Thông tin mới nhất về tuyến cao tốc gần 19.000 tỷ đồng do liên danh T&T của Bầu Hiển đầu tư tại tỉnh rộng nhất Việt Nam

Tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh đây là công trình giao thông trọng điểm, có vai trò tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh.

Việc đầu tư bốn làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m nhằm bảo đảm tính đồng bộ, an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài. Phương án này cũng giúp hạn chế nhu cầu mở rộng, nâng cấp trong tương lai, qua đó sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Theo phương án điều chỉnh, tên dự án được thống nhất là “Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư”, không còn cụm từ “giai đoạn 1”.

Tuyến dài khoảng 73,62 km, có điểm đầu tại Km126+484,93 thuộc phường 1 – Bảo Lộc, trùng với điểm cuối cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc tại Km125+675. Điểm cuối tại Km200+100, kết nối cao tốc Liên Khương – Prenn tại Km208+650, thuộc xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Cao tốc được thiết kế với vận tốc 100 km/h, có làn dừng khẩn cấp liên tục. Các hạng mục cầu, cống, hầm chui, nút giao, đường ngang, đường gom, đường dân sinh và công trình an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ.

Dự án cũng bố trí đầy đủ công trình phục vụ khai thác, nhà điều hành, hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí, trạm dừng nghỉ và công trình kiểm soát tải trọng xe, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định hiện hành.

Phương án điều chỉnh bổ sung nút giao Gia Hiệp và công trình dân sinh tại Km196+170 nhằm hoàn thiện kết nối, bảo đảm thuận lợi và an toàn khi khai thác.

Theo tiến độ mới, dự án dự kiến thông xe kỹ thuật trong quý III/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 18.945 tỷ đồng, tăng khoảng 422 tỷ đồng so với mức trước điều chỉnh.

Sau khi xem xét tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với tỷ lệ tán thành 100%.

Được biết, trước đó liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T – Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành đã trúng thầu và được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án này.