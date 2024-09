Thủ đoạn App chuyển tiền giả: Thực hiện chuyển khoản trước mặt người giao hàng, chụp màn hình giao dịch thành công rồi trót lọt chiếm đoạt tài sản

Ngày 30/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Tân An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Võ Thành Tài, sinh năm 1992, trú tại HKTT ấp 8, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 25/8/2024, thông qua tài khoản mạng xã hội Zalo có tên Vini, Võ Thành Tài nhắn tin liên hệ cho chị N.T, chủ một cửa hàng điện thoại ở huyện Bến Lức để mua điện thoại. Qua trao đổi, Tài đồng ý mua một chiếc điện thoại di động Oppo Reno T8 cũ với giá 4,2 triệu đồng và hẹn điểm giao hàng tại giao lộ đường Vành Đai - Khương Minh Ngọc, thuộc xã Bình Tâm, thành phố Tân An.

Chị N.T thuê người đi giao điện thoại theo thời gian và địa điểm đã hẹn. Khi gặp người giao hàng, Tài nói là không mang theo tiền mặt và đề nghị thanh toán qua hình thức chuyển khoản. Sau đó, Tài sử dụng điện thoại mang theo bấm vào một app chuyển tiền, thực hiện các thao tác chuyển tiền và chụp màn hình nội dung chuyển tiền thành công qua zalo cho chị N.T.

Tuy nhiên, khi kiểm tra lại số dư tài khoản ngân hàng, chị N.T nhận ra mình không hề nhận được số tiền 4,2 triệu đồng đó.

Đến ngày 27/8/2024, tài khoản zalo Vini lại nhắn tin để mua điện thoại với 01 tài khoản zalo khác của chị NT và tiếp tục đặt mua điện thoại với phương thức tương tự. Nhận thức được hành vi lừa đảo, sau khi thỏa thuận và hẹn thời gian, địa điểm giao hàng (tại đoạn đường Vành đai thành phố Tân An, xã Bình Tâm) chị NT trình báo cơ quan Công an và đối tượng Võ Thành Tài bị lực lượng Công an bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an TP.Tân An tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.