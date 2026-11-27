Sáng 27/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa (Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội), được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Sự kiện vinh dự đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo chiến lược.

Đến dự buổi lễ, về phía lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước có các đồng chí: Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Đinh Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hồ Đức Phớc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Về phía Bộ Tài chính, có sự tham dự của đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Về phía ngành Chứng khoán, có sự tham dự của đồng chí Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBCKNN, các đồng chí nguyên Ủy viên kiêm nhiệm UBCKNN; lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Chứng khoán.

Về phía các tổ chức quốc tế, Lễ kỷ niệm vinh dự đón tiếp ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đồng thời là Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường Tài chính Bỉ (FSMA); ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD); bà Roberta Casali, Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Quản lý rủi ro của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); đại diện cấp cao của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và sở giao dịch chứng khoán các nước; các tổ chức xếp hạng thị trường quốc tế FTSE Russell và MSCI; các đại sứ quán, tổ chức tài chính, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của đông đảo đại diện các thành viên thị trường, các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thanh toán, ngân hàng giám sát, công ty kế toán, kiểm toán, tổ chức xếp hạng tín nhiệm, các hiệp hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.

30 năm ngành Chứng khoán kiến tạo tầm vóc mới của thị trường chứng khoán

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương chia sẻ rằng, ba mươi năm trước, ngày 28/11/1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập theo Nghị định số 75 của Chính phủ, đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên chính thức khai mở với hai cổ phiếu niêm yết – khởi đầu còn khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa lịch sử. Đến năm 2004, Ủy ban được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính, tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý và gắn kết chặt chẽ hơn với điều hành chính sách tài chính quốc gia.

Từ những bước đi đầu tiên, thị trường đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế. Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đã đạt trên 14 triệu. Thanh khoản bình quân đã đạt tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi phiên. Đặc biệt, ngày 21/9/2026 vừa qua, Việt Nam đã chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS) – một cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán nước nhà. Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với nỗ lực cải cách bền bỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và chuẩn mực vận hành.

Chủ tịch UBCKNN trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Bộ Tài chính đã quan tâm, định hướng và đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam; đồng thời cảm ơn sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự hợp tác của IOSCO, các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và đối tác.

Đặc biệt, Chủ tịch UBCKNN ghi nhận, tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán qua các thời kỳ, cùng sự đồng hành của các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Những đóng góp, nỗ lực và sự đồng hành đó đã góp phần tạo nên từng bước phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong suốt 30 năm qua.

"Phát huy truyền thống 30 năm, toàn ngành Chứng khoán xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao nhất để kế thừa xứng đáng thành quả của các thế hệ đi trước, chủ động đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn cho nền kinh tế và sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước", Chủ tịch UBCKNN khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới dấu mốc lịch sử của ngành Chứng khoán Việt Nam. Ông Jean-Paul Servais nhận định rằng việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho quá trình xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hoạt động trên cơ sở pháp luật và các chuẩn mực rõ ràng. Trải qua ba thập kỷ phát triển, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính Việt Nam, luôn đặt mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư, bảo đảm tính minh bạch, công bằng của thị trường và duy trì ổn định hệ thống lên hàng đầu.

Người đứng đầu IOSCO bày tỏ sự ấn tượng trước những cải cách toàn diện về khung pháp lý và cấu trúc thị trường do Chính phủ, Bộ Tài chính và UBCKNN dẫn dắt. Ông khẳng định những nỗ lực hiện đại hóa này là yếu tố then chốt đưa thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời hoàn toàn tương đồng với định hướng của IOSCO trong việc thúc đẩy các giải pháp quản lý chủ động, tăng cường khả năng chống chịu của thị trường và thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn bền vững.

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sự ra đời của ngành Chứng khoán Việt Nam cách đây 30 năm là một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, từng bước xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia.

Thủ tướng đánh giá những thành tựu phát triển của thị trường chứng khoán là kết quả của đường lối đổi mới đúng đắn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; sự nỗ lực bền bỉ của ngành Tài chính, ngành Chứng khoán; sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các định chế tài chính và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Thủ tướng biểu dương những đóng góp của ngành Chứng khoán Việt Nam trong suốt 30 năm qua.

Tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và trực tiếp gắn Huân chương lên Cờ truyền thống của UBCKNN. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với ngành Chứng khoán Việt Nam về những thành tích xuất sắc trong triển khai các giải pháp thúc đẩy sự phát triển và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nâng tầm chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất và khẳng định vị thế quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ cho biết, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng thực hiện thành công mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đã đề ra. Yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, chúng ta phải khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn. Điều này đặt ra cho thị trường chứng khoán một sứ mệnh mới, với tầm vóc và trách nhiệm lớn hơn.

"Nếu 30 năm qua là chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển thị trường, thì chặng đường tới phải là chặng đường nâng tầm chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất và khẳng định vị thế quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam", Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Tài chính, ngành Chứng khoán cùng các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường tập trung vào ba định hướng lớn:

Thứ nhất, tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại, minh bạch, ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo cao, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Thứ hai, thị trường chứng khoán phải trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, từng bước khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, hướng tới hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh và có khả năng chống chịu cao. Phát triển đồng bộ thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính phù hợp, trong đó chú trọng các sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh và tài chính bền vững.

Thứ ba, hiện đại hóa thị trường, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh quốc tế, đồng thời chủ động hội nhập sâu rộng để đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, ngành Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên những thành tựu mới; xây dựng một thị trường chứng khoán thực chất, minh bạch, hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn vững chắc của nền kinh tế, nơi hội tụ niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, xin lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và sẽ cụ thể hóa thành các chương trình hành động trong trung và dài hạn, các chương trình công tác hằng năm để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, những kết quả đạt được trong 30 năm qua là nền tảng quan trọng để ngành Chứng khoán tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, chặng đường phía trước đặt ra những yêu cầu cao hơn, không chỉ về quy mô mà quan trọng hơn là chất lượng, tính minh bạch, hiệu quả, sức chống chịu và năng lực hội nhập quốc tế của thị trường.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn và bền vững.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ mong muốn ngành Chứng khoán tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, để thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ra mắt hai hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm – Nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số ngành Chứng khoán

Tại buổi lễ, ngành Chứng khoán chính thức ra mắt hai hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm: Hệ thống dữ liệu tổng thể thị trường chứng khoán và Hệ thống giám sát tổng thể tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Hai hệ thống là nền tảng cho việc quản lý, giám sát thị trường trên cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ và ứng dụng công nghệ tiên tiến; nâng cao năng lực phân tích, nhận diện và cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường, hành vi vi phạm, qua đó góp phần bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số của ngành Chứng khoán mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý, giám sát thị trường, chủ động đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây chính là nền tảng quan trọng để ngành Chứng khoán tiếp tục thực hiện sứ mệnh phát triển thị trường ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường tài chính quốc tế.