Thủ môn Trần Trung: "U23 Việt Nam sẽ thi đấu với 100% sức lực mang niềm vui về cho người hâm mộ"

Phát biểu buổi họp báo trước trận bán kết U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên cho biết tinh thần của toàn đội đang ở mức cao nhất. Sau chuỗi trận vòng bảng và tứ kết đầy kịch tính, các cầu thủ đã nhanh chóng lấy lại thể trạng tốt nhất để hướng tới tấm vé vào chung kết.

"Trước khi bước vào trận đấu bán kết, em và toàn đội đang có tinh thần rất tốt. Tất cả đều đang hết sức tập trung để tuân thủ đúng chiến thuật mà Ban huấn luyện đã đề ra. Chúng em sẽ thi đấu với 100% sức lực để giành chiến thắng tặng cho người hâm mộ Việt Nam", Trung Kiên khẳng định.

Trung Kiên hướng đến chiến thắng cùng U23 Việt Nam (Ảnh: AFC)

Đáng chú ý, đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Trung Quốc đang sở hữu một hàng phòng ngự cực kỳ vững chắc. Việc thủ môn Li Hao giữ sạch lưới suốt 4 trận đấu liên tiếp là một thành tích hiếm có tại một giải đấu khắc nghiệt như U23 châu Á. Nói về điều này, Trung Kiên bày tỏ sự tôn trọng đối thủ.

"Với một thủ môn, việc trải qua 4 trận đấu khó khăn mà chưa để thủng lưới lần nào là điều rất đáng ghi nhận. Bạn ấy là một thủ môn tốt và đang hoàn thiện ở mọi kỹ năng".

Nhìn lại những trải nghiệm từ giải giao hữu Panda Cup từng chạm trán U23 Trung Quốc, Trung Kiên nhận định đối thủ đã có những bước tiến vượt bậc, họ là tập thể gắn kết, có sức mạnh thể chất và đã cải thiện toàn diện về mặt lối chơi. Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày mai (20/01).