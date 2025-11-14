Thương hiệu concert từng xô đổ kỷ lục của BLACKPINK trở lại vào cuối năm nay, hứa hẹn bùng nổ cùng hàng loạt sự kiện âm nhạc cực nóng

“Anh Trai Say Hi” cùng loạt concert đáng mong chờ dịp cuối năm

Sau gần ba tháng phát sóng, Anh Trai Say Hi trở thành một trong những hiện tượng giải trí mạnh mẽ nhất năm 2025. Với format mới mẻ, quy tụ dàn nghệ sĩ nam nổi tiếng như Ngô Kiến Huy, Karik, Bray, Vũ Cát Tường, CongB, HUSTLANG Robber… chương trình không chỉ gây bão trên truyền hình mà còn thống trị các nền tảng mạng xã hội. Tính đến giữa tháng 11, chương trình đã ghi nhận hơn 1,3 tỷ lượt xem toàn cầu trên YouTube, Facebook, Tik Tok và VieOn – một con số hiếm thấy với gameshow Việt.Hàng loạt ca khúc được giới thiệu trong Anh Trai Say Hi liên tiếp giành vị trí cao trên các BXH âm nhạc trong nước và quốc tế: Người như anh xứng đáng cô đơn, Độc nhất vô nhị, Sớm muộn thì,…

Chương trình Anh Trai Say Hi đang “càn quét” các nền tảng.

Với sức hút từ chương trình, Ban tổ chức công bố concert Anh Trai Say Hi diễn ra vào ngày 27/12/2025 tại TP.HCM. Ngay khi mở bán vé vào đầu tháng 11, các nền tảng mạng xã hội lập tức “bùng nổ”: Hàng trăm nghìn lượt tìm kiếm từ khóa “Anh Trai Say Hi concert”, 2 đợt vé Early Bird đã đồng loạt sold-out chỉ sau ít giờ mở bán.

Điều khiến concert Anh Trai Say Hi 2025 trở thành tâm điểm thu hút khán giả dù dịp cuối năm là thời điểm “bùng nổ” của các đêm nhạc chính là ở chất lượng nghệ thuật và sự đầu tư mạnh tay từ BTC.

Theo format, concert sẽ quy tụ loạt ca khúc đình đám của chương trình, từng “càn quét” các BXH từ tháng 9 đến tháng 12/2025. Tuy nhiên, các ca khúc này sẽ xuất hiện trên sân khấu hoành tráng với sự dàn dựng quy mô, đầy bất ngờ. Về khâu tổ chức, BTC concert Anh Trai Say Hi đã tung ra seatmap độc đáo với hạng vé siêu khủng: Super Fan.

Hai phiên mở bán Early Bird của concert Anh Trai Say Hi đã “cháy vé”.

Với hạng vé này, khán giả không chỉ được hưởng đặc quyền “sân khấu gần nhất lịch sử” mà còn được giao lưu, chạm tay cùng thần tượng. Đó cũng chính là lý do cuộc đua săn vé concert Anh Trai Say Hi trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Trên thực tế, concert Anh Trai Say Hi luôn là tâm điểm chú ý của khán giả, điều này đã được thể hiện qua những thành tích khó xô đổ của chuỗi concert mùa trước. Cụ thể, 2 đêm đầu tiên của concert Anh Trai Say Hi 2024 diễn ra vào tối 28/9 và 17/10/2024 tại TP.HCM quy tụ tới 78.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Tại Hà Nội, sau 2 đêm tổ chức (7 và 9/12/2024), chương trình thu hút tới 90.000 khán giả (theo số liệu từ TicketBox), tạo nên một kỷ lục chưa từng có với showbiz Việt. Con số khán giả này cũng đã vượt qua kỷ lục của concert BLACKPINK tại Hà Nội hồi tháng 7/2023.

Do đó, không khó hiểu khi đây sẽ là concert được săn đón nhất tại Việt Nam dịp cuối năm 2025.

Chuỗi concert Anh Trai Say Hi 2024 đã để lại nhiều kỷ lục khó xô đổ.

Vì sao loạt concert đình đám được “chốt đơn” vào cuối năm

Không chỉ Anh Trai Say Hi, dịp cuối năm 2025 chứng kiến sự xuất hiện dày đặc của các concert hoành tráng. Không thể không kể tới concert See The Light của Mỹ Tâm sẽ diễn ra vào tối 13/12 tại Hà Nội.

Đêm nhạc dự kiến quy tụ 40.000 khán giả và nhanh chóng thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Với “thương hiệu” Mỹ Tâm, không khó hiểu khi concert See The Light đã sớm thông báo sold-out toàn bộ vé không lâu sau khi mở bán.

2025 KPOP Super Concert diễn ra vào ngày 22/11 tại Tp.HCM cũng là một concert đáng được chờ đợi dịp cuối năm 2025. Đêm nhạc với sân khấu hoành tráng hứa hẹn đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Concert này quy tụ nhiều thần tượng Hàn Quốc: Chen và Xiumin (EXO), ARrC và WE;NA đồng thời có sự góp mặt của Đức Phúc.

8WONDER Winter 2025: Symphony of Stars là cái tên tiếp theo trong danh sách những concert gây xôn xao cho khán giả dịp cuối năm 2025. Chương trình diễn ra vào tối 6/12 tại Hà Nội với sự góp mặt của Alicia Keys, Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI, Maydays.

Mô phỏng sơ đồ sân khấu concert Anh Trai Say Hi 2025.

Từ góc độ thị trường, tháng 11 đến hết tháng 12 luôn là thời điểm lý tưởng để tổ chức các sự kiện âm nhạc quy mô lớn. Thời tiết mát mẻ, ít mưa, thuận lợi cho sân khấu ngoài trời, đặc biệt đây cũng là thời điểm khán giả bước vào giai đoạn nghỉ lễ nên nhu cầu du lịch và chi tiêu giải trí cũng tăng lên.

Bên cạnh đó, cuối năm cũng là thời điểm các thương hiệu mạnh tay chi cho việc tài trợ, giúp nhà tổ chức có điều kiện đầu tư kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu ở mức cao nhất.

Concert Anh Trai Say Hi được kỳ vọng sẽ là đêm nhạc “bùng nổ” dịp cuối năm 2025.

Với chương trình có mô hình gameshow tích hợp concert như Anh Trai Say Hi, cuối năm càng là thời điểm phù hợp để tung ra những đêm nhạc chất lượng. Bởi concert không chỉ là đêm nhạc mang tính tổng kết chương trình mà còn là sân khấu để thể hiện sự trưởng thành của các nghệ sĩ sau hành trình thử thách tại Anh Trai Say Hi.

Anh Trai Say Hi, See The Light, K-pop Super Concert hay 8WONDER Winter hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm giải trí chất lượng, là món ăn tinh thần phù hợp để khán giả khép lại năm 2025, mở ra những kỳ vọng mới cho năm 2026.