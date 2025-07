Thu ngân sách từ nhà, đất của Hà Nội tăng kỷ lục: Chủ đầu tư dự án Ciputra nộp gần 13.600 tỷ, Vingroup hơn 12.000 tỷ đồng...

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2025.

Theo đó, tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2025 là 392.710 tỷ đồng, đạt 76,4% dự toán sau điều chỉnh, tăng 51,6% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu là thu nội địa với 374.136 tỷ đồng, đạt 77,6% dự toán, tăng 52,7% so với cùng kỳ. Trong các khoản thu nội địa, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh là 138.037 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ.

Theo UBND thành phố, nguyên nhân tăng so với cùng kỳ chủ yếu do tình hình kinh tế - xã hội nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh có xu hướng phục hồi, phát triển, trong đó số thu tăng mạnh chủ yếu đến từ khối ngành, kinh doanh bất động sản, tài chính – ngân hàng.

Các đơn vị nộp tăng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) nộp tăng 3.400 tỷ đồng; Techcombak nộp tăng 1.800 tỷ đồng; Viettel nộp tăng 1.400 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Gia Lâm nộp tăng 1.100 tỷ đồng; PVN nộp tăng 550 tỷ đồng; Vinhomes nộp tăng 507 tỷ đồng…

Về các khoản từ nhà, đất, tổng thu 86.751 tỷ đồng, đạt 156,4% dự toán, tăng 538,9% so với cùng kỳ (tăng 56,6% so với cả năm 2024). Trong số này, chiếm đa số là tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Cụ thể, tiền sử dụng đất thực hiện 74.004 tỷ đồng, đạt 154,3% dự toán, tăng 602,8% so với cùng kỳ (tăng 77,2% so với cả năm 2024).

Một số doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất lớn trong 6 tháng đầu năm như: Tập đoàn Vingroup nộp hơn 12.000 tỷ đồng cho dự án ở Đan Phượng; Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long nộp gần 13.600 tỷ đồng cho dự án KĐT Nam Thăng Long (KĐT Ciputra, quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm);

Công ty CP Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội nộp gần 10.000 tỷ đồng cho dự án Thành phố thông minh (BRG Đông Anh); Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX) nộp hơn 4.900 tỷ cho dự án Trung tâm thương mại và căn hộ tại ô A1-2 khu đô thị mới Cầu Giấy;

Công ty CP đầu tư DIA nộp hơn 4.600 tỷ đồng cho dự án KĐT Nhịp sống mới - Sunshine Grand Capital; Công ty CP Bất động sản JS nộp hơn 2.400 tỷ đồng cho dự án KĐT Bắc Cổ Nhuế - Chèm;

Công ty CP Đầu tư BĐS Song Lộc nộp hơn 1.800 tỷ đồng tiền sử dụng đất đấu giá tại địa bàn quận Hoàng Mai; Công ty TNHH Phát triển THT nộp hơn 1.600 tỷ đồng cho Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây; Công ty CP BĐS Wonderland nộp 1.000 tỷ đồng cho dự án Sunshine Crystal Rive…

STT Tên Công ty Dự án Số tiền nộp (tỷ đồng) 1 Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long KĐT Nam Thăng Long (Ciputra, quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm) ~13.600 2 Tập đoàn Vingroup Dự án tại Đan Phượng >12.000 3 Công ty CP Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội Thành phố thông minh (BRG Đông Anh) ~10.000 4 Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX) Trung tâm thương mại và căn hộ tại ô A1-2, KĐT mới Cầu Giấy >4.900 5 Công ty CP Đầu tư DIA KĐT Nhịp sống mới - Sunshine Grand Capital >4.600 6 Công ty CP Bất động sản JS KĐT Bắc Cổ Nhuế - Chèm >2.400 7 Công ty CP Đầu tư BĐS Song Lộc Đấu giá đất tại địa bàn quận Hoàng Mai >1.800 8 Công ty TNHH Phát triển THT Khu trung tâm KĐT Tây Hồ Tây >1.600 9 Công ty CP BĐS Wonderland Dự án Sunshine Crystal River ~1.000

Đối với tiền thuê mặt đất, mặt nước, thu ngân sách trong nửa đầu năm là 12.145 tỷ đồng, đạt 186,9% dự toán, tăng 341,6% so cùng kỳ chủ yếu do phát sinh số thu tiền thuê đất nộp một lần của một số dự án lớn.

Trong đó, VEFAC nộp hơn 5.400 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội nộp hơn 3.200 tỷ đồng; Vingroup nộp hơn 350 tỷ đồng; Công ty CP BĐS Hoa Anh Đào nộp 190 tỷ đồng; Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long nộp 127 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng nộp 122 tỷ đồng.

Còn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong nửa đầu năm là 167 tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là 434 tỷ đồng, đạt 114,3% dự toán, tăng 189,5% so với cùng kỳ.