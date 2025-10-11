Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2025

11-10-2025 - 11:28 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 194/CĐ-TTg ngày 10/10/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư của 9 tháng đầu năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2025- Ảnh 1.

Khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2025

Để tiếp tục tăng cường trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư, tạo điều kiện môi trường đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực của nhà nước, xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 phấn đấu đạt trên 8%, giải ngân đầu tư 100% nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ giao và giai đoạn 2026-2030 ở mức 2 con số; đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hành chính trong hoạt động đầu tư

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

a) Tổ chức quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai nghiêm túc, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tới từng cán bộ, viên chức, công chức trong việc thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư; đổi mới chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hành chính trong hoạt động đầu tư hơn so với quy trình, quy định với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ với tinh thần 6 rõ : "rõ người", "rõ việc", "rõ tiến độ", "rõ thời gian", "rõ thẩm quyền", "rõ kết quả" và 3 không: "không lòng vòng, tiêu cực", "không đùn đẩy, né tránh", "không để tồn đọng hồ sơ, kéo dài".

b) Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ công việc về hoạt động đầu tư tại các cấp, các ngành theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, dân chủ và hiện đại. Vấn đề thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương thì các bộ, ngành, địa phương (tỉnh, xã) phải chủ động thực hiện theo thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm,…

c) Đẩy mạnh số hoá, tự động hoá, dữ liệu liên thông; nâng cao năng lực quản trị và nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, thời gian giải quyết xử lý công việc.

Hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương báo cáo kết quả đầu tư theo biểu mẫu thống nhất

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng nội dung, biểu mẫu, trường thông tin, số liệu báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng đầu năm 2025 theo quy định tại các Điều 69, 70 và 72 của Luật Đầu tư đảm bảo thống nhất, đầy đủ thông tin; dễ thực hiện và thuận tiện khai thác sử dụng.

Đồng thời, khẩn trương có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện báo cáo kết quả đầu tư bảo đảm thống nhất theo biểu mẫu đã xây dựng, hoàn thành trước ngày 12 tháng 10 năm 2025.

Bộ Tài chính tổng hợp kết quả báo cáo của các bộ, cơ quan các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 10 năm 2025.

Trước 15/10 phải báo cáo Thủ tướng kết quả đầu tư 9 tháng đầu năm

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và hướng dẫn của Bộ Tài chính, khẩn trương lập báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng đầu năm 2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2025; đồng thời gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc theo dõi, chỉ đạo, xử lý, giải quyết khó khăn vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo thẩm quyền; vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Công điện này./.

