Thủ tướng: 'Làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ' để hoàn thành công việc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" để hoàn thành công việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ; thành viên Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các ban, cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội.

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp đánh giá , về công tác chỉ đạo, điều hành, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả: Xử lý tốt công việc thường xuyên với khối lượng lớn, yêu cầu cao, thời gian thực hiện ngắn; các công việc mới, trong đó có nhiều việc mang tính cách mạng, lịch sử theo chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; xử lý nhiều công trình, dự án tồn đọng, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí nhiều nguồn lực; chủ động ứng phó và đạt được kết quản bước đầu trước những biến động bất ngờ, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Về các công việc thường xuyên , đã tập trung thúc đẩy tăng trưởng với mục tiêu rất cao từ 8% trở lên, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.000 km đường ven biển; cắt giảm 30% thủ tục hành chính; xây 100.000 căn nhà ở xã hội và hoàn thành cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025…

Tổ chức nhiều hội nghị quan trọng, trong đó có rất nhiều hội nghị với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. Đến làm việc, kiểm tra, đôn đốc tại nhiều địa phương. Chuẩn bị phục vụ tốt và tích cực tham dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV (trình Quốc hội 44 dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp này). Tổ chức trang trọng, ý nghĩa các sự kiện lớn, trong đó có lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân trong điều kiện các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống phức tạp, tội phạm, nhất là tội phạm mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ; vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… Triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế quan trọng.

Thủ tướng chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 6 và thời gian tới; nhấn mạnh, vướng mắc về thể chế, pháp luật: Khó mấy cũng phải tháo gỡ để biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công việc mới , đã tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Xây dựng, trình Bộ Chính trị các nghị quyết về "bộ tứ trụ cột" và tổ chức triển khai ngay khi Bộ Chính trị thông qua với cách làm khoa học, toàn diện, đồng bộ.

Thứ ba, xử lý, tháo gỡ vướng mắc cho nhiều công trình, dự án tồn đọng , kéo dài, gây thất thoát, lãng phí nhiều nguồn lực. Phát động tháng cao điểm đấu tranh triệt phá, phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

Thứ tư, ứng phó linh hoạt trước các vấn đề nổi lên ; đặc biệt, trước việc Hoa Kỳ công bố chính sách thuế quan đối ứng mới, chúng ta đã bình tĩnh, bản lĩnh, chủ động, tích cực chuẩn bị phương án, tiến hành đàm phán và triển khai các giải pháp đồng bộ, tổng thể trên các lĩnh vực.

Thứ năm, tập trung cụ thể hóa, triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước . Trong 5 tháng, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành 115 nghị định, 176 nghị quyết, 1.137 quyết định, 15 chỉ thị, 73 công điện.

Về kết quả kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2025, các báo cáo, ý kiến nhấn mạnh 8 điểm nổi bật.

Thứ nhất, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phát triển tích vực ở cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Nông nghiệp phát triển ổn định, trồng trọt, chăn nuôi, khai thác thủy sản đều đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 9,4% so cùng kỳ; 5 tháng tăng 8,8% (cùng kỳ tăng 6,8%), trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 10,8% (cùng kỳ tăng 7,3%). Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tăng từ 45,6 điểm trong tháng 4 lên 49,8 điểm trong tháng 5. Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 tăng 10,2% và 5 tháng tăng 9,7% (cùng kỳ tăng 8,7%).

Thứ hai, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5 tháng tăng bình quân 3,21%. Thu ngân sách đạt gần 1,14 triệu tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán năm, tăng 24,5%. Xuất nhập khẩu tháng 5 đạt 78,6 tỷ USD, tăng 15,5%, 5 tháng đạt 355,8 tỷ USD, tăng 15,7%, xuất siêu 4,67 tỷ USD. Bảo đảm cân đối cung cầu lao động.

Lãi suất duy trì ổn định, có xu hướng giảm, dư nợ tín dụng tăng khá; triển khai nhiều gói tín dụng, chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản giải ngân tích cực, gói tín dụng cho người trẻ mua nhà, gói 500.000 tỷ đồng cho hạ tầng chiến lược, hạ tầng số. Thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh.

Thứ ba, tập trung đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng đường cao tốc, sân bay, bến cảng, đường sắt; hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.000 km đường ven biển và khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm nay.

Thứ tư, thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh; tổng vốn FDI đăng ký 5 tháng đạt khoảng 18,4 tỷ USD, tăng trên 50%; vốn FDI thực hiện đạt trên 8,9 tỷ USD, tăng 7,9%, cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Quyết tâm nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm nay.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ năm, triển khai mạnh mẽ "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Trong đó, về nghị quyết số 57-NQ/TW, đã trình Quốc hội 13 dự án luật quan trọng, trong đó dự kiến bổ sung thêm các ưu đãi đột phá về tài trợ nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), bổ sung các trường hợp và đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học…

Về nghị quyết số 68-NQ/TW, Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có nhiều chính sách đột phá về thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể…

Thứ sáu, công tác phòng, chống lãng phí được đặc biệt quan tâm; hoàn thành rà soát, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội tháo gỡ vướng mắc cho trên 2.200 dự án với tổng vốn gần 5,9 triệu tỷ đồng (khoảng 235 tỷ USD) và quy mô sử dụng đất khoảng 347.000 ha.

Thứ bảy, lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Tỷ lệ hộ gia đình đánh giá có thu nhập tháng 5 không thay đổi và tăng lên là 97,1%, tăng 1% so với tháng 4 và 2,3% so với cùng kỳ. Phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát lan tỏa mạnh mẽ; đã hỗ trợ xóa được gần 209.000 căn (77,2% kế hoạch).

Thứ tám, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam.

Kết quả tháng sau tốt hơn tháng trước

Phát biểu kết luận, cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát, trong bối cảnh tình hình khó khăn, phức tạp hơn, công việc nhiều hơn, nặng nề hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, thời gian đòi hỏi phải kịp thời hơn, chất lượng phải nâng cao hơn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là Quốc hội, cùng sự cố gắng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, "làm ngày làm đêm, làm thêm cả ngày nghỉ", làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó của Chính phủ, thành viên Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, kết quả tháng 5 và 5 tháng đầu năm tháng sau nhìn chung tốt hơn tháng trước, 5 tháng đầu năm 2025 tốt hơn 5 tháng đầu năm 2024 trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các bộ ngành, địa phương đã góp phần tạo nên thành tích, kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước trong 5 tháng đầu năm.

Mặc dù kết quả đạt được là cơ bản, nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, như: Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn. Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các phân khúc bất động sản cần hài hòa, hợp lý hơn.

Các động lực tăng trưởng truyền thống cần tiếp tục thúc đẩy. Thể chế, pháp luật còn vướng mắc, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để tháo gỡ. Phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính nhiều lĩnh vực chưa triệt để.

Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Tình hình tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp...

Sau khi phân tích các nguyên nhân, Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm: Giữ vững bản lĩnh trước khó khăn, thách thức, kiên định mục tiêu đề ra và tập trung thực hiện với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, khả thi, hiệu quả; phát huy vai trò của người đứng đầu, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; phân công nhiệm vụ bảo đảm 6 rõ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền"; cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Thời gian tới, Thủ tướng cho rằng bối cảnh tình hình dự báo tiếp tục có khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; kinh tế toàn cầu dự báo rất khó khăn, tăng chậm lại (IMF dự báo chỉ còn 2,8%), trong khi mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam từ 8% trở lên trong năm 2025 và 2 con số trong giai đoạn tiếp theo.

Vướng mắc về thể chế, pháp luật: Khó mấy cũng phải tháo gỡ

Thủ tướng chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 6 và thời gian tới, mà trước hết là tập trung chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ chu đáo kỳ họp thứ 9 của Quốc hội , trong đó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội, hoàn thiện các dự án Luật, Nghị quyết, Báo cáo, trình Quốc hội thông qua; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành các văn bản hướng dẫn; chuẩn bị chu đáo các nội dung để báo cáo giải trình tại Phiên thảo luận, chất vấn.

Thứ hai, triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ triển khai "bộ tứ trụ cột" theo 4 nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, với các khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật thì dứt khoát phải tháo gỡ, "khó mấy cũng phải tháo gỡ" để biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh. Dành thêm hơn 20.000 tỷ đồng, bảo đảm đủ ít nhất 3% ngân sách cho khoa học công nghệ. Khuyến khích, ủng hộ, bảo vệ, phát huy tinh thần yêu nước, cống hiến, dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và có biện pháp phòng ngừa các vi phạm có thể xảy ra.

Thứ ba, tập trung thực hiện các giải pháp ứng phó với thay đổi chính sách của các nước , trong đó có thuế đối ứng của Hoa Kỳ. Khai thác tối đa các FTA đã có; khai thác các thị trường mới; thực hiện các giải pháp đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, sẵn sàng thích nghi với diễn biến tình hình kinh tế thế giới.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số . Khẩn trương trình ban hành các nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực. Khẩn trương trình Chính phủ các nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06.

Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng phương án, trình Quốc hội các cơ chế, chính sách để sử dụng, phát huy hiệu quả các trụ sở cơ quan dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, địa giới hành chính.

Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 80 công trình trên cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ năm, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), quyết liệt tăng thu, tiết kiệm chi, dứt khoát tiết kiệm 10% chi thường xuyên để dành nguồn lực cho các dự án lớn; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, các ngành mới nổi, khai thác các không gian phát triển mới như không gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ.

Thứ sáu, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế ; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp hài hòa, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ bảy, tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài; tập trung xử lý 2.212 dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài để giải phóng nguồn lực và chống lãng phí.

Thứ tám , chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là khi bắt đầu vào mùa mưa bão.

Thứ chín , củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đặc biệt chú trọng chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động đối ngoại cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và triển khai hiệu quả các cam kết.

Thứ mười , tăng cường công tác thông tin, truyền thông; đặc biệt chú trọng truyền thông chính sách, thông tin phân tích, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, tạo sức lan toả, đồng thuận xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bàn giao các bệnh viện, nhà trường cho địa phương

Giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đặc biệt là chuẩn bị tốt triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp này với sự tham gia của tư vấn quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung hoàn thiện tờ trình, báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục đào tạo; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.

Bộ Y tế khẩn trương triển khai chương trình đưa 1.000 bác sĩ về cơ sở; tập trung hoàn thiện tờ trình, báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, công tác dân số và phát triển.

Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo mạnh dạn bàn giao các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn, chuyển việc quản lý con người, cơ sở vật chất cho địa phương; các Bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận) và phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quản lý, khai thác lưỡng dụng sân bay này.

Các bộ, cơ quan, địa phương chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 80 công trình trên cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong 2025".