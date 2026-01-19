Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ môn Trần Trung: "U23 Việt Nam sẽ thi đấu với 100% sức lực mang niềm vui về cho người hâm mộ"

19-01-2026 - 21:19 PM | Lifestyle

Thủ môn Trung Kiên quyết tâm cùng U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Phát biểu buổi họp báo trước trận bán kết U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên cho biết tinh thần của toàn đội đang ở mức cao nhất. Sau chuỗi trận vòng bảng và tứ kết đầy kịch tính, các cầu thủ đã nhanh chóng lấy lại thể trạng tốt nhất để hướng tới tấm vé vào chung kết.

"Trước khi bước vào trận đấu bán kết, em và toàn đội đang có tinh thần rất tốt. Tất cả đều đang hết sức tập trung để tuân thủ đúng chiến thuật mà Ban huấn luyện đã đề ra. Chúng em sẽ thi đấu với 100% sức lực để giành chiến thắng tặng cho người hâm mộ Việt Nam", Trung Kiên khẳng định.

Thủ môn Trần Trung: "U23 Việt Nam sẽ thi đấu với 100% sức lực mang niềm vui về cho người hâm mộ"- Ảnh 1.

Trung Kiên hướng đến chiến thắng cùng U23 Việt Nam (Ảnh: AFC)

Đáng chú ý, đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Trung Quốc đang sở hữu một hàng phòng ngự cực kỳ vững chắc. Việc thủ môn Li Hao giữ sạch lưới suốt 4 trận đấu liên tiếp là một thành tích hiếm có tại một giải đấu khắc nghiệt như U23 châu Á. Nói về điều này, Trung Kiên bày tỏ sự tôn trọng đối thủ.

"Với một thủ môn, việc trải qua 4 trận đấu khó khăn mà chưa để thủng lưới lần nào là điều rất đáng ghi nhận. Bạn ấy là một thủ môn tốt và đang hoàn thiện ở mọi kỹ năng".

Nhìn lại những trải nghiệm từ giải giao hữu Panda Cup từng chạm trán U23 Trung Quốc, Trung Kiên nhận định đối thủ đã có những bước tiến vượt bậc, họ là tập thể gắn kết, có sức mạnh thể chất và đã cải thiện toàn diện về mặt lối chơi. Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày mai (20/01).

Phát hiện 500 người chuyển khoản tổng cộng 3 tỷ đồng vào phiên livestream của 6 thanh niên SN 1998-2004: Công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Theo Hải Đăng

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Từ tháng 4 này, không cần visa, người Việt có thể bay thẳng tới 1 điểm đến nổi tiếng của Trung Quốc

Tin vui: Từ tháng 4 này, không cần visa, người Việt có thể bay thẳng tới 1 điểm đến nổi tiếng của Trung Quốc Nổi bật

Du xuân dịp Tết Nguyên Đán, khách lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp này sẽ nhận tin vui bất ngờ

Du xuân dịp Tết Nguyên Đán, khách lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp này sẽ nhận tin vui bất ngờ Nổi bật

Rời trung tâm thành phố, sống nhà vườn ở ngoại ô: Câu chuyện của 3 gia đình và bài toán tiết kiệm tiền khiến nhiều người giật mình

Rời trung tâm thành phố, sống nhà vườn ở ngoại ô: Câu chuyện của 3 gia đình và bài toán tiết kiệm tiền khiến nhiều người giật mình

21:10 , 19/01/2026
Kỳ tích hồi sinh một làng nghề 30.000 mét vuông ở Nha Trang sau lũ lịch sử và màn "comeback" dịp Tết

Kỳ tích hồi sinh một làng nghề 30.000 mét vuông ở Nha Trang sau lũ lịch sử và màn "comeback" dịp Tết

20:45 , 19/01/2026
Phan Hiển: "Tôi và Khánh Thi nhiều lần chia tay. Đôi khi có người vợ quá giỏi cũng mệt"

Phan Hiển: "Tôi và Khánh Thi nhiều lần chia tay. Đôi khi có người vợ quá giỏi cũng mệt"

20:17 , 19/01/2026
Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng

Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng

19:38 , 19/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên