt hơn, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và từng nhóm nhà giáo.

Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu được quy định tại Bộ luật Lao động 2019, áp dụng cho người lao động nói chung, trong đó có giáo viên: Giáo viên nam nghỉ hưu ở tuổi 61 tuổi 6 tháng. Giáo viên nữ nghỉ hưu ở tuổi 57 tuổi.

Từ các năm tiếp theo, tuổi nghỉ hưu sẽ tiếp tục tăng dần cho đến khi đạt mốc 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ theo lộ trình đã được pháp luật quy định.

Giáo viên mầm non áp dụng cơ chế nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu chung

Một điểm mới đáng chú ý trong Luật Nhà giáo 2025 là giáo viên mầm non được áp dụng cơ chế nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu chung.

Cụ thể, giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm nếu có nguyện vọng và đã đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên, đồng thời không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Như vậy, trong năm 2026:

Chi tiết nhóm giáo viên có tuổi nghỉ hưu muộn hơn tuổi quy định

Luật Nhà giáo 2025 cũng cho phép một số nhóm giáo viên nghỉ hưu muộn hơn tuổi quy định, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện và có nhu cầu của cơ sở giáo dục.

Các nhóm giáo viên được xem xét kéo dài thời gian công tác gồm: Giáo viên có trình độ tiến sĩ; Giáo viên có chức danh Phó giáo sư; Giáo viên có chức danh Giáo sư; Giáo viên làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, đặc thù.

Thời gian kéo dài tối đa:

Trong thời gian công tác kéo dài, nhà giáo không đảm nhiệm chức vụ quản lý, chỉ tập trung vào công tác chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu.

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu vừa đảm bảo linh hoạt, vừa đảm bảo quyền lợi nhà giáo

Có thể thấy, các quy định mới về tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2026 hướng đến tính linh hoạt, vừa bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, vừa đáp ứng yêu cầu sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong ngành giáo dục.

Đặc biệt, việc cho phép giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm và tạo điều kiện để các nhà giáo có trình độ cao tiếp tục cống hiến sau tuổi nghỉ hưu được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.