Thừa nhận không thể tăng nhập khẩu dầu Nga mãi mãi, Ấn Độ có động thái mới nhằm hưởng lợi đôi đường

Các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ sẽ tiếp tục ký hợp đồng dầu thô hàng năm để đảm bảo nguồn cung và phòng ngừa biến động giá trong bối cảnh nguồn cung dầu giá rẻ từ Nga trở nên bất định.

Thông tin trên được Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cho biết trong báo cáo gửi Quốc hội ngày 12/8.

Trong hơn 1 năm qua, Ấn Độ đã trở thành khách hàng mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển lớn nhất. Nước này hưởng mức giá chiết khấu lớn sau khi nhiều quốc gia phương Tây hạn chế nhập khẩu dầu Nga vì cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế nhập khẩu gấp đôi lên 50% đối với hàng hóa Ấn Độ và đe dọa áp thêm thuế do New Delhi tiếp tục mua dầu Nga. Các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ hiện vẫn chờ chính phủ hướng dẫn về việc có duy trì nhập khẩu nguồn dầu này hay không.

Trong báo cáo, Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cho biết việc tăng nhập khẩu dầu Nga có thể không kéo dài mãi nhưng cũng không trực tiếp đề cập tới Mỹ hay các mối đe dọa thuế quan.

Bộ cho biết các nhà máy lọc dầu nhà nước vẫn duy trì đầy đủ hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp và khu vực khác để đảm bảo nhu cầu. Đáng chú ý, khi lập kế hoạch mua, họ sẽ cân nhắc yếu tố an ninh năng lượng, tình hình chính trị quốc tế và quan hệ thương mại.

“Cách tiếp cận mới này vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa tối ưu giá trị mua dầu thô", báo cáo nêu.

Ấn Độ – nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới – hiện phụ thuộc vào dầu Nga cho hơn 1/3 lượng nhập khẩu. Các nhà máy quốc doanh, chiếm hơn 60% tổng công suất lọc dầu với 5,2 triệu thùng/ngày, đã tạm dừng mua do mức chiết khấu thu hẹp. Trong khi đó, các nhà máy tư nhân như Reliance Industries, Nayara Energy và HPCL-Mittal Energy vẫn tiếp tục mua dầu Nga.

Năm ngoái, lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga đạt 92,01 triệu tấn, chiếm 38,1% tổng lượng dầu nhập khẩu – mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2021, khối lượng này chỉ đạt 4,54 triệu tấn (2,1%). Trước đó, Ấn Độ hầu như không mua dầu của Nga, và tỷ trọng của Nga trong tổng lượng dầu nhập khẩu chưa bao giờ vượt quá 2%. Từ năm 2021 – 2023, lượng dầu nhập khẩu đã tăng gần 20 lần, đưa Ấn Độ trở thành nước mua dầu lớn của Nga. Về mặt giá trị, lượng dầu nhập khẩu đã tăng 22,8 lần, từ 2,31 tỷ USD năm 2021 lên 52,72 tỷ USD năm 2024.

Tham khảo: Reuters﻿