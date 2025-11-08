Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 10, xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Theo chương trình phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian còn lại của năm 2025...

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, về bối cảnh tình hình và những điểm nổi bật trong tháng 10, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn; trong đó nổi bật là chính sách thuế đối ứng của Mỹ tiềm ẩn nhiều bất định, rủi ro; cạnh tranh chiến lược, xung đột ở một số nơi tiếp tục diễn biến phức tạp…

Trong nước, tháng 10 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 13, khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn liên tiếp, với " bão chồng bão, lũ chồng lũ ", lượng mưa lập kỷ lục…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; thiên tai, bão lũ liên tiếp nhưng không để ai bị đói rét, thiếu ăn, thiếu mặc...

Tuy nhiên, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do nội tại nền kinh tế và tác động từ bên ngoài, như trong điều hành chính sách tiền tệ; giá vàng, giá bất động sản; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn.

Bên cạnh đó, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn có những khó khăn, vướng mắc; thiên tai, bão lũ, mưa lớn liên tiếp kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ , các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương; đánh giá những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng, những cảm xúc, ấn tượng, băn khoăn, trăn trở.

Đồng thời, dự báo, phân tích những điểm mới trong bối cảnh tình hình thời gian tới; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới trong từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu cho ý kiến về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có gì đáng lưu ý, những nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới (đặc biệt là xây nhà ở xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; khởi công xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền…).