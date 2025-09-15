Thuduc House sắp lập công ty con ngành buôn bán thực phẩm

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã: TDH, sàn HoSE) mới đây thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm



Công ty con này dự kiến có tên CTCP Thực phẩm ThuDuc House với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Trong đó, TDH sẽ nắm 50% vốn, tương đương 5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Lương Thụy Vy - Phó Tổng giám đốc TDH được cử làm người đại diện quản lý phần vốn góp của TDH tại pháp nhân mới thành lập.

Động thái này của Thuduc house nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển và mở rộng lĩnh vực kinh doanh đã được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra hồi tháng 6.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Thành Vinh hé lộ TDH đang chuẩn bị mở rộng sang mảng phân phối trái cây nhập khẩu, nhằm tận dụng diện tích đất cũng như kho lạnh có sẵn tại chợ nông sản Thủ Đức.

Trước khi mở rộng sang phân phối trái cây, TDH đã lấn sân sang lĩnh vực phân phối với sản phẩm đồ gia dụng và trở thành nhà phân phối các thiết bị bếp, hút mùi của các thương hiệu như Bosch, Panasonic, Toshiba.

Cụ thể, trên website Thuduc House công bố thông tin, ngày 19/5, TDH đã ký kết thỏa thuận phân phối với BSH Germany - Bosch nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh và hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản - tiêu dùng gia đình tại Việt Nam.

Lễ ký kết thỏa thuận phân phối giữa TDH và BSH Germany - Bosch ngày 19/05/2025. Ảnh: TDH

Ngoài hoạt động phân phối, TDH còn đảm nhiệm trực tiếp việc tư vấn kỹ thuật, lắp đặt, dịch vụ bảo trì và truyền thông thương hiệu Bosch đến người tiêu dùng.

Trong diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có Quyết định về việc chuyển cổ phiếu TDH Thuduc House từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 8/9/2025.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 18,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 âm gần 1.037,2 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 và điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 9/4/2025. Lý do là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2023 và 2024) của Thuduc House là số âm.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Thuduc House mang về doanh thu thuần hơn 25,8 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 33,2 tỷ đồng.

Năm 2025, Thuduc House lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt hơn 139,3 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 61,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đạt được 18,5% kế hoạch doanh thu và 30,9% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.



