ThuDuc House (TDH) lãi hơn 103 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt 56% kế hoạch lợi nhuận năm 2025

Bứt phá lợi nhuận trong quý 3

Doanh thu thuần trong quý 3 của ThuDuc House ghi nhận đạt 35 tỷ đồng, tăng gần 440% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong quý 3, ThuDuc House ghi nhận khoản thu nhập khác 96,7 tỷ đồng, trong đó có gần 5 tỷ đồng nhận tiền bồi hoàn theo bản án phúc thẩm của Tòa và 91,7 tỷ đồng từ việc thắng kiện vụ án về "Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế" giữa ThuDuc House và Chi cục thuế khu vực II (nay là Thuế TP.HCM).

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của ThuDuc House đạt 84 tỷ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ. Còn so với quý trước đó, lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 tăng tới 446%, cho thấy sự bứt phá lợi nhuận của ThuDuc House nhờ từ sự nỗ lực tái cấu trúc toàn diện của Ban lãnh đạo Công ty. Đặc biệt, đây cũng là quý có mức lợi nhuận cao nhất kể từ quý 2/2021, sau 17 quý liên tiếp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, ThuDuc House mang về tổng doanh thu gần 189 tỷ đồng, tăng 382% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập đạt hơn 103 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 3,6 tỷ đồng.

Năm 2025, ThuDuc House lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt hơn 235 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 66 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đạt được 82% kế hoạch doanh thu và vượt khoảng 56% kế hoạch lợi nhuận năm đã đề ra.

Kết quả tích cực trên một phần nhờ thành tựu đến từ mảng kinh doanh mới – hoạt động phân phối thiết bị gia dụng, với doanh thu ghi nhận hơn 21,5 tỷ đồng chỉ sau thời gian ngắn triển khai.

Ông Trần Thành Vinh - Chủ tịch HĐQT của ThuDuc House cho biết, bên cạnh lĩnh vực bất động sản cốt lõi thì lĩnh vực phân phối thiết bị gia dụng là mảng tăng trưởng đầy tiềm năng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của doanh nghiệp, và doanh thu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong các quý tới nhờ mở rộng hệ thống phân phối và danh mục sản phẩm.

Cơ hội ThuDuc House từng bước phục hồi và phát triển

Liên quan đến vụ án hành chính "khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế", ThuDuc House cho biết đã nhận được Bản án phúc thẩm số 332/2025/HC-PT đề ngày 23/9/2025 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP HCM.

Trước đó, trong vụ án hình sự liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2019, ThuDuc House đã bị Thuế TP Hồ Chí Minh ra các quyết định đóng tiền chậm nộp liên quan đến số tiền hoàn thuế GTGT 365,5 tỷ đồng; cưỡng chế thi hành bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Không đồng ý với các quyết định hành chính của Thuế TP HCM, ngày 27/5/2024, ThuDuc House đã có đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân TP.HCM đề nghị: Tuyên hủy toàn bộ các quyết định hành chính của Thuế TP HCM liên quan đến việc truy thu số tiền chậm nộp cũng như các quyết định cưỡng chế phái sinh mà Thuế TP HCM đang áp dụng đối với doanh nghiệp này.

Sau hơn 1.5 năm theo đuổi ròng rã, vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế đã đi đến hồi kết với kết quả ThuDuc House thắng kiện. Theo đó, cả Tòa án hành chính cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên chấp thuận yêu cầu khởi kiện của ThuDuc House. Như vậy, Tòa án đã khẳng định rõ: "quyền và lợi ích hợp pháp của ThuDuc House là không liên quan và không chịu trách nhiệm đối với số tiền lãi chậm nộp có liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng".

Đại diện Ban lãnh đạo ThuDuc House nhấn mạnh rằng "phán quyết của Tòa án không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của ThuDuc House, mà còn thiết lập cơ sở pháp lý rõ ràng, giúp ThuDuc House xóa bỏ được những rào cản và hạn chế từ các quyết định hành chính của Thuế TP Hồ Chí Minh; đưa ThuDuc House trở về hoạt động kinh doanh bình thường góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn đọng đồng thời mở ra nhiều cơ hội để ThuDuc House từng bước phục hồi và phát triển kinh doanh trong thời gian tới".

Đây được xem là bước ngoặt lớn đối với ThuDuc House sau thời gian dài bị hạn chế hoạt động vì không được phát hành hóa đơn và bị "phong tỏa tài sản". Việc xóa bỏ các rào cản hành chính và hủy bỏ các quyết định bất lợi từ Thuế TP.HCM đã giúp ThuDuc House giải phóng nguồn lực lớn, tạo điều kiện để doanh nghiệp tái khởi động toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh. Đây là bước đi mang ý nghĩa nền tảng, mở ra cơ hội phục hồi và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Với kết quả kinh doanh ấn tượng và phán quyết thuận lợi từ Tòa phúc thẩm cộng hưởng với tư duy chiến lược mạnh mẽ của Đội ngũ Ban Lãnh đạo mới, ThuDuc House đang từng bước lấy lại vị thế trên thị trường. Và trong đó, năm 2025 có thể xem là bước ngoặt quan trọng đối với ThuDuc House, không chỉ ở kết quả kinh doanh mà còn là sự ở sự ổn định của toàn bộ hệ thống sản xuất kinh doanh và tháo gỡ triệt để các tồn đọng kéo dài suốt 5 năm qua.

Sau giai đoạn dài đối mặt khó khăn về pháp lý và tài chính, ThuDuc House hiện đã có thể tập trung hoàn toàn vào chiến lược tăng trưởng, mở rộng lĩnh vực đầu tư, hoàn thiện các dự án bất động sản trọng điểm và tích hợp phát triển mạnh mảng thương mại – dịch vụ vào hệ sinh thái bất động sản.

Ông Trần Thành Vinh kỳ vọng, năm 2026 sẽ là năm bứt phá vượt trội của ThuDuc House, khi những nỗ lực tái cấu trúc và củng cố nội lực trong hai năm qua bắt đầu phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo đà cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Qua đó, Ông "rất mong các Nhà đầu tư, Cổ đông đặt niềm tin và kỳ vọng vào Cổ phiếu của ThuDuc House, đồng thời xem đây là một khoản đầu tư ổn định và tăng trưởng"