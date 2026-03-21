Thứ nước giá rẻ bán đầy chợ Việt là "kẻ thù" của lão hóa, còn giúp giảm cân, phòng ung thư và đột quỵ

Sữa đậu nành từ lâu đã là thức uống quen thuộc với người Việt bởi tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Tuy nhiên, theo giáo sư Hong Taixiong, bác sĩ dinh dưỡng lâm sàng tại Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) nhiều người đang đánh giá thấp giá trị của loại "sữa thực vật" này khi chỉ coi nó là thức uống giải khát thông thường. Thực tế, đậu nành chứa tới 40% protein thực vật, đầy đủ các loại vitamin A, B1, B2, D, E và các khoáng chất thiết yếu như magie, canxi, sắt.

Dưới đây là những phân tích chuyên sâu của giáo sư Hong về lợi ích của sữa đậu nành và cách kết hợp thực phẩm để biến thức uống này thành "thần dược" cho sức khỏe.

7 lợi ích vàng cho sức khỏe và sắc đẹp từ sữa đậu nành

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ

Sữa đậu nành rất giàu axit béo omega-3, omega-6 và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những hợp chất này đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ, củng cố sự chắc khỏe của thành mạch máu, ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do và mảng bám cholesterol. Việc duy trì mạch máu đàn hồi tốt là chìa khóa để phòng ngừa đột quỵ và các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

2. Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Hợp chất isoflavone và phytochemical trong sữa đậu nành có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú. Đối với nam giới, phytoestrogen giúp giảm sản xuất testosterone dư thừa, từ đó hạ thấp nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, hàm lượng selen và molypden dồi dào còn có tác dụng phòng chống ung thư dạ dày và đường ruột hiệu quả.

3. Ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường

Lượng chất xơ hòa tan trong sữa đậu nành giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ cao hoặc đang điều trị tiểu đường, giúp ổn định chỉ số đường huyết và giảm áp lực lên tuyến tụy.

4. Tốt cho xương khớp

Phytoestrogen trong đậu nành giúp thúc đẩy sự hấp thụ canxi và ngăn chặn tình trạng mất khối lượng xương. Đây là nguồn bổ sung canxi tuyệt vời cho người ăn chay hoặc dị ứng hải sản, giúp ngăn ngừa loãng xương sớm ở người trẻ tuổi lười vận động hoặc tiêu thụ quá nhiều đạm động vật gây thất thoát calcium qua nước tiểu.

5. Cải thiện hệ miễn dịch và hỗ trợ tinh thần

Sữa đậu nành chứa đầy các vi chất như vitamin D, vitamin B và magie, giúp giảm bớt căng thẳng và ngăn ngừa trầm cảm. Các kháng thể được tăng cường nhờ protein thực vật giúp hệ miễn dịch luôn vững vàng trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

6. Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng

Khác với sữa động vật, sữa đậu nành chứa ít đường và nhiều axit béo không bão hòa đơn, giúp ức chế hấp thụ chất béo tại đường ruột. Lượng chất xơ dồi dào tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, rất phù hợp cho thực đơn ăn kiêng lành mạnh.

7. Làm chậm quá trình lão hóa toàn diện

Nguồn vitamin phong phú trong đậu nành tham gia trực tiếp vào việc bổ sung độ ẩm, ngăn ngừa gốc tự do tàn phá làn da. Sử dụng đúng cách sẽ giúp da căng mịn, đàn hồi, đồng thời cải thiện tình trạng tóc xơ rối, gãy rụng, mang lại vẻ ngoài trẻ trung bền vững.

6 thực phẩm kết hợp với sữa đậu nành giúp tăng dinh dưỡng, lợi ích sức khoẻ

Để tối ưu hóa lợi ích, giáo sư Hong gợi ý 6 cách kết hợp sữa đậu nành với các thực phẩm tự nhiên sau đây:

- Sữa đậu nành và nghệ: Hợp chất curcumin trong nghệ khi kết hợp với sữa đậu nành sẽ tạo ra bộ đôi chống viêm mạnh mẽ. Sự kết hợp này không chỉ hỗ trợ điều trị các bệnh lý dạ dày mà còn tăng cường khả năng chống lão hóa và phòng ngừa ung thư ở mức độ cao hơn.

- Sữa đậu nành và chuối: Đây là công thức bổ sung năng lượng nhanh chóng cho người tập luyện hoặc làm việc cường độ cao mà không lo tăng cân. Chuối giàu kali giúp cân bằng điện giải, khi hòa quyện cùng protein đậu nành sẽ tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng tuyệt vời.

- Sữa đậu nành và cà rốt: Beta carotene trong cà rốt hỗ trợ thị lực và làm sáng mắt, trong khi isoflavone bảo vệ tim mạch. Sự kết hợp này mang lại hương vị mới lạ, giúp tăng cường sức đề kháng và cải thiện hệ tiêu hóa rõ rệt.

- Sữa đậu nành và mè đen: Mè đen giàu sắt, canxi và vitamin E. Khi dùng chung với sữa đậu nành, hiệu quả ngăn ngừa loãng xương và thúc đẩy mọc tóc sẽ tăng gấp bội. Đây cũng là bí quyết giúp da dẻ hồng hào và cải thiện tuần hoàn máu cho người trung niên.

- Sữa đậu nành, khoai lang và đậu xanh: Hỗn hợp này giàu chất xơ giúp nhuận tràng, giải độc gan và thanh nhiệt cơ thể. Khoai lang và đậu xanh giúp tạo độ sánh tự nhiên, cung cấp nguồn năng lượng sạch, rất tốt cho việc dưỡng da, tóc và móng từ bên trong.

- Sữa đậu nành và hoa hồng: Cánh hoa hồng khô hoặc tinh chất hoa hồng kết hợp cùng đậu nành giúp thư giãn hệ thần kinh, cải thiện giấc ngủ và điều hòa nội tiết tố nữ. Thức uống này hỗ trợ lưu thông máu, làm tan huyết ứ và duy trì nhan sắc rạng rỡ cho phái đẹp.

Nguồn và ảnh: China Times, ETtoday