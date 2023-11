Theo Phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang, năm nay có hơn 500 ha diện tích cho thu hoạch kém do cam thoái hoá, sâu bệnh không đảm bảo chất lượng quả. Ước tính cuối vụ thu trên khoảng 20.000 tấn cam. Dù sản lượng thấp hơn so với năm 2022 nhưng bù lại giá thành cao nên người dân cũng an tâm sản xuất.