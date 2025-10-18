Thủ tướng Phạm Minh Chính tiết lộ thông tin mới về siêu dự án 9 tỷ USD lọc hóa dầu Nghi Sơn

Ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đã có cập nhật về dự án lọc dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng cho biết dự án lọc dầu Nghi Sơn ở trong khu kinh tế Nghi Sơn đang nghiên cứu việc tái cơ cấu về tài chính và đã được phía đối tác nước ngoài đồng ý. Hiện tại, dự án này đang vay nhiều tỷ USD và phải trả mỗi năm số tiền lớn với lãi suất cao. Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham gia vào việc tái cơ cấu này.

﻿Thủ tướng cũng yêu cầu cùng phối hợp với Petrovietnam để khẩn trương xây dựng giai đoạn 2 tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Về đầu vào của dự án, Thủ tướng cho biết đã có gặp mặt với phía Kuwait để thực hiện đa dạng hóa nguồn cung và phía nước bạn đồng ý với ý kiến này.

﻿Trước đó, cuối tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cộng sự của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Trước đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu dự án, các bên đã thực hiện tái cơ cấu tổ chức và nhân sự, tái cơ cấu nguyên liệu đầu vào, tái cơ cấu nguồn điện, tiết giảm chi phí…

Về xử lý khó khăn tại dự án Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn, Chủ tịch Maeda Tadashi cho biết, JBIC đã và đang làm việc tích cực với các bên. Cá nhân ông cam kết nỗ lực hết mình để cùng các bên tìm ra phương án phù hợp nhất, đảm bảo "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ" như Thủ tướng đề cập.

﻿Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn có vốn đầu tư 9 tỷ USD, trong đó Petrovietnam góp vốn 25,1%, Công ty Dầu khí Kuwait góp vốn 35,1%, Công ty Idemitsu Kosan của Nhật góp vốn 35,1%, và Công ty Hóa chất Mitsui của Nhật góp vốn 4,7%.

Theo báo cáo năm tài khóa 2024 của Idemitsu Kosan, tổ hợp này mang về thu nhập hoạt động (operating income) là khoảng 800 triệu yên (tương đương 140 tỷ đồng).

Theo thông tin từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), trong năm 2024, nhà máy đã hoạt động ổn định với công suất trung bình đạt 113%. Doanh nghiệp đã chế biến được 83 triệu thùng - tương đương 11,4 triệu tấn dầu thô. Từ nguồn dầu thô này, công ty đã sản xuất và xuất bán được hơn 9,7 triệu tấn sản phẩm các loại; trong đó có 8 triệu tấn xăng dầu; còn lại là sản phẩm hóa dầu. Để đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất, trong năm NSRP đã nhập khẩu 42 chuyến tàu dầu thô cỡ lớn (VLCC), với sản lượng tăng 13,62% so với cùng kỳ.

Từ nguồn thuế giá trị gia tăng từ nhập khẩu dầu thô và các thuế khác, năm 2024, NSRP đã đóng góp ngân sách hơn 996 triệu USD, tương đương hơn 24.700 tỷ đồng.