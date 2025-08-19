Thủ tướng: 250 dự án hơn 1,2 triệu tỷ đồng sẽ “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng quốc gia

Phát biểu tại sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vinh dự và tự hào, xúc động. Thủ tướng nhấn mạnh: "Hôm nay, chúng ta tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân".

- 89 dự án, công trình được khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 220 nghìn tỷ đồng, trong đó: hoàn thành, thông xe 208 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc trên cả nước, đưa vào khai thác gần 2.500 km, cầu Rạch Miễu 2, Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, Hoà Bình mở rộng, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô 1.000 giường, Trụ sở Bộ Công an, Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina… Chưa kể các công trình lớn đã và sẽ được khánh thành trong dịp này như Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4, Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, chuẩn bị khành thành cầu Phong Châu, các dự án dầu khí…

Tại đây, chúng ta khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia có quy mô 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, được hoàn thành chỉ trong 10 tháng, hứa hẹn là không gian góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam.

- 161 dự án, công trình được khởi công mới với quy mô đầu tư khoảng 1.060.000 tỷ đồng, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, như: cầu Ngọc Hồi kết nối TP. Hà Nội với Hưng Yên, mở rộng cao tốc Long Thành - TP. Hồ Chí Minh, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai; Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Viettel; Trung tâm Công nghệ sinh học Bộ Công an; các công trình hạ tầng công nghiệp; các dự án khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng…

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được khởi công hôm nay là một trong những công trình hạ tầng chiến lược về an ninh, quốc phòng, kinh tế, kỳ vọng sẽ là một điểm sáng trên bản đồ hàng không, logistics khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, là có 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công với hàng chục ngàn căn hộ. Ngoài ra, phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 334.000 căn được hoàn thành đã trở thành "Công trình Quốc gia đặc biệt", về đích sớm hơn 5 năm so với mục tiêu Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra, thể hiện đúng "Công trình của ý Đảng, lòng Dân", trên đất nước ta cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát.

- Tổng số vốn đầu tư cho 250 công trình, dự án nói trên chỉ có khoảng 37% là vốn Nhà nước, còn lại khoảng 63% là vốn đầu tư tư nhân (thực hiện đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, vốn Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội). Vốn đầu tư được trải dài trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, an sinh xã hội…

Thủ tướng chỉ rõ, các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" hạ tầng chiến lược của quốc gia:

- Góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước, tạo ra giá trị gia tăng thương hiệu, giảm chi phí đầu vào, chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp.

- Thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng, sự vào cuộc, đồng hành, sẻ chia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp tư nhân) trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng quốc gia với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có kết quả, sản phẩm cụ thể".

- Thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, tự tin, bản lĩnh, vươn lên, tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của con người Việt Nam nhằm tạo ra những công trình tại Việt Nam, của người Việt Nam và do người Việt Nam đầu tư và thực hiện.

- Phản ánh sinh động, chân thực sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và nhân dân trong thi đua tham gia, thực hiện các công trình, dự án;

- Thể hiện niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân khi được thụ hưởng thành quả của cách mạng, thành quả của Đảng, Nhà nước mang lại cho Nhân dân, ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

- Tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, làm sâu sắc thêm niềm tự hào, lòng yêu nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm, cống hiến xây dựng và phát triển đất nước của mỗi người dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Tiền đề để Việt Nam tiếp tục có những công trình thế kỷ

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, Thủ tướng cho biết, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử, quá khứ oai hùng của cha ông, của dân tộc ta; nhìn lại để càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất; nhìn lại để càng thêm trân trọng và biết ơn sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, các anh hùng, liệt sỹ của dân tộc; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới; nhìn lại để tự tin, để làm tiếp những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt đô thị Hà Nội, TPHCM, trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng…

Với tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt, hiện nay, chúng ta đang nỗ lực tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra, quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Trong bối cảnh đó, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo việc tập trung nguồn lực thực hiện 03 đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó có phát triển hạ tầng chiến lược, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Một loạt các tuyến quốc lộ, cao tốc huyết mạch được hình thành, các dự án quan trọng có quy mô lớn, nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế, các khu công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng y tế, giáo dục, xã hội, thể thao… được đầu tư, xây dựng và khánh thành.

Việt Nam đang phấn đấu đến hết năm 2025, cả nước có ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700km đường bộ ven biển; cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài; hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội, khởi công đường sắt tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, từng bước hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị, xây dựng các cảng biển lớn Cần Giờ, Hòn Khoai, triển khai các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng với Lào, Campuchia và các nước ASEAN… Đây là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng của đất nước trong giai đoạn mới, trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, điểm khởi đầu của kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu.

Do đó, để nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và với tinh thần "các dự án càng sớm triển khai thì càng hiệu quả, giảm ICOR, không đội vốn, không kéo dài, nhân dân vui mừng, xã hội phấn khởi, địa phương và đất nước phát triển".

Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng, mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam “Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng”.

"Hy vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới và ngưỡng mộ; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng ngày càng nhiều", Thủ tướng nhấn mạnh.