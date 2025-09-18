Thường nói 4 câu này trong lúc tức giận chính là biểu hiện của EQ thấp

Trong giao tiếp hằng ngày, không ai tránh khỏi những lúc tức giận hay căng thẳng. Tuy nhiên, cách chúng ta phản ứng trong những khoảnh khắc nóng nảy lại phản ánh rất rõ trí tuệ cảm xúc (EQ). Người có EQ cao thường biết kiềm chế lời nói, lựa chọn cách diễn đạt phù hợp để vừa bảo vệ quan điểm cá nhân, vừa giữ được mối quan hệ. Ngược lại, người có EQ thấp dễ buông ra những câu nói làm tổn thương người khác, khiến mâu thuẫn trở nên khó hóa giải.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, có 4 kiểu câu nói thường xuất hiện khi một người mất bình tĩnh, và đó chính là “tín hiệu” cho thấy EQ của họ còn hạn chế.

1. “Tôi đã nói rồi mà!”

Khi tức giận, nhiều người lập tức dùng câu này để khẳng định rằng mình đúng, đối phương sai. Tuy nhiên, giọng điệu đầy trách móc và sự nhấn mạnh vào việc “tôi đã cảnh báo trước” thường khiến người nghe cảm thấy bị hạ thấp, thậm chí coi thường.

Người EQ thấp dễ sa vào việc “kể công” và lấy mình làm trung tâm. Họ quên rằng mục tiêu của cuộc trò chuyện không phải là chứng minh ai đúng ai sai, mà là tìm cách giải quyết vấn đề. Người EQ cao thì ngược lại: thay vì công kích, họ thường chọn cách nhắc nhở nhẹ nhàng, hoặc cùng bàn bạc giải pháp để tránh tái diễn sai lầm.

2. “Tất cả là lỗi của anh/chị/em!”

Đổ lỗi cho người khác ngay trong lúc nóng nảy là một biểu hiện rõ ràng của EQ thấp. Câu nói này không chỉ dồn hết trách nhiệm về phía đối phương, mà còn tạo ra cảm giác bị công kích, khiến họ lập tức phản kháng.

Các nhà tâm lý học nhận định, thói quen đổ lỗi thể hiện sự thiếu khả năng quản lý cảm xúc và thiếu tinh thần hợp tác. Người EQ cao thường biết dùng từ ngữ trung tính, chẳng hạn “Chúng ta cần xem lại phần nào chưa ổn” thay vì quy chụp cá nhân. Bằng cách đó, họ vừa giữ được sự tôn trọng, vừa khuyến khích người khác cùng tham gia giải quyết vấn đề.

3. “Tôi không muốn nghe thêm gì nữa!”

Một phản ứng phổ biến của người EQ thấp là chặn đứng cuộc đối thoại bằng thái độ phủ nhận hoặc từ chối lắng nghe. Câu nói này không chỉ khiến người khác cảm thấy bế tắc, mà còn làm cho tình huống trở nên căng thẳng hơn.

Người có EQ thấp thường không đủ kiên nhẫn để tiếp nhận ý kiến trái chiều, nên họ chọn cách đóng cửa giao tiếp. Trong khi đó, người EQ cao hiểu rằng lắng nghe là chìa khóa để hạ nhiệt. Ngay cả khi không đồng ý, họ vẫn cho đối phương cơ hội trình bày, sau đó mới bình tĩnh phân tích hoặc phản hồi.

4. “Nếu không thích thì thôi, đừng có ở đây nữa!”

Đây là kiểu câu nói có tính chất cực đoan, dễ đẩy mối quan hệ đến bờ vực rạn nứt. Người EQ thấp khi tức giận thường dùng lời lẽ tuyệt tình để “giành phần thắng”, nhưng lại không lường trước hậu quả. Những câu nói mang tính loại trừ như vậy có thể khiến người khác tổn thương sâu sắc, khó hàn gắn về sau.

Ngược lại, người EQ cao hiếm khi dùng lời lẽ cắt đứt quan hệ trong lúc nóng nảy. Họ biết rằng cảm xúc chỉ là tạm thời, nhưng lời nói lại có sức nặng lâu dài. Thay vì đưa ra những câu dứt khoát gây tổn thương, họ thường lựa chọn im lặng một thời gian ngắn để cảm xúc lắng xuống, rồi mới tiếp tục trao đổi.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, EQ cao không phải là không biết tức giận, mà là biết tức giận một cách thông minh. Người EQ cao không để cảm xúc tiêu cực điều khiển hành động, mà biết tìm cách thể hiện sự không hài lòng một cách khéo léo.

Ngược lại, người EQ thấp thường bộc lộ sự nóng nảy qua những lời nói nặng nề, không suy nghĩ, khiến bản thân bị đánh giá là thiếu tinh tế, thiếu khả năng kiểm soát. Lâu dần, thói quen này có thể ảnh hưởng xấu đến công việc, tình bạn, thậm chí cả mối quan hệ gia đình.

Học cách kiềm chế và lựa chọn ngôn từ phù hợp là bước quan trọng để nâng cao EQ. Bởi lẽ, một người trưởng thành và tinh tế không phải là người chưa từng nổi nóng, mà là người biết giữ được sự tôn trọng ngay cả khi bản thân đang trong cơn giận dữ.