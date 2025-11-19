Thu nhập 40 triệu đồng/tháng, có tiền tỷ trong tay vẫn chật vật mua chung cư Hà Nội

Có hàng tỷ đồng trong tay vẫn không “dám” mua nhà

Trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội ở mức cao, khiến người mua nhà càng trở nên khó khăn để thực hiện ước mơ sở hữu nhà. Thậm chí, nhiều người có hàng tỷ đồng trong tay vẫn loay hoay tìm nhà.

Anh Hoàng Thanh (quê Ninh Bình) - một kỹ sư làm việc tại Hà Nội - nói, gia đình anh có thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng, sau khi đã lo hết chi phí gia đình mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 15 triệu đồng. Hiện tại, vợ chồng anh đang có khoảng 2 tỷ đồng từ tiền tiết kiệm và được sự hỗ trợ của gia đình 2 bên.

Tuy nhiên, suốt nhiều tháng nay vợ chồng anh vẫn không tìm được căn nhà phù hợp với mức tài chính này. Theo anh, các căn chung cư 2 phòng ngủ tại phường Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Đông đều có giá từ 5 tỷ đồng. Nếu mua luôn gia đình anh phải vay ngân hàng 3 tỷ đồng, hàng tháng sẽ phải trả cả gốc và lãi trên 30 triệu đồng, sẽ không đủ tiền để duy trì chi phí sinh hoạt.

“Giá nhà tăng liên tiếp trong mấy năm gần đây và neo ở mức rất cao. Nếu giá nhà Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức cao thì gần như gia đình tôi không đủ khả năng mua. Nếu vay thêm để mua thì không dám, sợ lãi suất tăng”, anh chia sẻ.

Tương tự, anh Tuấn Anh - một nhân viên văn phòng tại Hà Nội - nói, gia đình anh đã gặp khó khăn trong việc tìm một căn nhà phù hợp với khả năng tài chính. Thu nhập của 2 vợ chồng anh là 30 triệu đồng/tháng, sau khi trừ hết chi phí sinh hoạt để ra được khoảng 12 triệu đồng/tháng.

“Hiện vợ chòng tôi có khoảng 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, nếu nhờ sự trợ giúp thêm từ 2 bên gia đình có thêm khoảng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá các căn chung cư 2 phòng ngủ tại Hà Nội hiện dao động từ 4,5 - 5 tỷ đồng. Nếu vay thêm ngân hàng tôi sợ thời gian tới lãi suất tăng sẽ rất khó để chi trả”, anh chia sẻ.

Theo anh, hiện ở Hà Nội có một số căn nhà trong ngõ sâu, diện tích khoảng 20m2, mức giá quanh 2,5 tỷ đồng nhưng không có sổ đỏ. Do các căn nhà này không đảm bảo về pháp lý và diện tích rất nhỏ nên gia đình anh không dám xuống tiền mua. Hiện gia đình anh tiếp tục chờ đợi và nghe ngóng thêm thông tin từ thị trường.

Thu nhập cao vẫn khó mua nhà

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội - cho biết, giá căn hộ để bán tại thị trường sơ cấp Hà Nội tiếp tục ở ngưỡng cao. Thậm chí, phân khúc căn hộ hạng bình dân, vốn được xem là nhà ở thương mại giá thấp với mức giá trung bình tại thời điểm trước đó chỉ dao động từ 30-40 triệu đồng/m2 thì đến nay đã lên tới khoảng 50 triệu đồng/m2. Những căn hộ có giá thấp hơn rất hiếm. Mặt bằng giá cao đang ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chi trả của nhóm khách hàng có nhu cầu thực về nhà ở.

Theo bà Hằng, với mức thu nhập trung bình của một hộ gia đình tại Hà Nội khoảng 250 triệu đồng/năm, giá một căn hộ trung bình khoảng 4 tỷ đồng, người dân cần tới 18 năm tiết kiệm không tiêu xài để có thể mua được nhà. Thu nhập trung bình chỉ tăng trưởng 6%/năm, giá nhà trên thị trường thứ cấp đã tăng trung bình 17-20%/năm, gây ra nhiều khó khăn trong việc mua nhà.

TS. Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - cho rằng, mức thu nhập tối thiểu được khuyến nghị để mua một ngôi nhà có giá trung bình tại Hà Nội cao hơn khoảng 2,3-10 lần so với thu nhập trung bình của hộ gia đình.

Cụ thể, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân tháng của lao động tại Hà Nội trong quý III/2024 đạt 10,7 triệu đồng/tháng. Giả định một hộ gia đình có 4 người, trong đó có 2 người trong độ tuổi lao động, tổng thu nhập hộ gia đình sẽ khoảng 21,4 triệu đồng/tháng.

Việc giá căn hộ liên tục tăng mạnh đã đẩy giấc mơ sở hữu nhà ở xa tầm tay của số đông người dân tại Hà Nội. Ngay cả những người có thu nhập trung bình - cao cũng khó mua nhà.

Theo ông, nhiều khách hàng trẻ, dù có thu nhập tốt, ở mức 40-50 triệu đồng/tháng, vẫn không dám mua nhà nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình. Áp lực trả nợ vay quá lớn, đặc biệt là khi lãi suất thả nổi sau thời gian ưu đãi tăng mạnh, trở thành rào cản tâm lý đáng kể đối với người trẻ.



