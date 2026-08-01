Thủ tướng chỉ thị nâng cao phòng ngừa, đấu tranh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội; không để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, hình thành điểm, tụ điểm hoạt động lừa đảo tại địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan nắm tình hình, phát hiện hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sớm, từ xa tại địa bàn ngoại biên, khu vực biên giới liên quan đến công dân Việt Nam để kịp thời tham mưu đề xuất các đối sách, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý phù hợp; nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ chiến lược phục vụ phát hiện, cảnh báo sớm và ngăn chặn hành vi lừa đảo trên môi trường số; xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các giải pháp xác thực, nhận diện thông tin phục vụ phòng, chống lừa đảo trực tuyến...

Ngăn chặn tình trạng mở và sử dụng tài khoản thanh toán không đúng thông tin chủ thể

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, mobile money không đúng thông tin chủ thể để vi phạm pháp luật; triển khai hệ thống tự động giám sát, cảnh báo trực tiếp đối với các giao dịch bất thường, giao dịch có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tăng cường kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn tình trạng mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, mobile money không đúng thông tin chủ thể; kịp thời phát hiện, xử lý các sơ hở, thiếu sót trong quy trình nghiệp vụ, quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống...

Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên ngành đối với các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, đấu thầu, phát hành trái phiếu, huy động vốn, đầu tư tài chính, hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các dịch vụ tài chính thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý hành vi lợi dụng hoạt động tài chính, đầu tư, kinh doanh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Thủ tướng yêu cầu, Bộ Ngoại giao hỗ trợ thúc đẩy hợp tác với các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số xuyên biên giới nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo công dân Việt Nam ở nước ngoài về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là thủ đoạn tuyển dụng lao động trá hình và các hình thức dụ dỗ khác nhằm lôi kéo, ép buộc tham gia hoạt động vi phạm pháp luật tại nước ngoài; làm tốt công tác bảo hộ công dân, nhất là những người bị lừa đảo, ép buộc tham gia vào các tổ chức tội phạm tại nước ngoài.

Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phối hợp rà soát, phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin tuyển dụng, môi giới lao động, tư vấn xuất khẩu lao động giả mạo, thu phí trái quy định hoặc lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Tăng cường quản lý hoạt động các sàn giao dịch thương mại điện tử

Bộ Công Thương được giao chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, kinh doanh đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm khắc phục sơ hở, bất cập, không để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tăng cường quản lý hoạt động của website thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử, mạng xã hội có chức năng thương mại điện tử, hoạt động livestream bán hàng, tiếp thị liên kết, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên môi trường mạng; chỉ đạo, hướng dẫn các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội có chức năng thương mại điện tử tăng cường xác thực thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh; công khai, minh bạch thông tin người bán, hàng hóa, dịch vụ...

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình an ninh, trật tự, công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quản lý, không để hình thành, tồn tại các điểm, tụ điểm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp xã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát động các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở để phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.