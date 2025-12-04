Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuế TP.HCM thông báo khẩn đến doanh nghiệp và người dân trên địa bàn

04-12-2025 - 07:21 AM | Doanh nghiệp

Cơ quan thuế TP.HCM vừa có thông báo chính thức về việc tạm ngưng các hoạt động tiếp nhận hồ sơ và tiếp khách tại trụ sở chính trong ngày 13/12/2025

Ảnh: Thuế TPHCM

Ngày 3/12/2025, Cục Thuế TP.HCM đã phát đi thông báo khẩn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn về việc điều chỉnh lịch làm việc tại trụ sở. Theo nội dung văn bản, hoạt động tiếp khách và tiếp nhận hồ sơ hành chính trực tiếp tại trụ sở số 63 Vũ Tông Phan (phường Bình Trưng, TP.HCM) sẽ tạm thời gián đoạn trong thời gian tới.

Cụ thể, thời gian thực hiện việc tạm ngừng này được ấn định duy nhất vào ngày thứ Bảy, 13/12/2025. Quyết định này nhằm phục vụ cho kế hoạch thi công, sửa chữa và thay thế hệ thống tủ điện ATS2 tại tòa nhà trụ sở. Đây là hoạt động bảo trì kỹ thuật bắt buộc để đảm bảo an toàn và tính ổn định cho hạ tầng vận hành của cơ quan thuế trong thời gian tới.

Để tránh những bất tiện không đáng có trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, Cục Thuế TP.HCM đề nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc, tránh thực hiện các giao dịch trực tiếp tại địa chỉ nêu trên trong khoảng thời gian diễn ra việc bảo trì. Các hoạt động tiếp nhận hồ sơ trực tiếp dự kiến sẽ trở lại bình thường ngay sau khi công tác kỹ thuật hoàn tất.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu dự án 10 năm chưa xong cạnh chợ Bến Thành: Rục rịch thi công trở lại, Vingroup trợ lực hạ tầng

Siêu dự án 10 năm chưa xong cạnh chợ Bến Thành: Rục rịch thi công trở lại, Vingroup trợ lực hạ tầng Nổi bật

Dấu ấn 2025: Ông Phạm Nhật Vượng chi 28.000 tỷ để VinFast ‘không có kế hoạch B’, ông Trần Đình Long tung tiếp ‘quả đấm thép’, ông Nguyễn Đức Tài xong nhiệm vụ

Dấu ấn 2025: Ông Phạm Nhật Vượng chi 28.000 tỷ để VinFast ‘không có kế hoạch B’, ông Trần Đình Long tung tiếp ‘quả đấm thép’, ông Nguyễn Đức Tài xong nhiệm vụ Nổi bật

Vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2025, Taseco Land đặt kế hoạch lãi năm 2026 tăng gấp 5 lần, cổ tức lên tới 60%, triển khai đồng thời 19 dự án

Vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2025, Taseco Land đặt kế hoạch lãi năm 2026 tăng gấp 5 lần, cổ tức lên tới 60%, triển khai đồng thời 19 dự án

07:11 , 04/12/2025
K+ đóng cửa

K+ đóng cửa

23:19 , 03/12/2025
Tập đoàn Sơn Hải quyết làm một trong những tuyến đường đẹp nhất khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Tập đoàn Sơn Hải quyết làm một trong những tuyến đường đẹp nhất khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

22:23 , 03/12/2025
Hoà Phát chuẩn bị làm KCN hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô gần 500 ha mở lối cho đại dự án thép 6 triệu tấn/năm

Hoà Phát chuẩn bị làm KCN hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô gần 500 ha mở lối cho đại dự án thép 6 triệu tấn/năm

18:54 , 03/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên