Thuốc trị viêm phổi dùng hình ảnh Quyền Linh quảng cáo chưa được cấp phép lưu hành

Chiều 23/10, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Hải Nam - Quyền Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM đã trả lời câu hỏi liên quan đến sản phẩm An Phế Đan có sử dụng hình ảnh nghệ sĩ Quyền Linh để quảng cáo.

Sản phẩm An Phế Đan được quảng cáo như một loại thuốc.

Theo ông Nam, sản phẩm An Phế Đan không có tên trong danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Dữ liệu tra cứu tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vào ngày 22/10 cho thấy An Phế Đan chưa được cấp số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu.

"Việc quảng cáo sản phẩm với nội dung điều trị bệnh khi chưa có giấy phép hợp lệ là vi phạm quy định của Luật Quảng cáo", ông Nam nhấn mạnh.

An Phế Đan hiện được quảng cáo thích hợp sử dụng cho người bị viêm họng, viêm phế quản có các triệu chứng: ho, ho có đờm, khàn tiếng, đau rát họng. Sản phẩm dùng được cho trẻ em từ 6 tuổi và người lớn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip quảng cáo sản phẩm An Phế Đan của nhà thuốc cùng tên, với công dụng trị viêm phổi, hen suyễn, viêm phế quản… Nội dung quảng cáo cam kết khỏi bệnh, chỉ dùng một lần, dứt bỏ thuốc tây cả đời.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nam cũng trả lời câu hỏi liên quan đến phát triển y tế tư nhân.

Ông Nam nhìn nhận ngành y tế TPHCM xác định khu vực y tế tư nhân đóng vai trò quan trọng và tích cực trong việc đồng hành cùng hệ thống y tế công lập thực hiện chủ trương phát triển y tế chuyên sâu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Về y tế tư nhân, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển y tế tư nhân.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, có chủ trương, giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đầu tư mở rộng và phát triển cung ứng dịch vụ y tế...

Theo ông Nguyễn Hải Nam, với hành lang pháp lý nêu trên, TPHCM đã ghi nhận sự đóng góp của khu vực y tế tư nhân và tạo cơ sở vững mạnh để y tế tư nhân có thể phát triển.

Minh chứng rõ ràng nhất là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống y tế tư nhân tại TPHCM những năm gần đây.

Y tế tư nhân đã phát triển mạnh về chất và lượng, thể hiện qua việc đầu tư bài bản vào cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên môn tiên tiến.