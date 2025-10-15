Three O’Clock và cú “lên ngựa” thần tốc như Thánh Gióng của cà phê Việt: Từ những đêm thức trắng ở Sài Gòn đến bản hợp đồng trăm cửa hàng tại Ấn Độ

3 giờ sáng ở Sài Gòn - thành phố chưa bao giờ ngủ, khi phần lớn hàng quán đã tắt đèn, những cửa hiệu Three O’Clock vẫn rực sáng. Trong không gian rộng và ấm, người ta vẫn thấy những freelancer cặm cụi bên laptop, nhóm bạn trò chuyện thâu đêm hay dân văn phòng ngồi kết sổ công việc cuối ngày.

“Nếu giữ chân khách hàng đến 3h sáng, họ sẽ ở lại với quán cả đêm.” - doanh nhân Thuận Nguyễn, Founder thương hiệu Three O’Clock, mỉm cười khi nhắc lại triết lý đã gắn liền với thương hiệu gần một thập kỷ qua.

Ra đời vào năm 2016, giữa thị trường F&B sôi động, Three O’Clock chọn hướng đi khác biệt: mô hình cà phê 24/24, phục vụ mọi thời điểm trong ngày. Khi đó, mảng F&B Việt Nam vẫn còn rộng mở, và khái niệm “cà phê deadline” chỉ mới manh nha.

“Tôi lớn lên trong gia đình kinh doanh F&B, nên hiểu rằng nếu muốn tồn tại phải chọn được ‘khoảng trời riêng’. Thời điểm đó, cà phê 24h gần như chưa ai làm, tôi tin nếu xuất phát sớm, mình sẽ đứng vững.” - chị Thuận Nguyễn chia sẻ.

Suốt gần 10 năm, Three O’Clock kiên trì giữ bản sắc riêng: không gian lớn, ánh sáng mạnh, thiết kế mở để mọi người có thể làm việc, học tập, hay đơn giản là tìm cảm hứng trong những đêm không ngủ. Theo Founder của thương hiệu chia sẻ: Mặt bằng lớn là một lựa chọn thông minh, không chỉ giúp thương hiệu trở nên dễ nhận biết mà còn mang tới trải nghiệm đúng ‘vibe’ cho khách hàng. “Nếu không gian đủ rộng, khách sẽ muốn ở lại lâu hơn - và đó chính là doanh thu.”

Đến nay, Three O’Clock đã có 9 cửa hàng tại TP.HCM và một tại Hà Nội, trở thành biểu tượng quen thuộc của giới trẻ hai miền. Thương hiệu này không chỉ là nơi uống cà phê, mà còn là “trạm nạp năng lượng” cho những người trẻ làm việc xuyên đêm.

Tuy nhiên, với chị Thuận Nguyễn, chặng đường 10 năm đó chỉ là khởi đầu. Bước ngoặt thật sự đến khi chị gặp bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Go Global Holdings - người được biết đến qua chương trình Shark Tank Việt Nam và vai trò “bà đỡ” cho các thương hiệu Việt ra quốc tế.

“Tôi từng nghĩ chỉ cần ổn định ở Việt Nam là đủ. Nhưng cô Phi Vân khiến tôi nhận ra: nếu mình đã làm được ở thị trường khốc liệt như Việt Nam, tại sao không thể ra thế giới?” - Founder Thuận Nguyễn chia sẻ.

Cuộc gặp đó mở ra một hành trình mới - hành trình “go global” cho một thương hiệu cà phê sinh ra từ những đêm thức trắng ở Sài Gòn.

Từ Sài Gòn đến xứ tỷ dân: Bước đi táo bạo của startup Việt

Đầu năm 2025, thông tin Three O’Clock ký hợp đồng nhượng quyền độc quyền với FranGlobal (Ấn Độ) khiến giới F&B Việt Nam xôn xao. Theo thỏa thuận, tập đoàn chuyên nhượng quyền quốc tế này sẽ phát triển hệ thống Three O’Clock tại Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh, với cam kết mở ít nhất 100 cửa hàng trong 10 năm.

Với gần một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Three O’Clock không còn là một thương hiệu non trẻ. Sự bền bỉ và mô hình kinh doanh được chứng thực qua thời gian đã giúp thương hiệu này giành được niềm tin từ đối tác quốc tế.

Ký kết nhượng quyền giữa Three O’Clock và FranGlobal (Ấn Độ)

Việc chọn Ấn Độ làm điểm đến đầu tiên khiến nhiều người bất ngờ, khi hầu hết thương hiệu Việt thường hướng tới Đông Nam Á, Hàn Quốc hay Mỹ. Với Thuận Nguyễn, đây là bước đi có tính toán. Chị nhìn thấy cơ hội ở một quốc gia có dân số trẻ, độ tuổi trung bình chỉ khoảng 28, cùng khẩu vị đậm và thói quen thưởng thức trà/cà phê - yếu tố khiến cà phê Việt trở nên dễ gần một cách tự nhiên.

Theo các thông số dự báo, Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2025, với tầng lớp trung lưu tăng nhanh và nhu cầu trải nghiệm ẩm thực hiện đại bùng nổ. “Đó là thời điểm vàng để một thương hiệu Việt thử sức,” Thuận Nguyễn chia sẻ.

Khi giấc mơ “go global” không còn là "đặc quyền" của những ông lớn

Three O’Clock bước ra thế giới không bằng tham vọng viển vông, mà bằng một mô hình đã được kiểm chứng qua gần 10 năm hoạt động ổn định tại Việt Nam. Theo Shark Phi Vân – Chủ tịch Go Global Holdings, người đồng hành cùng thương hiệu trong hành trình mở rộng: “Nếu một thương hiệu có thể sống khỏe ở thị trường F&B khốc liệt như Việt Nam, đó đã là minh chứng cho sức bền và khả năng nhân rộng quốc tế.”

Hợp đồng với FranGlobal bao gồm bốn nhóm hỗ trợ: chuyển giao thương hiệu, quy trình vận hành, đào tạo nhân sự và chiến lược marketing. Chi phí đầu tư cho mỗi cửa hàng được thiết kế linh hoạt theo quy mô, với thời gian hoàn vốn dự kiến 12–18 tháng – con số khả thi cho một thương hiệu ngoại đến thị trường mới nổi.

Điều làm nên khác biệt của Three O’Clock chính là yếu tố “made in Vietnam”. Với Thuận Nguyễn, nguồn gốc Việt Nam không phải là điều phải che giấu, mà là bản sắc để tự hào. “Cà phê Việt đậm, mạnh và cá tính - và đó là điều thế giới đang tò mò khám phá,” founder của thương hiệu chia sẻ.

Mục tiêu mở 100 cửa hàng trong 10 năm không phải là con số tượng trưng. Dù đối tác cho biết có thể mở tới 300 - 500 điểm bán, Three O’Clock chọn phương án đi chậm, chắc, tập trung vào chất lượng và trải nghiệm. “Mỗi cửa hàng ở nước ngoài phải là một đại sứ thương hiệu Việt,” nữ sáng lập khẳng định.

Với Thuận nguyễn, “go global” không chỉ là bài toán mở rộng kinh doanh, mà là hành trình chứng minh bản lĩnh doanh nghiệp Việt - dám đi, dám thử và dám hành động. Câu chuyện của Three O’Clock là minh chứng cho tinh thần của thế hệ doanh nhân trẻ: Không chỉ khởi nghiệp để thành công cá nhân, mà còn để khẳng định vị thế Việt trên bản đồ F&B thế giới.

Giữa Sài Gòn, khi kim đồng hồ chỉ sang ba giờ sáng, những cửa hàng Three O’Clock vẫn sáng đèn – nơi người trẻ miệt mài làm việc, trò chuyện hay đơn giản là tìm chút cảm hứng giữa đêm. Ánh đèn ấy, giờ đây, không chỉ thắp sáng một góc phố quen thuộc mà còn tượng trưng cho khát vọng vươn mình của thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu. Từ những đêm thức trắng ở Sài Gòn, Three O’Clock đang viết tiếp hành trình mới: mang hương vị Việt ra thế giới – bằng nỗ lực, bản lĩnh và niềm tin vào giá trị nội lực của người Việt.