Thức dậy giữa đêm uống nước, người đàn ông 59 tuổi tử vong sau 5 ngày: Bác sĩ cảnh báo 4 thói quen tưởng vô hại nhưng cực nguy hiểm

Thói quen tưởng tốt, hóa ra “bẫy” sức khỏe

Nhiều người tin rằng uống nước thường xuyên là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thời điểm, cách uống và nhiệt độ nước lại có ảnh hưởng lớn đến hệ tim mạch và não bộ. Trường hợp của ông Lý dưới đây là một ví dụ cho thấy việc uống nước không đúng cách có thể tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng.

Theo Sohu, ông Lý (59 tuổi, Trung Quốc) nửa đêm tỉnh giấc vì khát. Ông thản nhiên uống vài ngụm nước lạnh rồi quay lại giường ngủ. Sáng hôm sau, ông cảm thấy đau đầu, buồn nôn nhưng nghĩ chỉ là cảm lạnh nhẹ. Không ai ngờ, chỉ 5 ngày sau, ông đột ngột qua đời tại bệnh viện vì xuất huyết não cấp, khiến gia đình bàng hoàng.

“Ông ấy vốn rất khỏe mạnh, chưa từng có bệnh nền nghiêm trọng, sao lại ra đi đột ngột như vậy?”, người thân đau đớn chia sẻ.

Trước câu hỏi của gia đình, bác sĩ giải thích: “Có một số thói quen nhỏ nhặt, khi lặp lại mỗi ngày, có thể trở thành mối nguy hiểm chết người.” Theo đó, uống nước lạnh vào ban đêm có thể gây co thắt mạch máu đột ngột, khiến huyết áp dao động mạnh, đặc biệt nguy hiểm với người tăng huyết áp hoặc xơ vữa mạch.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy: thời điểm từ đêm khuya đến rạng sáng là giai đoạn dễ xảy ra xuất huyết não nhất. Nguyên nhân là do sự kết hợp giữa việc thức dậy, uống nước, đi vệ sinh rồi quay lại giấc ngủ, khiến mạch máu não phải chịu phản ứng “tàu lượn siêu tốc”

Ngoài ra, uống nước nhanh khi bụng đói, đặc biệt là nước lạnh, có thể kích thích dây thần kinh phế vị, gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngất xỉu.

Theo giới chuyên môn, việc thức dậy giữa đêm để uống nước không phải hành động sai, vấn đề nằm ở cách thực hiện. Sự ra đi của ông Lý không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, mà là bi kịch của những hành vi tưởng lành mạnh nhưng tiềm ẩn rủi ro mà rất nhiều người vẫn đang duy trì mỗi ngày.

Xuất huyết não là rủi ro có thể kiểm soát được. Các bác sĩ khuyên mọi người nên chủ động điều chỉnh lối sống từ những thói quen nhỏ nhất để bảo vệ hệ mạch và sự an toàn của chính mình.

4 thói quen “giết người thầm lặng” nhiều người vẫn mắc

Các bác sĩ cho biết, 4 hành vi thường gặp dưới đây, nếu lặp lại hằng ngày, có thể dẫn đến tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ đột quỵ chỉ trong thời gian ngắn:

1. Uống nhiều nước giữa đêm

Khi cơ thể đang ở trạng thái nghỉ, uống quá nhiều nước có thể làm máu loãng đột ngột, gây biến động huyết áp, chóng mặt, đánh trống ngực. Trường Y Harvard từng cảnh báo việc này có thể ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa áp suất trong não.

2. Uống trà hoặc cà phê ngay trước khi ngủ

Caffeine có tác dụng lợi tiểu, kích thích hệ thần kinh, khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Tình trạng mất ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp buổi sáng tới 32%.

3. Ăn vặt ban đêm

Thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường vào thời điểm này dễ làm tăng mỡ máu và biến động đường huyết – yếu tố hàng đầu gây biến cố mạch máu não ở người trung niên và cao tuổi.

4. Bật dậy quá nhanh vào buổi sáng

Buổi sáng là lúc huyết áp tăng tự nhiên. Việc đứng dậy đột ngột có thể làm co thắt mạch máu não, gây “tăng huyết áp buổi sáng” – thời điểm nguy hiểm dễ dẫn tới đột quỵ.

Các chuyên gia nhấn mạnh, khi những hành vi này xuất hiện cùng lúc, tác hại không đơn giản là “1 + 1 = 2” mà sẽ nhân lên nhiều lần, âm thầm làm tổn thương hệ mạch máu cho đến khi bùng phát thành biến cố nghiêm trọng.