Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng

| | Xã hội

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Sáng 24/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định và chúc mừng ông Lê Công Thành. Ảnh: Q.T.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Nguyễn Trung Thành thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Phùng Huy Diễn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Q.T.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Lý Hoàng Kiên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú.

Theo Trường Phong

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có căn cước công dân chú ý thông báo mới nhất

Tất cả người dân có căn cước công dân chú ý thông báo mới nhất Nổi bật

Từ ngày 1/9/2026, người tham gia BHXH có thay đổi quan trọng: Nhớ “4 không” để tránh mất tiền

Từ ngày 1/9/2026, người tham gia BHXH có thay đổi quan trọng: Nhớ “4 không” để tránh mất tiền Nổi bật

Ra quyết định khởi tố chủ cơ sở sản xuất bột canh Tạ Thị Yến SN 1979

Ra quyết định khởi tố chủ cơ sở sản xuất bột canh Tạ Thị Yến SN 1979

13:03 , 24/09/2026
Công an xác minh giao dịch 399.999.999 vào tài khoản Nguyễn Thị Hồng Đậm

Công an xác minh giao dịch 399.999.999 vào tài khoản Nguyễn Thị Hồng Đậm

12:32 , 24/09/2026
Người nộp thuế cần chuẩn bị gì để chi phí y tế, giáo dục được giảm trừ khi tính thuế TNCN?

Người nộp thuế cần chuẩn bị gì để chi phí y tế, giáo dục được giảm trừ khi tính thuế TNCN?

11:45 , 24/09/2026
2 chị em cầm đầu đường dây buôn lậu ‘khủng’, vận chuyển hơn nửa tỷ USD qua biên giới

2 chị em cầm đầu đường dây buôn lậu ‘khủng’, vận chuyển hơn nửa tỷ USD qua biên giới

11:14 , 24/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên