Tỉ phú Ấn Độ tổ chức lễ cưới kéo dài trong 5 ngày tại Quảng Ninh

Trong 5 ngày (từ ngày 9 đến 13-2), cặp đôi tỉ phú Ấn Độ tổ chức đám cưới tại Quảng Ninh, trong đó lần đầu tiên hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả) trở thành điểm đến của sự kiện.

Lễ cưới của cặp đôi tỉ phú Ấn Độ trên du thuyền ngày 11-2

Với quy mô lên trên 4.000 m2, tối ngày 10-2, cặp đôi tỉ phú Ấn Độ đã tổ chức đám cưới trong hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả). Đám cưới quy tụ khoảng 400 khách mời là những thương gia, chủ doanh nghiệp lớn tại Ấn Độ và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Đây không chỉ là kỷ niệm của cặp đôi Ấn Độ mà còn là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của các khách mời. Đặc biệt, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, 3D mapping đã mang lại nhiều trải nghiệm bất ngờ cho mọi người tham gia.

Clip du khách chúc mừng đám cưới tỷ phú Ấn Độ

Sau khi tổ chức tại hang Ngọc Rồng, ngày 11-2, đám cưới tiếp tục được diễn ra trên du thuyền Ambassador, đưa du khách khám phá vịnh Hạ Long. Chính lễ đám cưới được tổ chức ngày 12-2 tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort and Spa Hạ Long.

Đây là đám cưới thứ 3 trong tổng số 3 đám cưới của các tỉ phú Ấn Độ tổ chức tại Quảng Ninh chỉ trong 15 ngày đầu của tháng 2-2026. Các cặp đôi liên tục chọn Quảng Ninh là điểm đến tổ chức đám cưới không chỉ là dấu mốc mở đầu cho hoạt động du lịch cưới của Quảng Ninh trong năm 2026, mà còn là minh chứng cho định hướng triển khai chương trình xúc tiến, thu hút khách du lịch cưới theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và giàu trải nghiệm.

Lần đầu tiên hang Ngọc Rồng trở thành không gian tổ chức đám cưới của tỉ phú Ấn Độ

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, việc các cặp đôi liên tục chọn nơi đây là điểm đến tổ chức đám cưới là dấu mốc mở đầu cho hoạt động du lịch cưới trong năm 2026. Điều này cũng minh chứng cho định hướng triển khai chương trình xúc tiến, thu hút khách du lịch cưới theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và giàu trải nghiệm của tỉnh.