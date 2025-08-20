Thủ tướng: "Chính phủ là công bộc của dân, đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy"

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chúng ta ôn lại truyền thống; tri ân, cảm ơn, học hỏi các thế hệ đi trước và cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia gồm 15 thành viên do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, đánh dấu sự ra đời của Chính phủ Cách mạng đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, gồm 13 Bộ (Ngoại giao, Nội vụ, Thông tin Tuyên truyền, Quốc phòng, Thanh niên, Kinh tế quốc gia, Cứu tế xã hội, Tư pháp, Giao thông Công chính, Lao động, Y tế, Tài chính, Quốc gia Giáo dục).

Nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào của Cách mạng Việt Nam, từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, chúng ta đều đoàn kết, thống nhất, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội" và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái".

Khái quát 8 thành tựu nổi bật, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, xoá bỏ hơn 1.000 năm chế độ phong kiến, đập tan ách thống trị gần 100 năm của thực dân, phát-xít, mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do cho Nhân dân, cho đất nước.

Chính phủ cũng tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa chủ trương, quyết sách của Đảng thành những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, trước hết là tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, "sắp xếp lại giang sơn"; tinh gọn bộ máy ở Trung ương; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sắp xếp, tinh gọn, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương 2 cấp với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Đồng thời chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân bước đầu đã hoạt động ổn định, thông suốt.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh đến thành tựu phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025, nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ. Ảnh: VGP

3 đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trong suốt lịch sử 80 năm hào hùng, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ và đầy thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Từ thực tiễn hoạt động, người đứng đầu Chính phủ đã nêu khái quát một số bài học được đúc kết.

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Chính phủ phải coi đây là điều kiện tiên quyết và là kim chỉ nam trong mọi hoạt động.

Hai là, lấy dân là gốc; sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong mọi hoạt động của Chính phủ.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; Chính phủ phải tạo mọi điều kiện thúc đẩy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; Chính phủ phải là nòng cốt trong kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, kiên định, kiên trì tinh thần độc lập tự chủ.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; vì vậy mọi hoạt động của Chính phủ phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, mọi mặt của Đảng mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần "Chính phủ là công bộc của dân", "…đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ biết ơn và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Trong đó, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 03 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới.

Thực hiện quyết liệt "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Đang rất khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết tạo đột phá phát triển kinh tế nhà nước, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và phát triển văn hoá.

Thực hiện phương châm "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, doanh nghiệp"; với quan điểm lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên; Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm về đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, hạ tầng số, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hoá…; khẩn trương triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đang giải phóng mặt bằng, tập trung chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường sắt đô thị ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Ngoài ra, Phát triển hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số… là một điểm sáng trong những năm gần đây, góp phần thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, thúc đẩy thu hút đầu tư và mở ra không gian phát triển mới. Chúng ta sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.000 km đường ven biển ngay trong năm 2025 này.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm; đối với nhân dân, doanh nghiệp: "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm"; đối với công việc: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thủ tướng cũng kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; chung tay cùng Chính phủ xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.