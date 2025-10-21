Thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km

Video: Tài xế taxi Lê Văn Thành từ chối nhận 200.000 đồng của người cha nghèo vừa mất con

Mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện xúc động về người đàn ông nghèo ở Lào Cai được tài xế taxi giúp đỡ giữa lúc khó khăn. Trên đường về quê xoay tiền chữa bệnh cho con sinh non, anh nhận tin con qua đời và vội quay lại Bệnh viện Bạch Mai. Trong túi chỉ còn 200.000 đồng, anh được tài xế chở miễn phí, nói một câu khiến nhiều người nghẹn ngào: “Thôi, mình có nén nhang cho cháu".

Câu chuyện được cộng đồng mạng gọi là “cổ tích giữa đời thường”, lan tỏa tình người giữa Thủ đô.

Sáng 21/10, trả lời PV Báo Điện Tử VTC News , anh Lê Văn Thành (SN 1989) xác nhận anh chính là tài xế trong câu chuyện đang được chia sẻ.

Anh kể, ngày 18/10, anh nhận một cuốc xe qua ứng dụng, từ khu vực bến xe buýt Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đến Bệnh viện Bạch Mai (khoảng 20km), giá hơn 100.000 đồng. Người đặt xe không phải hành khách mà là người đi đường đặt giúp.

“Khi người đàn ông bước lên xe, tôi thấy anh ấy khác lạ, ôm mặt khóc nức nở, chỉ nói được câu đứt quãng: ‘Anh cho em ra Bệnh viện Bạch Mai.’ Tôi hỏi có chuyện gì, anh chỉ im lặng rơi nước mắt”, tài xế Thành nhớ lại.

Người đàn ông đưa tờ 200.000 đồng cho tài xế Lê Văn Thành nhưng tài xế kiên quyết từ chối và nói "thôi, mình có nén nhang cho cháu".

Người đàn ông kể vợ anh đẻ non do làm việc nặng, phải chuyển tuyến từ bệnh viện tỉnh xuống Bệnh viện Bạch Mai: "Thuê xe từ trên đó xuống dưới này hết 3 triệu, có 2 bố con xuống thôi, vợ em vẫn nằm ở viện trên quê”.

Theo lời kể của người đàn ông, sau 4 ngày con nằm lồng kính, anh phải về quê để xoay xở gần chục triệu đồng tiền viện phí. Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi anh vừa đi được một đoạn thì bác sĩ báo con anh đã mất và gọi anh quay lại đón con. “ Nói đến đây anh ấy cứ nức nở khóc thôi” , nam tài xế kể lại.

Suốt chặng đường, anh Thành vừa tập trung lái xe, vừa hỏi thăm hoàn cảnh và động viên người cha cố gắng vượt qua nỗi đau lớn này.

Người đàn ông chia sẻ quê ở gần TP Yên Bái (cũ), hoàn cảnh gia đình đặc biệt khi bố mẹ ly thân, anh ở cùng ông bà, dưới còn có mấy người em nhỏ cùng cha khác mẹ. Những lúc khó khăn như thế này, chỉ có hai vợ chồng tự xoay xở, không có người thân giúp đỡ. Khi con được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai, cũng chỉ nằm lồng kính một mình cho tới khi qua đời.

Khi xe đến ngã tư Nguyễn Trãi, người đàn ông muốn trả tiền xe nhưng nam tài xế từ chối. “Người đàn ông trả tiền xe cho mình nhưng mình bảo rằng ‘Thôi, mình có nén nhang cho cháu’,” anh Thành kể.

Tuy nhiên, người đàn ông vẫn nhất quyết dúi tiền: “ Thôi anh cầm giúp em, ít tiền xăng thôi, em không dám nhận, phía sau anh còn gia đình mà” và để lại tờ 200.000 đồng – số tiền cuối cùng anh còn lại.

Anh Thành giải thích quyết định của mình: “Gia đình anh đi làm anh còn kiếm được, gọi là có nén nhang cho cháu có sao đâu, em cứ nhận lại đi”. Khi xe dừng trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, anh Thành mở cửa và trả lại tờ tiền cho người đàn ông.

Không chỉ miễn phí cuốc xe, anh Thành còn cố gắng kết nối người cha với một nhóm thiện nguyện chuyên chở bệnh nhân đã qua đời về quê với mức giá 0 đồng, giúp anh có thể đưa con về quê an toàn. Tuy nhiên, người đàn ông nói rằng anh cần vào bệnh viện làm thủ tục đón con trước rồi mới tính tiếp chuyện xe.

Anh Thành chia sẻ, anh có ba con nhỏ nên rất đồng cảm khi chứng kiến câu chuyện buồn của vị khách. Điều khiến anh tiếc nuối là chưa kịp hỏi số điện thoại của người đàn ông.

“Đến hiện tại có rất nhiều người liên hệ với mình để muốn giúp đỡ hai bố con, nhưng mình cũng chỉ có số điện thoại của người đặt xe hộ. Hy vọng bạn ấy đã đưa cháu bé về quê và sớm vượt qua nỗi đau này”, anh nói.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, anh Thành cho biết bản thân rất bất ngờ. “Việc từ chối nhận tiền trong hoàn cảnh đó là một hành động rất bình thường của những người làm nghề lái xe. Quãng đường cũng không quá dài, không đáng gì so với nỗi đau của người cha. Tôi không ngờ câu chuyện lại được cộng đồng quan tâm và lan truyền nhiều đến vậy”.