Ảnh: Thuế TPHCM

Ngày 3/12/2025, Cục Thuế TP.HCM đã phát đi thông báo khẩn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn về việc điều chỉnh lịch làm việc tại trụ sở. Theo nội dung văn bản, hoạt động tiếp khách và tiếp nhận hồ sơ hành chính trực tiếp tại trụ sở số 63 Vũ Tông Phan (phường Bình Trưng, TP.HCM) sẽ tạm thời gián đoạn trong thời gian tới.

Cụ thể, thời gian thực hiện việc tạm ngừng này được ấn định duy nhất vào ngày thứ Bảy, 13/12/2025. Quyết định này nhằm phục vụ cho kế hoạch thi công, sửa chữa và thay thế hệ thống tủ điện ATS2 tại tòa nhà trụ sở. Đây là hoạt động bảo trì kỹ thuật bắt buộc để đảm bảo an toàn và tính ổn định cho hạ tầng vận hành của cơ quan thuế trong thời gian tới.

Để tránh những bất tiện không đáng có trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, Cục Thuế TP.HCM đề nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc, tránh thực hiện các giao dịch trực tiếp tại địa chỉ nêu trên trong khoảng thời gian diễn ra việc bảo trì. Các hoạt động tiếp nhận hồ sơ trực tiếp dự kiến sẽ trở lại bình thường ngay sau khi công tác kỹ thuật hoàn tất.