Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu hồi đất hơn 1.600 hộ dân tại ba phường TP.HCM để chuẩn bị triển khai dự án trọng điểm trị giá 7.300 tỷ đồng

08-08-2025 - 08:03 AM | Bất động sản

Dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi trị giá 7.300 tỷ dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 13/8 sắp tới.

Thu hồi đất hơn 1.600 hộ dân tại ba phường TP.HCM để chuẩn bị triển khai dự án trọng điểm trị giá 7.300 tỷ đồng- Ảnh 1.

Vị trí dự án.

Vừa qua, lãnh đạo UBND TP.HCM cùng đại diện các sở, ngành đã thị sát thực địa và làm việc với lãnh đạo ba phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định - về triển khai Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch.

Được biết, cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi là dự án nhóm A, có vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

Dự án có quy mô gồm: xây dựng khoảng 4,3 km kè bờ Bắc Kênh Đôi, nạo vét một phần lòng sông, mở rộng tuyến giao thông dọc bờ kênh như đường Hoài Thanh, đường Nguyễn Duy (rộng 20m).

Dự án cũng xây mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu chữ Y) rộng 16m và cầu Hiệp Ân 2…

Mục tiêu của dự án là chỉnh trang đô thị, đồng thời nâng cao hệ thống thoát nước, cải tạo cảnh quan đô thị, phát triển giao thông đường thủy và hạ tầng du lịch.

Thu hồi đất hơn 1.600 hộ dân tại ba phường TP.HCM để chuẩn bị triển khai dự án trọng điểm trị giá 7.300 tỷ đồng- Ảnh 2.

Khu vực triển khai dự án.

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch phương án triển khai của ba phường - lãnh đạo UBND TP.HCM nhấn mạnh, đây là một trong những công trình trọng điểm, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, từng bước xóa bỏ nhà ở tạm bợ ven kênh rạch.

Lãnh đạo UBND TP.HCM thống nhất thời điểm khởi công dự án vào ngày 13/8 sắp tới. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo báo cáo từ ba phường, dự án ảnh hưởng đến 1.605 hộ dân. Đến nay, đã chi trả hơn 2.964 tỷ đồng cho 1.014 trường hợp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo UBND các địa phương khẩn trương rà soát và điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 theo địa giới hành chính mới. Sau đó, báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 15/9 để tổng hợp, tham mưu trình UBND TP. HCM chấp thuận chủ trương các bước tiếp theo.

Lãnh đạo giao Sở Tài chính rà soát, thống nhất danh mục các dự án ưu tiên thực hiện, trình HĐND TP thông qua danh mục đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 trước ngày 15/8.

Lãnh đạo cũng yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án. Đồng thời, gửi danh mục nhà ở xã hội, tái định cư đến Sở Tài chính để làm căn cứ phân bổ vốn đầu tư công.

Thị trường bất động sản nửa cuối năm rất khó xảy ra “sốt đất”, nhưng cũng đừng kỳ vọng giá sẽ giảm sâuThị trường bất động sản nửa cuối năm rất khó xảy ra “sốt đất”, nhưng cũng đừng kỳ vọng giá sẽ giảm sâu

Đó là nhận định của TS. Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khi dự báo về diễn biến thị trường bất động sản nửa cuối năm 2025.

Lễ Lễ

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking Nổi bật

Chọn tầng hai để tiết kiệm 100 triệu: Quyết định sai lầm nhất khi mua nhà chung cư

Chọn tầng hai để tiết kiệm 100 triệu: Quyết định sai lầm nhất khi mua nhà chung cư Nổi bật

Hơn 4,6 triệu người dân ở Hải Phòng đón tin vui

Hơn 4,6 triệu người dân ở Hải Phòng đón tin vui

08:00 , 08/08/2025
Kodani Onsen Village – Dinh thự hoàng gia giữa vườn thượng uyển

Kodani Onsen Village – Dinh thự hoàng gia giữa vườn thượng uyển

08:00 , 08/08/2025
Dòng tiền rẻ trở lại, bất động sản vào chu kỳ tăng tốc mới

Dòng tiền rẻ trở lại, bất động sản vào chu kỳ tăng tốc mới

08:00 , 08/08/2025
Chủ tòa nhà Hiyori 100% vốn Nhật Bản được phép quản lý vận hành chung cư

Chủ tòa nhà Hiyori 100% vốn Nhật Bản được phép quản lý vận hành chung cư

07:59 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên