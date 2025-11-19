Thông xe Đại lộ Tây Thăng Long, hé lộ cực tăng trưởng mới trước giờ G

Trong bức tranh đó, Phúc Thọ nổi lên như tâm điểm tiếp theo, sẵn sàng đón làn sóng hạ tầng và cơ hội phát triển tiềm năng.

Tây Thăng Long – trục song hành thịnh vượng mới của phía Tây Thủ đô

Nếu trước đây, hành trình từ nội đô đến Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ chủ yếu qua Quốc lộ 32 với mật độ giao thông cao, thì nay đại lộ Tây Thăng Long đang mở ra một hướng di chuyển hoàn toàn mới – rộng hơn, hiện đại hơn và giàu tiềm năng phát triển đô thị hơn.

Với chiều dài 33 km, mặt cắt 60,5 m, 10 làn xe, tuyến đại lộ kết nối từ Võ Chí Công (Tây Hồ) tới cửa ngõ Sơn Tây, đóng vai trò huyết mạch của trục phát triển phía Tây Thủ đô. Không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, đây còn là trục động lực mới, định hình không gian đô thị hiện đại kéo dài từ trung tâm ra vùng vệ tinh.

Theo kế hoạch, khi thông xe toàn tuyến vào quý II/2026, thời gian di chuyển từ Phúc Thọ đến Tây Hồ chỉ chưa đầy 20 phút. Tuyến đường này đồng thời giao cắt với loạt vành đai trọng yếu (2, 3, 3.5, 4) và kết nối trực tiếp các cầu vượt sông Hồng như Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, mở ra liên thông vùng giữa Đông Anh – Mê Linh – Vĩnh Phúc, tạo nên một mạng lưới giao thông liên kết toàn diện.

Không chỉ là hạ tầng giao thông, dọc trục Tây Thăng Long đang phát triển theo mô hình "chuỗi hạt nhân đô thị" – cứ khoảng 3-5 km lại hình thành một dự án điểm nhấn, bao gồm đô thị, giáo dục, y tế, thương mại và giải trí, kiến tạo một hệ sinh thái sống và đầu tư liên hoàn theo hành lang và khép kín theo dự án.

Sự cộng hưởng đồng bộ về hạ tầng đã giúp giá trị bất động sản dọc trục tăng gấp nhiều lần trong vòng 10 năm qua

Nhà đầu tư Nguyên Thái Anh chia sẻ: "Hạ tầng giao thông là bệ phóng của đô thị. Có đường, có dòng vốn – đó là lý do trục hành lang Tây Thăng Long đang trở thành tâm điểm hút đầu tư của phía Tây Hà Nội."

Trên thực tế, các dự án thấp tầng gần tuyến đã ghi nhận mức giá dao động từ 250 – 300 triệu đồng/m² đối với liền kề nội khu, và 330 – 380 triệu đồng/m² với liền kề mặt đường chính, phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Cùng với hạ tầng giao thông, hai bên đại lộ đang quy tụ chuỗi dự án quy mô lớn của nhiều tập đoàn bất động sản, công nghệ, đầu tư quốc tế, cùng quy hoạch trụ sở 13 bộ ngành tại Tây Hồ.

Sự xuất hiện của những công trình, dự án tầm vóc trên trục Tây Thăng Long không chỉ cho thấy tầm nhìn quy hoạch dài hạn của Hà Nội, mà còn đặt nền móng cho một cực tăng trưởng mới, góp phần giảm tải áp lực cho khu trung tâm, đồng thời mở rộng không gian đô thị theo hướng văn minh và hội nhập quốc tế.

Đích đến tiếp theo của dòng chảy thịnh vượng về phía Tây

Theo các chuyên gia, dọc hành lang Tây Thăng Long đang dần hình thành diện mạo phát triển mạnh mẽ, tạo nên một trục chiến lược – nơi dòng chảy hạ tầng, đô thị, thương mại và đầu tư lan tỏa mạnh mẽ.

Tại tâm điểm của trục tăng trưởng ấy, Phúc Thọ đang vươn mình trở thành đô thị vệ tinh năng động, hưởng lợi trực tiếp khi đại lộ Tây Thăng Long nghìn tỷ thông xe toàn tuyến. Và chính tại nơi đây, SGO La Porta xuất hiện như một điểm chạm mới của dòng chảy thịnh vượng, biểu tượng cho chuẩn sống hiện đại giữa trung tâm hành chính – kinh tế – thương mại mới của vùng.

Tọa lạc trên mặt đường Phúc Hòa – Long Xuyên, SGO La Porta trở thành dự án tiên phong thừa hưởng trọn vẹn đầy đủ mọi ưu thế từ cơ sở hạ tầng, giao thương và nhu cầu nâng cấp không gian, trải nghiệm sống toàn diện.

Theo tìm hiểu, SGO La Porta được quy hoạch trên diện tích 4.5ha, hướng tới trở thành khu đô thị cao cấp kiểu mẫu tại Phúc Thọ, Hà Nội. Dự án giới thiệu ra thị trường 128 sản phẩm thấp tầng gồm shophouse, liền kề, biệt thự sân vườn cùng 2 tòa chung cư cao tầng, được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, quy tụ đầy đủ tiện ích thương mại, dịch vụ, giải trí và văn hóa, mang đến đa dạng lựa chọn đầu tư – an cư cho chủ sở hữu.

Các sản phẩm được quy hoạch bài bản, dựa trên nghiên cứu tỉ mỉ về ưu thế vị trí và tiềm năng khu vực, giúp tối đa hóa công năng sử dụng và đem lại lợi thế về kinh doanh cho nhà đầu tư. Trong đó, các căn thấp tầng sẽ hưởng trọn lợi thế giao thương sầm uất từ 2 tuyến đường huyết mạch là Quốc Lộ 32 và Đại lộ Tây Thăng Long đặc biệt trong tương lai là cư dân từ 2 tòa chung cư khi vận hành.

Hướng tới kiến tạo một khu đô thị sôi động, đáng sống bậc nhất khu vực, SGO La Porta Phúc Thọ được chủ đầu tư dành tới 2,5ha – chiếm gần 60% tổng diện tích toàn khu để kiến tạo hơn 20 tiện ích, công trình hiện đại, phù hợp với nhu cầu sử dụng của cư dân như: khu thể thao ngoài trời, những khu vườn xanh, công viên quảng trường, trung tâm thương mại… Nổi bật là clubhouse mang trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp, nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Với số lượng sản phẩm giới hạn cộng hưởng cùng nhu cầu nâng tầm dịch vụ tiện ích cao cấp tại khu vực ngày một lớn giúp SGO La Porta bước đúng "điểm rơi vàng" của thị trường: đón sóng hạ tầng và dòng dịch chuyển dân cư, đầu tư mạnh ra vùng vệ tinh. SGO La Porta đang đứng trước cột mốc lịch sử - từ trục quy hoạch trở thành phố lớn sầm uất phía Tây với những cột mốc hạ tầng rõ ràng.

Và SGO La Porta tự hào với dòng sản phẩm định vị khu đô thị cao cấp tiên phong của khu vực, mở ra cơ hội để nhà đầu tư đi trước một bước tại tọa độ mới tiếp theo trên cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội.