Thủ tướng: Đầu nhiệm kỳ tôi đi kiểm tra, 7, 8 doanh nghiệp làm 10km cao tốc không đâu vào đâu, nay 1 doanh nghiệp đảm nhận 30, 40km

17-09-2025 - 07:42 AM | Doanh nghiệp

Thủ tướng nhắn nhủ tới các doanh nghiệp: "Đảng, Nhà nước đồng hành với doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải đồng hành với Đảng, Nhà nước, với nhân dân. Các bạn khỏe, các bạn thành công là đất nước thành công. Các bạn giàu có là đất nước giàu có."

Chiều ngày 16/9, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên đối thoại "Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt".

Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thẳng vào chủ đề của Diễn đàn, nhấn mạnh rằng để khai phóng tiềm năng hay kiến tạo tương lai, doanh nhân phải là lực lượng tiên phong, đi trước đón đầu.

Nói về hạ tầng, Thủ tướng chia sẻ Chính phủ đang dành nguồn lực để làm hơn 3.000 km đường cao trong năm nay, cùng với 1.700 km đường ven biển, các tuyến cao tốc Đông - Tây, và dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt kết nối với Trung Quốc, với Trung Á, với Châu Âu. Các cảng hàng không, cảng biển trọng điểm như Cái Mép - Thị Vải, Liên Chiểu, Hải Phòng,... cũng đang được đẩy mạnh.

Việc này để tạo ra không gian phát triển mới, tạo ra giá trị gia tăng của đất và giảm chi phí đầu vào cho sản phẩm.

Thủ tướng chia sẻ doanh nghiệp Việt Nam đã trưởng thành lên rất nhiều.

"Hồi đầu nhiệm kỳ, khi tôi đi kiểm tra đường cao tốc, 10 km thì 7,8 doanh nghiệp, 20 km thì mười mấy doanh nghiệp, 40km thì hơn 20 doanh nghiệp, làm vụn vặt, không đâu vào đâu cả. Nhưng bây giờ 30, 40 km là 1 doanh nghiệp đảm nhận, còn anh liên doanh với ai, làm việc với ai, đấy là việc của anh﻿." - Thủ tướng nói

Để minh chứng cho sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng kể lại câu chuyện về cầu Mỹ Thuận 2. Thủ tướng so sánh với cầu Mỹ Thuận 1 cách đây hơn 20 năm phải đi vay vốn, thuê chuyên gia nước ngoài, thì nay cầu Mỹ Thuận 2 "cao hơn, to hơn, dài hơn, đẹp hơn, rộng hơn" nhưng chi phí chỉ bằng một nửa và hoàn toàn do người Việt Nam thực hiện.

Thủ tướng nhắn nhủ tới các doanh nghiệp: "Đảng, Nhà nước đồng hành với doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải đồng hành với Đảng, Nhà nước, với nhân dân. Các bạn khỏe, các bạn thành công là đất nước thành công. Các bạn giàu có là đất nước giàu có.

Chúng ta mong muốn một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và nhân dân Việt Nam được hạnh phúc, ấm no thì tất cả mọi người phải chung sức đồng lòng, để chúng ta cùng làm, cùng hưởng và cùng tự hào với những giá trị Việt Nam một lần nữa."

Thủ tướng khen vòm thép lớn nhất hành tinh do Đại Dũng thực hiện: Tốc độ thần tốc trong 10 tháng thay vì 2 năm, tôi rất tâm đắc và xúc động

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

