Thương hiệu Golden Farm và hành trình 25 năm nâng tầm pha chế Việt

Tiên phong kiến tạo giải pháp cho ngành F&B

Hơn 25 năm nâng tầm pha chế Việt, Golden Farm tự hào luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018, ứng dụng công nghệ châu Âu và kết hợp giữa nguồn nguyên liệu bản địa, cùng tiêu chuẩn sản xuất quốc tế. Các sản phẩm của Golden Farm hiện đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Campuchia, góp phần khẳng định vị thế của sản phẩm Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu thực phẩm thế giới.

Doanh nghiệp đã khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường ẩm thực và đồ uống với ba thương hiệu chủ lực: Golden Farm, Vị Á và Mama Rosa. Trong đó, Golden Farm là thương hiệu uy tín trong việc cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành F&B trong nước và quốc tế, với danh mục sản phẩm đa dạng, dễ ứng dụng, tiện lợi và thơm ngon.

Thương hiệu Vị Á mang đến hương vị tinh túy từ thảo mộc thiên nhiên qua hai dòng sản phẩm: Trà Thảo Mộc Viên Nén tiện dụng và Trà Mật Ong dạng hũ thơm ngon. Cái tên Mama Rosa luôn là lựa chọn được ưa chuộng tại nhiều cửa hàng pha chế nhờ giá thành cạnh tranh, chất lượng ổn định và phù hợp với nhu cầu của đa số các đơn vị kinh doanh đồ uống và nguyên liệu pha chế.

25 năm nâng tầm pha chế Việt

Các dòng sản phẩm nguyên liệu pha chế và bánh của Golden Farm

Golden Farm không chỉ dừng lại ở vai trò nhà cung cấp mà còn trở thành đối tác uy tín của các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, nhà phân phối và đại lý trong và ngoài nước. Đồng thời, Golden Farm cũng là người bạn đồng hành của các quán cà phê, trà sữa, chuỗi nhà hàng, cửa hàng nguyên liệu pha chế và làm bánh trên toàn quốc.

Mỗi sản phẩm được Golden Farm nghiên cứu và phát triển kỹ lưỡng nhằm đáp ứng đồng thời nhu cầu kinh doanh và sáng tạo của các chủ quán, bartender, barista và đầu bếp chuyên nghiệp.

Bên cạnh hoạt động sản xuất và phân phối, Golden Farm còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc hỗ trợ đối tác thông qua các giải pháp thiết thực như tổ chức buổi trải nghiệm quầy pha chế, giới thiệu món ăn và đồ uống sáng tạo theo mùa, cùng chia sẻ bí quyết kinh doanh hiệu quả cho hàng quán.

Golden Farm cũng tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại lớn trong ngành như Vietnam Foodexpo, Food & Hotel Vietnam, Cafe Show Vietnam và sắp tới là VietFood & Beverage – ProPack Vietnam tại Hà Nội, một trong những triển lãm quốc tế chuyên ngành F&B quy mô và uy tín tại Việt Nam.

Tự hào sản phẩm Việt Nam vươn cao thế giới

Golden Farm tại Triển lãm Thực phẩm và đồ uống 2025

Đến với Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2025 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 05 đến 08 tháng 11 năm 2025, Golden Farm giới thiệu không gian trưng bày được thiết kế theo mô hình kết hợp giữa bếp và khu pha chế mở. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm, quan sát cách chế biến, cũng như trao đổi với đội ngũ chuyên gia ẩm thực của Golden Farm về những giải pháp nguyên liệu phù hợp.

Điểm nổi bật của mô hình này là tính tương tác trực tiếp cao, giúp khách hàng B2B, đặc biệt là các chủ quán cà phê, nhà hàng và nhà phân phối nắm rõ đặc tính và cách ứng dụng thực tế của từng sản phẩm.

Nhiều giải pháp nguyên liệu pha chế và làm bánh đột phá như Sirô Đậm Đặc, Xốt Topping, Mứt Filling, Nước Cốt Trái Cây và Sinh Tố Trái Cây sẽ được Golden Farm giới thiệu trực tiếp tại triển lãm. Đặc biệt, dòng Sirô Đậm Đặc Golden Farm với kết cấu sệt hơn, chứa thịt quả và đậm vị trái cây là giải pháp giúp các quán tiết kiệm chi phí khi sử dụng trực tiếp, không cần kết hợp thêm nguyên liệu khác để tăng hương vị hay bổ sung thịt quả. Nhờ đó, quy trình chế biến trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian và công sức hơn.

Thông qua Triển lãm quốc tế chuyên ngành Thực phẩm và đồ uống 2025, Golden Farm mong muốn chia sẻ giá trị, lan tỏa tinh thần sáng tạo và khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trong ngành thực phẩm và đồ uống. Đồng thời, thương hiệu cũng muốn thể hiện niềm tự hào sản phẩm Việt Nam vươn cao thế giới - khi những giá trị được tạo nên từ nguồn nguyên liệu bản địa, công nghệ hiện đại và tâm huyết của người Việt đang từng bước vươn xa trên thị trường quốc tế.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng | Golden Farm

Địa chỉ: 07 Đường số 05, Phường An Khánh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: (+84) 28 3728 1818 | 08 1528 1818 | 07 8888 4455

Website: https://goldenfarm.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/goldenfarm2000