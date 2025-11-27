Thứ "phá gan" mạnh nhất không phải rượu, mà là 4 thói quen cả người lớn lẫn trẻ em đều mắc

Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình không uống rượu, không ăn bậy, vậy thì lá gan chắc chắn khỏe mạnh? Thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Nhiều bác sĩ gan mật tại Trung Quốc cho biết, những ca mắc bệnh gan nặng nhập viện mỗi ngày, phần lớn đều là người… rất ít uống rượu. Điều đáng sợ nằm ở chỗ thứ tàn phá gan mạnh nhất lại chính là những thói quen tưởng vô hại mà chúng ta lặp lại mỗi ngày.

Gan là cơ quan chuyển hoá, giải độc, tổng hợp và lưu trữ chất dinh dưỡng. Nó làm việc 24 giờ không nghỉ, nhưng lại vô cùng “mỏng manh”. Nếu bạn làm sai điều gì, gan sẽ âm thầm chịu đựng, không đau, không báo động, cho đến khi bệnh đã nặng.

Nhiều người mắc một sai lầm: cho rằng “không uống rượu thì gan không sao”. Nhưng gan không chỉ bị rượu tấn công. Những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, tích lũy đủ lâu, có thể đẩy gan đến mức quá tải và suy yếu dần.

Một trong những hành vi làm tổn thương gan nhiều nhất là tự ý uống thuốc và thực phẩm chức năng . Khi cảm cúm, đau đầu hay mệt mỏi, nhiều người có thói quen tự mở tủ thuốc, lấy vài viên uống cho “đỡ bệnh”. Hoặc thấy mọi người rộ lên dùng loại thực phẩm chức năng nào đó thì cũng mua về thử. Nhưng chính gan là nơi phải xử lý toàn bộ số thuốc và chất bổ này. Dùng quá liều hoặc dùng lâu dài những sản phẩm không rõ nguồn gốc sẽ khiến gan bị đầu độc, dẫn tới viêm gan do thuốc, một bệnh lý ngày càng phổ biến.

Cũng trong nhiều ca nhập viện, bác sĩ gặp không ít trường hợp gan bị tổn thương vì các loại “thảo dược tự nhiên”. Những sản phẩm được quảng cáo là bổ, lành tính đôi khi lại chứa hoạt chất gây độc, không hề được kiểm nghiệm đầy đủ. Uống thời gian dài, gan bị bào mòn lúc nào không hay.

Thói quen thứ hai âm thầm “ăn mòn” gan chính là thức khuya . Từ 22 giờ đến 2 giờ sáng là khoảng thời gian gan hoạt động mạnh để sửa chữa và thải độc. Nhưng khi bạn thức, gan phải hoạt động theo nhu cầu của cơ thể, không thể bước vào giai đoạn phục hồi. Lâu ngày, chức năng gan suy giảm, khả năng thải độc yếu đi, dẫn tới mệt mỏi, nóng trong, thậm chí tăng nguy cơ viêm gan hoặc gan nhiễm mỡ.

Một yếu tố khác khiến gan kiệt sức chính là ăn uống quá độ . Dịp nghỉ lễ, tiệc tùng, hoặc đơn giản là thói quen thích đồ chiên rán, nhiều đường, nhiều mỡ, tất cả đều đổ dồn lên gan. Khi cơ thể nạp quá nhiều chất béo, gan buộc phải “gom” chúng lại, cuối cùng hình thành gan nhiễm mỡ. Bệnh diễn tiến âm thầm, nhưng nếu kéo dài có thể chuyển thành viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Cuối cùng, điều ít ai ngờ tới là cảm xúc tiêu cực cũng làm gan suy yếu. Căng thẳng, lo âu, bực bội khiến hormone trong cơ thể bị rối loạn, ảnh hưởng trực tiếp đến lưu thông máu qua gan. Đông y gọi tình trạng này là “can khí uất kết”, còn y học hiện đại ghi nhận rằng người thường xuyên căng thẳng, dễ cáu gắt có chức năng gan kém hơn và dễ mắc bệnh hơn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy cảm xúc tiêu cực lâu dài sẽ khiến gan khó thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa, làm suy giảm miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị vi khuẩn, virus tấn công.

Tất cả những yếu tố trên đều giống như những “kẻ phá hoại thầm lặng”, mỗi ngày lấy đi một chút sức mạnh của gan. Khi gan “lên tiếng”, thường cũng là lúc bệnh đã tương đối trầm trọng.

Nguồn và ảnh: Sohu