Thương phố ven sông Eaton Park Signature: Nâng tầm nhịp sống tinh hoa

Nơi thiên nhiên, kiến trúc và phong vị phố thị hòa thành một biểu tượng

Mang tầm nhìn kiến tạo điểm đến phong cách sống thời thượng cho cộng đồng dân cư quốc tế tại vùng đô thị sáng tạo, tương tác cao của TP.HCM, thương phố Eaton Park Signature được Gamuda Land định hướng trở thành một "Thảo Điền mới" ở khu Đông. Một khu phố mua sắm và giải trí thư giãn ven sông ấn tượng dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, y tế và giáo dục chất lượng cao.

Nằm giữa lòng phố thị phồn hoa, nhưng không khí tại Eaton Park Signature sẽ mang đến cảm giác thư thái hiếm có nhờ lợi thế vi khí hậu ven sông. Đây chính là tinh thần chủ đạo trong thiết kế của khu thương phố: một không gian thương mại – giải trí sang trọng, nơi cộng đồng thượng lưu tận hưởng phong cách sống đẳng cấp trong sự giao hòa tự nhiên với thiên nhiên.

Cảm hứng "alfresco" đậm chất châu Âu – khi con người sống chậm lại, tận hưởng trời mây và trò chuyện bên ly cà phê – được tái hiện tại Eaton Park theo một cách rất riêng. Tựa như "dải lụa xanh" của những thành phố kênh đào nơi trời Tây, con kênh bao quanh Eaton Park mang đến năng lượng tươi mới, không chỉ làm mềm mại cảnh quan, mà còn nâng tầm không gian mua sắm và giải trí, thu hút cộng đồng cư dân thượng lưu lẫn khách vãng lai có gu thưởng thức và mức chi tiêu cao.

Bên cạnh sự kết nối thiên nhiên, Eaton Park còn mang đến cảm giác hân hoan, vui tươi phấn khởi khi nô đùa cùng thú cưng qua các tiện ích ngoài trời chuyên biệt – một điểm nhấn hiếm có trong các dự án đô thị tại TP.HCM. Sự tinh tế này góp phần hoàn thiện bức tranh thương mại độc đáo của Eaton Park, biến nơi đây thành điểm hẹn phong cách sống hấp dẫn bậc nhất khu Đông trong tương lai.

Thiết kế "dệt" nên những trải nghiệm thương mại mang dấu ấn nghệ thuật

Mỗi không gian tại khu phố thương mại ven sông Eaton Park được kiến tạo với sự tỉ mỉ trong phối cảnh kiến trúc và ứng dụng nghệ thuật thị giác, nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh và mang lại trải nghiệm xứng tầm cho các thương hiệu. Bốn phân khu chuyên biệt tạo nên một hệ sinh thái thương mại hài hòa nhưng đầy cá tính.

Hệ sinh thái thương mại hài hòa và cá tính tại Eaton Park đem lại những trải nghiệm đậm dấu ấn nghệ thuật

Canal Walk được định vị như "tụ điểm sáng tạo" của Eaton Park, nơi hội tụ cộng đồng giáo dục, nghệ thuật và đề cao giá trị tri thức. Với diện tích linh hoạt, các căn shop từ 108–418 m² và shophouse từ 85–111 m² mở ra không gian lý tưởng cho trung tâm đào tạo, studio nghệ thuật, showroom nội thất, nhà sách hay những workshop mang tinh thần nghệ thuật đương đại.

Như một điểm hẹn ẩm thực ven sông đầy cảm xúc, Waterfront Plaza mở ra thế giới alfresco tinh tế. Diện tích các căn shop từ 73–369 m² và shophouse từ 92–175 m², lý tưởng cho nhà hàng cao cấp, quán cà phê phong cách, cửa hàng gourmet đặc sản, lounge bia rượu truyền thống hay thương hiệu F&B đề cao trải nghiệm và tính thẩm mỹ.

The Boulevard được kiến tạo như "sàn runway danh giá" của toàn khu thương phố, nơi mỗi cửa hàng trở thành tuyên ngôn phong cách của những thương hiệu dẫn dắt xu hướng. Với diện tích căn shop từ 101–299 m² và shophouse từ 85–173 m², phân khu này trở thành không gian hoàn hảo cho các thương hiệu thời trang thượng lưu, trang sức – đồng hồ cao cấp, studio sáng tạo, phòng trưng bày nghệ thuật đẳng cấp.

"Khu phố nhỏ" tràn đầy sinh khí The Circuit là nơi nhịp sống thương mại hòa cùng năng lượng tươi vui của cộng đồng yêu thú cưng, với các căn shop khối đế dao động từ 48–306 m², cùng shophouse rộng 91–176 m². Đặc biệt, với vị trí liền kề công viên thú cưng 300 m² và sân khấu ngoài trời, The Circuit mở ra khả năng tổ chức những sự kiện, workshop và hoạt động cộng đồng sôi động.

Hai bộ sưu tập shop khối đế và shophouse độc bản

Với hai bộ sưu tập độc bản giới hạn gồm 52 căn shop (cửa hàng dịch vụ tại khối đế) và 20 căn shophouse (nhà phố thương mại), được thiết kế đa dạng và vận hành khoa học, Eaton Park Signature tạo nên một hành trình trải nghiệm thương mại độc nhất – nơi kinh doanh bứt phá và thương hiệu được tỏa sáng.

Shophouse Eaton Park nổi bật nhờ sở hữu vị trí mặt tiền đắt giá, diện tích linh hoạt 85 - 176m2, trần cao ấn tượng 9,7 - 10,1m và hệ thống mặt tiền kính toàn khối. Thiết kế này không chỉ tối ưu tầm nhìn, tận dụng ánh sáng tự nhiên mà còn giúp thương hiệu trở nên nổi bật, thu hút ánh nhìn từ mọi hướng. Ngoài ra, không gian kép linh hoạt, dễ dàng kết hợp khu vực kinh doanh sầm uất phía trước với khu vực lưu trữ hoặc không gian sinh hoạt riêng tư phía sau. Lối đi "back-of-home" (hành lang sau nhà) và lối giao nhận hàng riêng biệt giúp tối ưu hóa quy trình vận hành và quản lý hiệu quả.

Shophouse Eaton Park sở hữu vị trí mặt tiền đắt giá, thu hút ánh nhìn và tối ưu tiềm năng kinh doanh

Nằm tại khối đế các tòa nhà, khu vực cửa hàng dịch vụ Eaton Park sẽ là một điểm đến dễ dàng thu hút sự chú ý, tiếp cận thuận tiện và duy trì lượng khách tự nhiên ổn định. Cùng với diện tích bố trí linh hoạt từ 48m2 đến 418m2, thiết kế hai tầng riêng biệt và chiều cao trần vượt trội từ 4,7m - 5m, các căn shop mang lại sự thông thoáng và tối đa hóa công năng.

Trong bối cảnh bất động sản thương mại cao cấp tại khu Đông không ngừng thiết lập các đỉnh giá trị mới, nguồn cung thật sự được đầu tư chỉn chu vẫn vô cùng khan hiếm. Chính vì vậy, Eaton Park Signature đã nổi lên như một "siêu phẩm" đặc biệt – sự hội tụ của vị trí chiến lược – nơi mặt tiền "đại lộ tỷ đô" Mai Chí Thọ, cảnh quan ven sông độc bản và chuẩn mực thiết kế quốc tế.