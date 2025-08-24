Thủ tướng nêu việc cấp bách về chính quyền 2 cấp, hoàn thành trước 31/8

Khẩn trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện ngày 23/8 về việc bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Công điện nêu rõ, hiện còn 2 Bộ Y tế và Nội vụ chưa trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu của Chính phủ; Bộ Công Thương, Bộ Y tế dự kiến không đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh.

Ảnh minh họa.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của một số địa phương đã được nâng cấp nhưng chưa toàn diện, đầy đủ, thiếu ổn định; chưa kịp thời điều chỉnh quy trình nội bộ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dẫn đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa được thông suốt, hiệu quả.

Việc bố trí cán bộ, công chức của một số cơ quan còn chưa bảo đảm đầy đủ, đáp ứng được đúng chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm. Việc bố trí nhân sự còn thiếu đồng đều giữa các Trung tâm Phục vụ hành chính công, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc…

Để đạt mục tiêu nghị quyết Chính phủ đề ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Y tế, Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chậm nhất trước ngày 31/8.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Ngoại giao và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính , điều kiện kinh doanh theo đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung phương án, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh trong năm 2025.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành theo đúng thời hạn được giao.

Rà soát, bố trí cán bộ, công chức đầy đủ

Để thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập của các Hệ thống thông tin dùng chung, nhất là các Hệ thống cung cấp dịch vụ công tập trung, hệ thống phần mềm quản lý ngành dọc…

Các bộ, ngành tập trung hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (như đất đai, hộ tịch, xây dựng…) đáp ứng yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố rà soát, bố trí cán bộ, công chức đầy đủ, đáp ứng đúng chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm. Trong đó, Thủ tướng lưu ý nhân sự chuyên trách và các cán bộ, công chức từ các phòng chuyên môn cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, thông suốt, tránh xảy ra ách tắc cục bộ, hoàn thành trước ngày 31/8.

Hoàn thành việc ban hành quyết định công khai và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, giúp người dân thuận lợi, lựa chọn phù hợp với nơi cư trú, sinh sống, học tập, làm việc, hoàn thành trước ngày 31/8.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành; các bộ trưởng, lãnh đạo địa phương cần lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên.