Thương hiệu JINS đẩy mạnh chiến lược, mở 3 cửa hàng liên tiếp tại Việt Nam

Thị trường mắt kính Việt Nam đang phát triển nhanh chóng nhưng vẫn còn phân mảnh. Theo báo cáo của IMARC Group, doanh thu ngành này được dự báo đạt 498,6 triệu USD trong năm 2024, và duy trì tốc độ tăng trưởng kép khoảng 5,4% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2033.

Tuy nhiên, phần lớn người tiêu dùng vẫn chọn mua kính tại các cửa hàng nhỏ lẻ, với trải nghiệm mua sắm chưa được chuẩn hóa, thiếu dịch vụ đo mắt chuyên nghiệp và đặc biệt là chưa tạo được niềm tin về chất lượng sản phẩm.

Đây chính là khoảng trống mà JINS, thương hiệu đã định hình chuẩn mực bán lẻ kính tại Nhật Bản, nhìn thấy cơ hội. Người Việt vốn có xu hướng ưu tiên hàng Nhật, tin tưởng vào độ bền, độ chính xác và sự tinh tế. Bởi vậy, sự xuất hiện của JINS tại TP.HCM được xem là "bước đi đúng thời điểm".

Với nền tảng hơn hai thập kỷ đổi mới trong công nghệ kính mắt, JINS có cơ hội rõ ràng để trở thành thương hiệu tiên phong định hình chuẩn mực mua sắm mới, khách hàng tìm thấy chất lượng Nhật Bản kết hợp cùng trải nghiệm nhanh, chuẩn và nhất quán.

"Mở rộng tầm mắt"

Thành lập tại Tokyo, JINS không đơn thuần là một thương hiệu mắt kính mà là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và tỉ mỉ của người Nhật. Với tầm nhìn "Magnify Life", JINS khuyến khích mọi người "mở rộng tầm nhìn" không chỉ qua đôi mắt, mà còn qua cách nhìn thế giới với sự tò mò và khám phá.

Triết lý này được hiện thực hóa trong trải nghiệm mua sắm toàn diện. Mọi quy trình từ đo mắt, chọn gọng, cắt tròng đến hoàn thiện đều được tối ưu hóa và chuẩn hóa. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 30 phút, phản ánh sự hiệu quả, tỉ mỉ và tận tâm kiểu Nhật.

Từ một cửa hàng nhỏ ở Nhật, JINS đã phát triển thành chuỗi hơn 800 cửa hàng toàn cầu, có mặt tại các thị trường lớn như Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines và gần đây nhất là Mông Cổ. Việt Nam trở thành thị trường thứ 8 trong hành trình quốc tế hóa của thương hiệu này, với mục tiêu mang đến một góc nhìn mới về trải nghiệm kính mắt – nơi công nghệ và thời trang giao thoa, giúp mỗi người thể hiện phong cách và lối sống của riêng mình.

Các dòng kính Airframe siêu nhẹ là điểm nhấn công nghệ đặc trưng của thương hiệu

Khách hàng có thể đo mắt bằng máy kỹ thuật số, chọn gọng, lắp tròng và nhận kính trong 30 phút. Tốc độ này vượt xa chuẩn thị trường thông thường, nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, nhờ quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt của Nhật Bản.

JINS mang tinh thần trẻ trung và kết nối văn hóa Nhật đến gần hơn với khách hàng Việt với những thiết kế đặc biệt kết hợp cùng Dragon Ball, One Piece

Song song với công nghệ, JINS còn tạo dấu ấn trong văn hóa đại chúng. Các bộ sưu tập hợp tác cùng Dragon Ball, One Piece v..v. biến mỗi chiếc kính thành một câu chuyện. Những hợp tác này giúp JINS vừa giữ được tinh thần Nhật Bản, vừa trở nên trẻ trung, gần gũi với thế hệ Gen Z và Millennials… những nhóm khách hàng ngày càng coi phụ kiện này như một tuyên ngôn cá tính.

Phủ sóng thương hiệu tại Việt Nam

Sau thành công vượt mong đợi của pop-up store tại Saigon Centre - với số lượng đơn hàng đặt trước lên đến hơn 2.000 đơn, JINS chính thức công bố kế hoạch mở 3 cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM trong tháng 11.2025.

JINS Saigon Centre (Q.1) - flagship store (cửa hàng tiêu biểu) đầu tiên, khai trương ngày 8.11.2025, diện tích 200 m², đặt tại vị trí trung tâm Lê Lợi. JINS AEON Mall Tân Phú Celadon và JINS AEON Mall Bình Tân, đồng loạt khai trương ngày 22.11.2025, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và giới trẻ nội thành.

Đại diện JINS cho biết mục tiêu của việc mở đồng loạt ba cửa hàng là xây dựng nhanh nhận diện thương hiệu tại TP.HCM, từ đó mở rộng ra Hà Nội và các thành phố lớn khác trong giai đoạn tiếp theo.

Không chỉ mang đến các sản phẩm kính chất lượng cao, JINS Việt Nam còn hứa hẹn tái định nghĩa trải nghiệm mua sắm, biến việc chọn kính trở thành một phần của phong cách sống.

Sự gia nhập của JINS diễn ra trong bối cảnh Việt Nam chứng kiến làn sóng mạnh mẽ của các thương hiệu Nhật Bản định vị thành công nhờ triết lý "chất lượng, tối giản và bền vững".

JINS được kỳ vọng sẽ tiếp nối tinh thần đó trong lĩnh vực kính mắt, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh mới trong thị trường bán lẻ phụ kiện thời trang. Từ triết lý "Magnify Life - Cùng mở tầm mắt", JINS không chỉ mang đến những sản phẩm kính chính xác từng milimet mà còn đưa vào Việt Nam tinh thần Nhật Bản.