Thương vụ lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa

VPBankS chào bán thương vụ IPO kỷ lục ngành chứng khoán.

Ngày 1/10, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã công bố Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu và số lượng là 375 triệu đơn vị.

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến đạt gần 12.713 tỷ đồng – trở thành thương vụ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam , tạo tiền đề để công ty mở rộng dư dịa cho vay margin, thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Ở mức giá chào bán này, VPBankS được định giá khoảng 63.562 tỷ đồng (hơn 2,4 tỷ USD) sau IPO.

Thời gian nhận đăng ký mua là từ 8h00 ngày 10/10 đến 16h00 ngày 31/10/2025. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa không quá 93,75 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ sau phát hành), bước khối lượng là 100 cổ phiếu. Số tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua. Kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố từ ngày 1/11 đến 2/11, trong khi thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3/11 đến 7/11/2025.

Thương vụ lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa- Ảnh 1.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) sẽ nhận đăng ký mua cổ phiếu IPO từ ngày 10/10 đến 31/10.

Cổ phiếu của VPBankS sẽ được công ty tự phân phối cũng như thông qua 3 đại lý là Chứng khoán Vietcap, Chứng khóa SSI và Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Thông báo hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu sẽ được công bố tại website của cả 4 đơn vị trên.

Tại mức giá chào bán 33.900 đồng/cp và kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025, tỷ lệ P/E (giá trên lợi nhuận ròng) của VPBankS ở mức 14,3 lần, trong khi P/B (giá trên giá trị sổ sách) tính đến cuối quý III/2025 ước đạt 2,5 lần – cả hai đều thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

Theo ước tính, P/E dự phóng năm 2025 của VPBankS là hơn 14 lần, thấp hơn mặt bằng chung thị trường, mở ra cơ hội đặc biệt hấp dẫn cho nhà đầu tư. Mức định giá thấp này cũng tạo dư địa tăng giá đáng kể khi cổ phiếu chính thức niêm yết.

Về kinh doanh, VPBankS có tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đạt 28,9% vào cuối quý II/2025, so với trung bình ngành chứng khoán từ 35 – 50%.

Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra mục tiêu lợi nhuận và doanh thu tăng trưởng kép khoảng 32%/năm, cán mốc lần lượt 29.051 và 17.520 tỷ đồng vào năm 2030; các chỉ số sinh lời duy trì ở mức vượt trội bình quân ngành chứng khoán hiện nay, với ROE và ROA lần lượt đạt 19% và 6,5%.

Đồng thời, thị phần môi giới chứng khoán đạt 10%, phái sinh là 20%, chiếm 18,5% thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng và 15% thị phần cho vay ký quỹ (margin). Qua đó, kỳ vọng đạt vị trí top 1 về cho vay margin, top 2 thị phần trên HoSE cũng như top 2 thị trường vốn nợ và vốn cổ phần vào năm 2030…

VPBankS bước vào chặng đường IPO với lợi thế đặc biệt khi thừa hưởng kinh nghiệm dày dạn từ ngân hàng mẹ. VPBank là một trong số ít đơn vị thực hiện thành công hai thương vụ tỷ USD tại Việt Nam: Bán 49% cổ phần công ty tín dụng tiêu dùng FE CREDIT cho đối tác ngoại SMBCCF và phát hành 15% cổ phần VPBank cho SMBC.

Theo H.Linh

Thanh Niên Việt

