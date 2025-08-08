Thu hồi đất hơn 1.600 hộ dân tại ba phường TP.HCM để chuẩn bị triển khai dự án trọng điểm trị giá 7.300 tỷ đồng

Vị trí dự án.

Vừa qua, lãnh đạo UBND TP.HCM cùng đại diện các sở, ngành đã thị sát thực địa và làm việc với lãnh đạo ba phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định - về triển khai Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch.

Được biết, cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi là dự án nhóm A, có vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

Dự án có quy mô gồm: xây dựng khoảng 4,3 km kè bờ Bắc Kênh Đôi, nạo vét một phần lòng sông, mở rộng tuyến giao thông dọc bờ kênh như đường Hoài Thanh, đường Nguyễn Duy (rộng 20m).

Dự án cũng xây mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu chữ Y) rộng 16m và cầu Hiệp Ân 2…

Mục tiêu của dự án là chỉnh trang đô thị, đồng thời nâng cao hệ thống thoát nước, cải tạo cảnh quan đô thị, phát triển giao thông đường thủy và hạ tầng du lịch.

Khu vực triển khai dự án.

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch phương án triển khai của ba phường - lãnh đạo UBND TP.HCM nhấn mạnh, đây là một trong những công trình trọng điểm, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, từng bước xóa bỏ nhà ở tạm bợ ven kênh rạch.

Lãnh đạo UBND TP.HCM thống nhất thời điểm khởi công dự án vào ngày 13/8 sắp tới. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo báo cáo từ ba phường, dự án ảnh hưởng đến 1.605 hộ dân. Đến nay, đã chi trả hơn 2.964 tỷ đồng cho 1.014 trường hợp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo UBND các địa phương khẩn trương rà soát và điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 theo địa giới hành chính mới. Sau đó, báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 15/9 để tổng hợp, tham mưu trình UBND TP. HCM chấp thuận chủ trương các bước tiếp theo.

Lãnh đạo giao Sở Tài chính rà soát, thống nhất danh mục các dự án ưu tiên thực hiện, trình HĐND TP thông qua danh mục đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 trước ngày 15/8.

Lãnh đạo cũng yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án. Đồng thời, gửi danh mục nhà ở xã hội, tái định cư đến Sở Tài chính để làm căn cứ phân bổ vốn đầu tư công.