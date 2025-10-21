Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới về đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

21-10-2025 - 16:53 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, hoàn thiện dự thảo 37 bộ tiêu chuẩn Việt Nam trên cơ sở tương đương tiêu chuẩn quốc tế (ISO). Đây là các tiêu chuẩn chung không liên quan trực tiếp đến các công nghệ lõi của đường sắt tốc độ cao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn và các nội dung liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, sáng 21/10.

Thông tin tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, từ tháng 4/2025 đến nay, các đơn vị chuyên môn, chuyên gia đã thu thập, tổng hợp 457 tiêu chuẩn chuyên ngành đường sắt để xem xét áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam (gồm 202 tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN, 137 tiêu chuẩn châu Âu, 118 tiêu chuẩn Trung Quốc).

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN về khảo sát, thí nghiệm, vật liệu xây dựng…hiện đang áp dụng cho lĩnh vực đường bộ cũng áp dụng cho công trình đường sắt tốc độ cao.

Thông tin mới về đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam- Ảnh 1.

Trước ngày 30/10, Bộ Xây dựng sẽ ban hành 37 bộ TCVN tương đương ISO.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, hoàn thiện dự thảo 37 bộ TCVN trên cơ sở tương đương tiêu chuẩn quốc tế (ISO). Đây là các tiêu chuẩn chung không liên quan trực tiếp đến các công nghệ lõi của đường sắt tốc độ cao.

Dự kiến trước ngày 30/10, Bộ Xây dựng sẽ ban hành 37 bộ TCVN tương đương ISO . Sau khi Chính phủ quyết định lựa chọn công nghệ cho đường sắt tốc độ cao, ngoài 37 bộ TCVN được ban hành trên cơ sở tương đương ISO, dự án được áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn của nước chuyển giao công nghệ cho các hạng mục chính, bảo đảm đồng bộ với công nghệ được lựa chọn và đáp ứng yêu cầu an toàn, chất lượng của dự án. Trong đó, ưu tiên áp dụng tối đa tiêu chuẩn quốc tế.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các bộ TCVN tương đương ISO là cơ sở quản lý cho toàn bộ dự án từ công tác khảo sát, thiết kế, thi công… đến thiết bị thông tin tín hiệu, đầu máy, toa xe.

Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, ban hành các bộ TCVN tương đương ISO, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam.

Đèo Cả vừa tạo bước ngoặt quan trọng tại tuyến giao thông chiến lược kết nối Nam Trung Bộ với Tây Nguyên

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 31 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 31 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Chủ tịch Quốc hội Hungary: Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất, quan trọng nhất của EU tại Đông Nam Á

Chủ tịch Quốc hội Hungary: Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất, quan trọng nhất của EU tại Đông Nam Á Nổi bật

109 chủ xe ô tô, xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

109 chủ xe ô tô, xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

16:50 , 21/10/2025
Hội chợ Mùa thu 2025: Kết nối thương mại gắn với trách nhiệm xã hội

Hội chợ Mùa thu 2025: Kết nối thương mại gắn với trách nhiệm xã hội

16:20 , 21/10/2025
Lãnh đạo Đồng Tháp thúc tiến độ dự án ĐT.857, tuyến tránh Cao Lãnh và bến phà An Phong - Tân Bình

Lãnh đạo Đồng Tháp thúc tiến độ dự án ĐT.857, tuyến tránh Cao Lãnh và bến phà An Phong - Tân Bình

15:45 , 21/10/2025
Nhận tiền qua tài khoản cá nhân: Khi nào phải nộp thuế, khi nào không?

Nhận tiền qua tài khoản cá nhân: Khi nào phải nộp thuế, khi nào không?

15:15 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên