Thử hồng trà đá me Phúc Long "hương vị tuổi thơ nhà giàu": Bị chê dữ dội cũng đều có lý do!

Vừa mới đây, thương hiệu đồ uống nổi tiếng Phúc Long đã cho ra mắt món mới nhân dịp lễ 1/6. Với cảm hứng lấy từ hương vị tuổi thơ là món nước đá me "huyền thoại", Phúc Long đã tạo nên sản phẩm mới mang tên hồng trà đá me.

Ngay lập tức, món đồ uống mới này của Phúc Long đã nhận về rất nhiều sự quan tâm, nhưng trong đó đa số lại là những ý kiến trái chiều. Vậy thì hôm nay hãy cùng Có Như Lời Đồn thử xem, liệu hương vị của hồng trà đá me như thế nào và vì sao lại bị chê nhiều như vậy nhé!

Thử uống trà me Phúc Long "hương vị tuổi thơ nhà giàu": Có "tội tình" gì mà bị chê dữ dội khắp nơi như vậy?

Hồng trà đá me - đồ uống mới nhưng chỉ bán trong thời gian giới hạn

Cụ thể, theo như những lời giới thiệu của Phúc Long, hồng trà đá me chính là sự kết hợp của "hương vị thời đại" là trà đen hoà cùng với ký ức tuổi thơ chính là món me đá "huyền thoại". Đồ uống này sẽ mang đến hương vị vừa quen vừa lạ cho thực khách.

Hồng trà đá me chỉ bán trong khoảng thời gian từ 28/5 - hết 10/6/2024, sau đó sẽ dừng bán. Điều này khiến nhiều người, trong đó có cả Có Như Lời Đồn cảm thấy sốt sắng muốn uống thử. Tuy nhiên, sau đó có không ít người rút ra kết luận rằng: "Đúng là không nên bán lâu dài". Và lý do vì sao ư, hãy cùng Có Như Lời Đồn giải đáp ngay sau đây.

Phần giới thiệu món hồng trà đá me của Phúc Long (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh thu hút của món đá me tuổi thơ (Nguồn: Phúc Long)

Giá cả cao hơn nhiều so với món đá me tuổi thơ, cũng là điều gây tranh cãi nhất

Dù chưa biết hương vị thế nào, nhưng ngay khi nghe tới giá của món đồ uống "tuổi thơ" này, nhiều người đã ngay lập tức "bật ngửa". Trong ký ức tuổi thơ, cốc/bịch đá me thường chỉ có 10k, 15k hay 20k, có nơi còn chỉ có 5k. Trong khi đó, để quay về tuổi thơ cùng Phúc Long thì sẽ cần chi phí 50k cho 1 cốc hồng trà đá me size M.

Một cốc hồng trà đá me size M có giá 50k

Trên mạng xã hội, trong những bài đăng về hồng trà đá me cũng đã nhận về rất nhiều ý kiến cho rằng cái giá của sự trở về tuổi thơ này "chát" quá. Một số cư dân mạng còn gọi vui đây là "hương vị tuổi thơ nhà giàu" hay "tuổi thơ nhà tài phiệt".

Bình luận của các cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Dù vậy, cũng có thể hiểu rằng, với một thương hiệu đồ uống như Phúc Long, so với hàng loạt đồ uống đã ra mắt từ đầu tới giờ, cộng với việc chi phí cho mỗi sản phẩm, mặt bằng, nhân viên... thì giá một đồ uống như vậy là bình thường và tương đồng với các sản phẩm khác của thương hiệu này. Điều khiến người ta thấy "bật ngửa" ở đây chính là một món đồ uống gán mác tuổi thơ vốn có giá rất rẻ nhưng ở Phúc Long nhìn giá lại "sốc ngang".

Nhìn giá hồng trà đá me mà "sốc ngang"

Chính vì mức giá như vậy, nhiều người đã quyết định luôn là... không thử. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người tò mò như Có Như Lời Đồn, và thử!

Hồng trà đá me mang "hương vị tuổi thơ nhà giàu" sẽ thế nào?

Thoạt nhìn qua, màu sắc của hồng trà đá me cực kỳ quen thuộc bởi nó gần như giống "y xì đúc" với món đá me "huyền thoại" của tuổi thơ nhiều người. Món nước với màu nâu hấp dẫn, điểm thêm chút topping là lạc rang (đậu phộng) cùng topping trong phần sốt me.

Hồng trà đá me có màu nâu quen thuộc của món đá me cùng topping lạc rang, sốt me

Tất nhiên, một đặc trưng quen thuộc của các đồ uống tại Phúc Long đó là khá nhiều đá, khi cho vào phần cốt trà đã được pha chế thì sẽ từ từ tan ra, thực khách thưởng thức là vừa vị. Thế nhưng công thức này áp dụng với hồng trà đá me có vẻ như không được phù hợp lắm thì phải...

Hương vị đầu tiên khi Có Như Lời Đốn thử món hồng trà đá me này chính là vị ngọt chua quen thuộc của đá me, chút bùi thơm khi ăn lạc rang, dù không thấy vị trà nhưng quả thật cũng không đến nỗi tệ như lời đồn đang lan truyền trên mạng.

Ấy thế nhưng, chỉ cần quay ra nói chuyện vài câu, quay lại uống cốc nước thì hương vị lại khác đi. Wow, bất ngờ chưa?

Hương vị của hồng trà đá me mang đến những bất ngờ

Chua, chát, đắng là những hương vị rõ ràng nhất sau khi đá đã tan. Có lẽ do độ ngọt không quá nhiều còn vị chua của sốt me lại quá rõ nên chỉ cần đá tan một chút là sẽ cảm nhận thấy ngay điều này. Và có vẻ như khi kết hợp trà đen với vị chua của sốt me thì lại khiến người ta cảm nhận độ đắng, chát của trà rõ hơn bao giờ hết. Lúc này, ăn thử miếng topping trong sốt me thì còn "nhăn mặt" hơn vì chua. Quả thật, các tín đồ vị chua, nhất là những người thích me thì không nên bỏ qua món này.

Trải nghiệm này khiến cho Có Như Lời Đồn rút ra kinh nghiệm rằng, khi thử món này, chúng ta không nên cho quá nhiều đá, đồng thời hãy uống thật nhanh để cảm nhận vị chua ngọt ngon chứ đừng chờ đá tan nhiều.

Hồng trà đá me sẽ ngon hơn khi uống ngay khi vừa cho đá xong

Trích một lời nhận xét của một thực khách đã đăng tải trên mạng về món hồng trà đá me: "Rất đáng thử một lần trong đời... rồi thôi". Vừa dựa trên niềm yêu thích với món đá me tuổi thơ, bạn hãy đưa ra lựa chọn cho chính mình nhé.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!