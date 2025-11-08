Thứ hạng gây sốc của Hương Giang ở Miss Universe

Sau gần một tuần chính thức bước vào hành trình tại Miss Universe 2025, Hương Giang đang là một trong những thí sinh được truyền thông và fan quốc tế đặc biệt quan tâm. Từ phong thái tự tin, khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh đến hình ảnh chỉn chu, sang trọng trong mọi hoạt động, Miss Universe Vietnam dần ghi điểm mạnh mẽ trong mắt khán giả toàn cầu.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp quốc tế uy tín Missosology đã công bố bảng xếp hạng dự đoán thứ 5 dựa trên phong độ và hiệu ứng của các thí sinh tại Miss Universe 2025. Trong danh sách gồm 30 đại diện nổi bật, Hương Giang xuất hiện ở vị trí Top 14, bên cạnh loạt đối thủ sừng sỏ như Philippines, Colombia, Croatia, Puerto Rico hay Thailand (Top 5). Đây cũng là thứ hạng rất cao, vượt trội hơn hẳn so với các đại diện chuyển giới trước ở Miss Universe.

Hương Giang bất ngờ được dự đoán sẽ vào top 15 chung cuộc ở Miss Universe

Việc Hương Giang góp mặt trong bảng dự đoán này khiến cộng đồng fan Việt vô cùng phấn khích, bởi cô là một trong số ít thí sinh đến từ châu Á được đánh giá cao sau chuỗi ngày đầu tiên nhập cuộc. Trong bối cảnh Miss Universe năm nay quy tụ nhiều đối thủ mạnh, việc xuất hiện trong Top 15 của do chuyên trang Missosology đề ra cho thấy nỗ lực, bản lĩnh và sức ảnh hưởng truyền thông của Hương Giang đã được ghi nhận.

Dù bảng dự đoán chưa phải kết quả chính thức, nhưng đây được xem là tín hiệu tích cực, đặc biệt trong giai đoạn Hương Giang đang dần lấy lại đà phong độ sau hàng loạt sự cố ngoài ý muốn. Trước đó, cô từng vướng loạt trục trặc về giấy tờ, vấn đề cập nhật thông tin trên app bình chọn cũng như hình ảnh trên fanpage Miss Universe. Tuy nhiên, bằng thái độ điềm tĩnh và tinh thần chuyên nghiệp, Hương Giang đã vượt qua mọi thử thách để tỏa sáng.

Những ngày qua, Hương Giang thể hiện sự ổn định về phong cách, kỹ năng cũng như khả năng giao tiếp tiếng Anh

Hương Giang cũng là một trong những thí sinh dẫn đầu đường đua bình chọn trên ứng dụng Miss Universe

Từ năm 2023, cuộc thi Miss Universe tạo nên bước ngoặt khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ và phụ nữ chuyển giới tham gia ghi danh, cạnh tranh bình đẳng như bất kỳ thí sinh nào khác. Trước Hương Giang, thế giới đã chứng kiến nhiều phụ nữ chuyển giới để lại dấu ấn tại Miss Universe. Angela Ponce, đại diện Tây Ban Nha năm 2018, là người đẹp chuyển giới đầu tiên góp mặt trong lịch sử cuộc thi. Đến mùa giải 2023, Marina Machete đến từ Bồ Đào Nha ghi dấu ấn khi lọt vào Top 20, trở thành người chuyển giới đầu tiên intop, còn Rikkie Valerie Kollé người Hà Lan cũng gây tiếng vang lớn với màn trình diễn tự tin và cá tính trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ.