Thủ tục hưởng trợ cấp dưỡng sức, phụ hồi sức khỏe sau khi ốm đau

19-08-2025 - 09:13 AM | Xã hội

Thủ tục hưởng trợ cấp dưỡng sức, phụ hồi sức khỏe sau khi ốm đau theo Quyết định 863/QĐ-BNV ngày 7/8/2025 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Thủ tục hưởng trợ cấp dưỡng sức, phụ hồi sức khỏe sau khi ốm đau

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, người sử dụng lao động lập danh sách người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách do người sử dụng lao động lập, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết.

Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

3.1. Thành phần hồ sơ : Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

3.2. Số lượng hồ sơ: không quy định

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách do người sử dụng lao động lập.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: người sử dụng lao động.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Danh sách giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong một năm, trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe chưa phục hồi.

11. Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2024.

Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

