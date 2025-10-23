Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuốc trị viêm phổi dùng hình ảnh Quyền Linh quảng cáo chưa được cấp phép lưu hành

23-10-2025 - 22:03 PM | Sống

Sở Y tế TPHCM khẳng định sản phẩm An Phế Đan chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Sản phẩm này sử dụng hình ảnh nghệ sĩ Quyền Linh để quảng cáo.

Chiều 23/10, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Hải Nam - Quyền Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM đã trả lời câu hỏi liên quan đến sản phẩm An Phế Đan có sử dụng hình ảnh nghệ sĩ Quyền Linh để quảng cáo.

Thuốc trị viêm phổi dùng hình ảnh Quyền Linh quảng cáo chưa được cấp phép lưu hành- Ảnh 1.

Sản phẩm An Phế Đan được quảng cáo như một loại thuốc.

Theo ông Nam, sản phẩm An Phế Đan không có tên trong danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Dữ liệu tra cứu tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vào ngày 22/10 cho thấy An Phế Đan chưa được cấp số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu.

"Việc quảng cáo sản phẩm với nội dung điều trị bệnh khi chưa có giấy phép hợp lệ là vi phạm quy định của Luật Quảng cáo", ông Nam nhấn mạnh.

An Phế Đan hiện được quảng cáo thích hợp sử dụng cho người bị viêm họng, viêm phế quản có các triệu chứng: ho, ho có đờm, khàn tiếng, đau rát họng. Sản phẩm dùng được cho trẻ em từ 6 tuổi và người lớn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip quảng cáo sản phẩm An Phế Đan của nhà thuốc cùng tên, với công dụng trị viêm phổi, hen suyễn, viêm phế quản… Nội dung quảng cáo cam kết khỏi bệnh, chỉ dùng một lần, dứt bỏ thuốc tây cả đời.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nam cũng trả lời câu hỏi liên quan đến phát triển y tế tư nhân.

Ông Nam nhìn nhận ngành y tế TPHCM xác định khu vực y tế tư nhân đóng vai trò quan trọng và tích cực trong việc đồng hành cùng hệ thống y tế công lập thực hiện chủ trương phát triển y tế chuyên sâu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Về y tế tư nhân, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển y tế tư nhân.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, có chủ trương, giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đầu tư mở rộng và phát triển cung ứng dịch vụ y tế...

Theo ông Nguyễn Hải Nam, với hành lang pháp lý nêu trên, TPHCM đã ghi nhận sự đóng góp của khu vực y tế tư nhân và tạo cơ sở vững mạnh để y tế tư nhân có thể phát triển.

Minh chứng rõ ràng nhất là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống y tế tư nhân tại TPHCM những năm gần đây.

Y tế tư nhân đã phát triển mạnh về chất và lượng, thể hiện qua việc đầu tư bài bản vào cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên môn tiên tiến.

Theo Vân Sơn - Anh Nhàn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi đâu để tìm ngôi trường đỉnh cỡ này: Lập kỷ lục 8 lần đón cầu truyền hình, 3 lần vô địch Olympia, kiến trúc đẹp tựa châu Âu!

Đi đâu để tìm ngôi trường đỉnh cỡ này: Lập kỷ lục 8 lần đón cầu truyền hình, 3 lần vô địch Olympia, kiến trúc đẹp tựa châu Âu! Nổi bật

Madam Pang viết tâm thư 3.000 chữ, công bố tân HLV tuyển Thái Lan, hé lộ lý do sa thải ông Ishii

Madam Pang viết tâm thư 3.000 chữ, công bố tân HLV tuyển Thái Lan, hé lộ lý do sa thải ông Ishii Nổi bật

Dấu hiệu của 1 bà mẹ mà mọi đứa trẻ đều mong muốn có được

Dấu hiệu của 1 bà mẹ mà mọi đứa trẻ đều mong muốn có được

21:56 , 23/10/2025
Thức dậy giữa đêm uống nước, người đàn ông 59 tuổi tử vong sau 5 ngày: Bác sĩ cảnh báo 4 thói quen tưởng vô hại nhưng cực nguy hiểm

Thức dậy giữa đêm uống nước, người đàn ông 59 tuổi tử vong sau 5 ngày: Bác sĩ cảnh báo 4 thói quen tưởng vô hại nhưng cực nguy hiểm

21:20 , 23/10/2025
Chạy bộ 30 phút hay đi bộ 60 phút tốt hơn? Câu trả lời có chút bất ngờ

Chạy bộ 30 phút hay đi bộ 60 phút tốt hơn? Câu trả lời có chút bất ngờ

20:59 , 23/10/2025
Nóng: Bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Nóng: Bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

20:44 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên