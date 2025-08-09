Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin mới về tháo gỡ vướng mắc lĩnh vực khoáng sản, đất đai

09-08-2025 - 13:20 PM | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai.

Yêu cầu trên được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Công điện số 130 vừa được ban hành ngày 8/8.

Công điện nêu, thời gian qua, các bộ, UBND tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập chưa được giải quyết triệt để và chưa phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, là nguyên nhân vướng mắc, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Bộ Chính trị đã chỉ đạo sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản , Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai , trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025).

Để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tập trung rà soát kỹ, toàn diện, xác định các vướng mắc, bất cập trong quy định tại Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

Trong đó, cần nêu rõ nội dung vướng mắc, quy định và đề xuất, kiến nghị giải pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cụ thể; gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/8.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, nội dung, giải pháp đề xuất cần xử lý triệt để, hiệu quả, không còn vướng mắc, khó khăn để mọi hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai trên địa bàn. Tinh thần là phân cấp, phân quyền tối đa để các cấp cơ sở, địa phương, cấp trực tiếp thực hiện chủ động quyết, chủ động làm và tự chịu trách nhiệm; đồng thời, cần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết và tăng cường hậu kiểm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo khẩn trương rà soát kỹ, tổng hợp đầy đủ ý kiến các bộ, địa phương để sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc lĩnh vực khoáng sản và đất đai, trên nguyên tắc phân cấp triệt để, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm kịp tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

