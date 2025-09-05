Thu nghìn tỷ mỗi năm ở Việt Nam, H&M toan tính mở thêm cửa hàng tại thành phố giàu nhất nước

Tham vọng 20 cửa hàng ở Việt Nam

Chiều 4/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tiếp ông Saed El-Achkar, Chủ tịch Vùng Đông Á, Tập đoàn H&M (Thụy Điển).

Tại buổi gặp, Chủ tịch Vùng Đông Á của H&M bày tỏ mong muốn được tìm hiều về khả năng mở rộng chuỗi bán lẻ của H&M tại TP.HCM, đồng thời tìm hiều các thủ tục liên quan đến việc thuê địa điểm và mở cửa hàng mới ở trung tâm thành phố.

H&M là một trong những tập đoàn bán lẻ thời trang hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Stockholm, Thụy Điển. H&M được thành lập từ năm 1947, hiện đang hoạt động tại hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 4000 cửa hàng.

H&M hiện đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2017 với 14 cửa hàng trên toàn quốc. Doanh nghiệp này cũng đặt hàng từ Việt Nam trong gần 2 thập kỷ. Hiện, họ làm việc với 103 nhà máy đối tác sử dụng tổng cộng 86.875 lao động tại Việt Nam.

Hồi tháng 6, trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển, ông Adam Karlsson, Giám đốc tài chính Tập đoàn H&M cho biết tập đoàn này dự kiến mở rộng quy mô lên hơn 20 cửa hàng tại Việt Nam trong những năm tới.

Tuy nhiên, đây vẫn là con số khiêm tốn so với nhiều thị trường Đông Nam Á mà hãng có mặt như Thái Lan 33 cửa hàng, Malaysia 45 cửa hàng và 42 tại Philippines.

Trên phạm vi toàn cầu, H&M sở hữu 4.369 cửa hàng, tính đến hết năm ngoái, theo dữ liệu từ Statista. Trong đó Mỹ là thị trường hãng có nhiều cửa hàng nhất, 509 cửa hàng, tiếp đến là Đức 407 cửa hàng, Vương Quốc Anh có 228 cửa hàng.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu xây dựng các tổ hợp tái chế lớn tại các khu vực chiến lược trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước đó, H&M cũng đã được UBND tỉnh Bình Định (trước sáp nhập) cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế vải Polyester công nghệ cao với khoản đầu tư gần 1 tỷ USD, với công suất thiết kế lên tới 250.000 tấn một năm.

Dự án dự kiến vận hành vào cuối 2028, mục tiêu đưa Việt Nam thành trung tâm toàn cầu đầu tiên về dệt may tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Mỹ và EU.

Doanh thu nghìn tỷ

Kể từ khi vào Việt Nam từ 2017, H&M liên tục ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu.

Theo dữ liệu tổng hợp, trong năm đầu tiên vào Việt Nam 2017, doanh thu của H&M trong năm này là 227 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 152 tỷ đồng tương đương biên lợi nhuận gộp lên tới 67%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của H&M chỉ đạt 10 tỷ đồng cho thấy chi phí bán hàng và chi phí quản lý chiếm tỷ trọng rất lớn.

Sang năm 2018 doanh thu H&M tăng gấp 3 lần, lên 763 tỷ đồng và năm 2019 đạt cột mốc 1.116 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế vẫn ở mức rất thấp, 11 tỷ đồng trong năm 2018 và và 57 tỷ đồng trong năm 2019.

Năm 2022, doanh thu của H&M ở thị trường Việt Nam tăng lên 1.396 tỷ đồng, tăng 66,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 118 tỷ đồng, cao hơn 46 tỷ so với năm 2021.



