THUAN PHAT INC tự hào sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026

Trải qua chặng đường 25 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Thuận Phát (THUAN PHAT INC) đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp ống nhựa hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam, đồng hành cùng nhiều công trình cấp - thoát nước, bảo vệ cáp Điện và viễn thông trên khắp mọi miền Đất nước.

Ngày 16/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 với chủ đề "Dòng chảy Thương hiệu Việt" đã diễn ra trang trọng dưới sự chứng kiến của Thủ tướng chính phủ Lê Minh Hưng. Tại sự kiện, sản phẩm Ống nhựa Thuận Phát đã vinh dự được xướng tên. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ duy trì chất lượng vượt trội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành vật liệu xây dựng – hạ tầng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ công bố Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 (Nguồn ảnh: Thông tin chính phủ)

Khẳng định giá trị qua chất lượng và năng lực tiên phong

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn do Bộ Công Thương chủ trì, nhằm tôn vinh những thương hiệu uy tín, có năng lực cạnh tranh vươn tầm quốc tế. Chương trình xét chọn dựa trên ba tiêu chí cốt lõi: Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong.

Đối với THUAN PHAT INC, việc đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí khắt khe này chính là minh chứng cho triết lý phát triển nhất quán: lấy chất lượng làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực và uy tín làm giá trị sống còn.

THUAN PHAT INC có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 (Nguồn ảnh: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026)

Hệ sinh thái sản phẩm toàn diện cho các công trình hạ tầng

Hệ sinh thái sản phẩm của Thuận Phát bao gồm các dòng ống và phụ kiện u.PVC, HDPE, PPR, HDPE gân sóng 2 lớp, HDPE 1 lớp xẻ rãnh, HDPE gân xoắn và PVC 3 lớp bảo vệ cáp. Toàn bộ danh mục được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng tối đa yêu cầu của các dự án cấp thoát nước, điện lực, viễn thông tại các khu đô thị, khu công nghiệp, nhà máy và hạ tầng giao thông trọng điểm.

Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại CHLB Đức từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu thân thiện với môi trường, các sản phẩm Thuận Phát tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, sản phẩm sản xuất đáp ứng đầy đủ các Tiêu chuẩn khắt khe trong và ngoài nước như TCVN, ISO, DIN và QCVN của Bộ xây dựng, Bộ y tế

Mỗi dòng sản phẩm đều sở hữu những ưu thế kỹ thuật vượt trội:

Ống HDPE: Bền bỉ, chịu lực, linh hoạt và chống ăn mòn hóa chất ưu việt.

Ống PPR: Chịu nhiệt tối ưu, chuyên dụng cho hệ thống dẫn nước nóng – lạnh.

Ống HDPE gân sóng 2 lớp: Độ cứng vòng cao, chịu tải trọng lớn, phù hợp cho hạ tầng thoát nước chôn ngầm.

Ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh: Giải pháp thoát nước mặt hiệu quả tại các công trình cảnh quan như sân golf, công viên, sân vận động.

Ống HDPE gân xoắn & PVC 3 lớp: Giải pháp tối ưu cho hạ ngầm cáp điện, viễn thông, góp phần hiện đại hóa diện mạo đô thị.

Vươn tầm quốc tế, khẳng định uy tín thương hiệu Việt

Không chỉ chiếm trọn niềm tin tại thị trường nội địa, Ống nhựa Thuận Phát đã chinh phục thành công các thị trường xuất khẩu như Thụy Điển, Lào và Campuchia. Bước tiến này đã khẳng định năng lực đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất từ các đối tác toàn cầu, đồng thời nâng cao vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ hạ tầng kỹ thuật quốc tế.

Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2026 tiếp tục gia tăng niềm tin vững chắc nơi Khách hàng, Đối tác và hệ thống Nhà phân phối, tạo tiền đề cho những hợp tác chiến lược lâu dài.

THUAN PHAT INC có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 (Nguồn ảnh: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026)

Tiếp nối hành trình kiến tạo tương lai bền vững

Thành công hôm nay được tạo dựng từ sự đồng hành tri kỷ của Quý khách hàng, Đối tác cùng sự cống hiến không ngừng của toàn thể Cán bộ Công nhân viên THUAN PHAT INC.

Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 không phải là đích đến cuối cùng, mà là khởi đầu cho một chương mới đầy khát vọng. Trên chặng đường tiếp theo, Thuận Phát kiên định với 03 giá trị cốt lõi: Khách hàng là trọng tâm – Hợp lực cùng phát triển – Liên tục cải tiến. Mang theo sứ mệnh "Bảo vệ nguồn sống", THUAN PHAT INC sẽ đẩy mạnh tự động hóa, chuyển đổi số quản trị và sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường như Điện mặt trời; sẵn sàng cùng đất nước kiến tạo những công trình chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển hạ tầng hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc

Nhà máy THUAN PHAT INC tại Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam (Nguồn ảnh: THUAN PHAT INC)



