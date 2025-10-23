Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thức dậy giữa đêm uống nước, người đàn ông 59 tuổi tử vong sau 5 ngày: Bác sĩ cảnh báo 4 thói quen tưởng vô hại nhưng cực nguy hiểm

23-10-2025 - 21:20 PM | Sống

Thức dậy giữa đêm uống nước, người đàn ông 59 tuổi tử vong sau 5 ngày: Bác sĩ cảnh báo 4 thói quen tưởng vô hại nhưng cực nguy hiểm

Trường hợp của người đàn ông 59 tuổi ở Trung Quốc là lời cảnh báo về những thói quen tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn nguy cơ chết người.

Thói quen tưởng tốt, hóa ra “bẫy” sức khỏe

Nhiều người tin rằng uống nước thường xuyên là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thời điểm, cách uống và nhiệt độ nước lại có ảnh hưởng lớn đến hệ tim mạch và não bộ. Trường hợp của ông Lý dưới đây là một ví dụ cho thấy việc uống nước không đúng cách có thể tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng.

Theo Sohu, ông Lý (59 tuổi, Trung Quốc) nửa đêm tỉnh giấc vì khát. Ông thản nhiên uống vài ngụm nước lạnh rồi quay lại giường ngủ. Sáng hôm sau, ông cảm thấy đau đầu, buồn nôn nhưng nghĩ chỉ là cảm lạnh nhẹ. Không ai ngờ, chỉ 5 ngày sau, ông đột ngột qua đời tại bệnh viện vì xuất huyết não cấp, khiến gia đình bàng hoàng.

“Ông ấy vốn rất khỏe mạnh, chưa từng có bệnh nền nghiêm trọng, sao lại ra đi đột ngột như vậy?”, người thân đau đớn chia sẻ.

Trước câu hỏi của gia đình, bác sĩ giải thích: “Có một số thói quen nhỏ nhặt, khi lặp lại mỗi ngày, có thể trở thành mối nguy hiểm chết người.” Theo đó, uống nước lạnh vào ban đêm có thể gây co thắt mạch máu đột ngột, khiến huyết áp dao động mạnh, đặc biệt nguy hiểm với người tăng huyết áp hoặc xơ vữa mạch.

Thức dậy giữa đêm uống nước, người đàn ông 59 tuổi tử vong sau 5 ngày: Bác sĩ cảnh báo 4 thói quen tưởng vô hại nhưng cực nguy hiểm- Ảnh 1.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy: thời điểm từ đêm khuya đến rạng sáng là giai đoạn dễ xảy ra xuất huyết não nhất. Nguyên nhân là do sự kết hợp giữa việc thức dậy, uống nước, đi vệ sinh rồi quay lại giấc ngủ, khiến mạch máu não phải chịu phản ứng “tàu lượn siêu tốc”

Ngoài ra, uống nước nhanh khi bụng đói, đặc biệt là nước lạnh, có thể kích thích dây thần kinh phế vị, gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngất xỉu.

Theo giới chuyên môn, việc thức dậy giữa đêm để uống nước không phải hành động sai, vấn đề nằm ở cách thực hiện. Sự ra đi của ông Lý không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, mà là bi kịch của những hành vi tưởng lành mạnh nhưng tiềm ẩn rủi ro mà rất nhiều người vẫn đang duy trì mỗi ngày.

Xuất huyết não là rủi ro có thể kiểm soát được. Các bác sĩ khuyên mọi người nên chủ động điều chỉnh lối sống từ những thói quen nhỏ nhất để bảo vệ hệ mạch và sự an toàn của chính mình.

4 thói quen “giết người thầm lặng” nhiều người vẫn mắc

Các bác sĩ cho biết, 4 hành vi thường gặp dưới đây, nếu lặp lại hằng ngày, có thể dẫn đến tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ đột quỵ chỉ trong thời gian ngắn:

1. Uống nhiều nước giữa đêm

Khi cơ thể đang ở trạng thái nghỉ, uống quá nhiều nước có thể làm máu loãng đột ngột, gây biến động huyết áp, chóng mặt, đánh trống ngực. Trường Y Harvard từng cảnh báo việc này có thể ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa áp suất trong não.

Thức dậy giữa đêm uống nước, người đàn ông 59 tuổi tử vong sau 5 ngày: Bác sĩ cảnh báo 4 thói quen tưởng vô hại nhưng cực nguy hiểm- Ảnh 2.

2. Uống trà hoặc cà phê ngay trước khi ngủ

 Caffeine có tác dụng lợi tiểu, kích thích hệ thần kinh, khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Tình trạng mất ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp buổi sáng tới 32%.

3. Ăn vặt ban đêm

Thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường vào thời điểm này dễ làm tăng mỡ máu và biến động đường huyết – yếu tố hàng đầu gây biến cố mạch máu não ở người trung niên và cao tuổi.

4. Bật dậy quá nhanh vào buổi sáng

 Buổi sáng là lúc huyết áp tăng tự nhiên. Việc đứng dậy đột ngột có thể làm co thắt mạch máu não, gây “tăng huyết áp buổi sáng” – thời điểm nguy hiểm dễ dẫn tới đột quỵ.

Các chuyên gia nhấn mạnh, khi những hành vi này xuất hiện cùng lúc, tác hại không đơn giản là “1 + 1 = 2” mà sẽ nhân lên nhiều lần, âm thầm làm tổn thương hệ mạch máu cho đến khi bùng phát thành biến cố nghiêm trọng.

6 người bị “hỏng thận” nặng sau khi ăn 1 loại "rau trường thọ”: Bác sĩ khuyên chớ nên chủ quan kẻo rước bệnh vào người

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi đâu để tìm ngôi trường đỉnh cỡ này: Lập kỷ lục 8 lần đón cầu truyền hình, 3 lần vô địch Olympia, kiến trúc đẹp tựa châu Âu!

Đi đâu để tìm ngôi trường đỉnh cỡ này: Lập kỷ lục 8 lần đón cầu truyền hình, 3 lần vô địch Olympia, kiến trúc đẹp tựa châu Âu! Nổi bật

Madam Pang viết tâm thư 3.000 chữ, công bố tân HLV tuyển Thái Lan, hé lộ lý do sa thải ông Ishii

Madam Pang viết tâm thư 3.000 chữ, công bố tân HLV tuyển Thái Lan, hé lộ lý do sa thải ông Ishii Nổi bật

Chạy bộ 30 phút hay đi bộ 60 phút tốt hơn? Câu trả lời có chút bất ngờ

Chạy bộ 30 phút hay đi bộ 60 phút tốt hơn? Câu trả lời có chút bất ngờ

20:59 , 23/10/2025
Nóng: Bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Nóng: Bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

20:44 , 23/10/2025
Khoai Lang Thang cảnh báo gấp chuyện lừa đảo

Khoai Lang Thang cảnh báo gấp chuyện lừa đảo

20:38 , 23/10/2025
Haidilao trao 500 triệu đồng cho nhân viên múa mì xuất sắc nhất

Haidilao trao 500 triệu đồng cho nhân viên múa mì xuất sắc nhất

20:29 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên