Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉ phú Ấn Độ tổ chức lễ cưới kéo dài trong 5 ngày tại Quảng Ninh

11-02-2026 - 21:54 PM | Xã hội

Đám cưới quy tụ khoảng 400 khách mời là những thương gia, chủ doanh nghiệp lớn tại Ấn Độ và các nước trong khu vực Đông Nam Á

Trong 5 ngày (từ ngày 9 đến 13-2), cặp đôi tỉ phú Ấn Độ tổ chức đám cưới tại Quảng Ninh, trong đó lần đầu tiên hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả) trở thành điểm đến của sự kiện.

Đám cưới tỉ phú Ấn Độ kéo dài 5 ngày tại Quảng Ninh gây chú ý với khách mời - Ảnh 1.

Lễ cưới của cặp đôi tỉ phú Ấn Độ trên du thuyền ngày 11-2

Với quy mô lên trên 4.000 m2, tối ngày 10-2, cặp đôi tỉ phú Ấn Độ đã tổ chức đám cưới trong hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả). Đám cưới quy tụ khoảng 400 khách mời là những thương gia, chủ doanh nghiệp lớn tại Ấn Độ và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Đây không chỉ là kỷ niệm của cặp đôi Ấn Độ mà còn là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của các khách mời. Đặc biệt, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, 3D mapping đã mang lại nhiều trải nghiệm bất ngờ cho mọi người tham gia.

Clip du khách chúc mừng đám cưới tỷ phú Ấn Độ

Sau khi tổ chức tại hang Ngọc Rồng, ngày 11-2, đám cưới tiếp tục được diễn ra trên du thuyền Ambassador, đưa du khách khám phá vịnh Hạ Long. Chính lễ đám cưới được tổ chức ngày 12-2 tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort and Spa Hạ Long.

Đây là đám cưới thứ 3 trong tổng số 3 đám cưới của các tỉ phú Ấn Độ tổ chức tại Quảng Ninh chỉ trong 15 ngày đầu của tháng 2-2026. Các cặp đôi liên tục chọn Quảng Ninh là điểm đến tổ chức đám cưới không chỉ là dấu mốc mở đầu cho hoạt động du lịch cưới của Quảng Ninh trong năm 2026, mà còn là minh chứng cho định hướng triển khai chương trình xúc tiến, thu hút khách du lịch cưới theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và giàu trải nghiệm.

Đám cưới tỉ phú Ấn Độ kéo dài 5 ngày tại Quảng Ninh gây chú ý với khách mời - Ảnh 2.

Đám cưới tỉ phú Ấn Độ kéo dài 5 ngày tại Quảng Ninh gây chú ý với khách mời - Ảnh 3.

Lần đầu tiên hang Ngọc Rồng trở thành không gian tổ chức đám cưới của tỉ phú Ấn Độ

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, việc các cặp đôi liên tục chọn nơi đây là điểm đến tổ chức đám cưới là dấu mốc mở đầu cho hoạt động du lịch cưới trong năm 2026. Điều này cũng minh chứng cho định hướng triển khai chương trình xúc tiến, thu hút khách du lịch cưới theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và giàu trải nghiệm của tỉnh.

Theo Tr.Đức

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhận được khoản tiền sau vào tài khoản, người dân cần chú ý thông báo từ công an

Nhận được khoản tiền sau vào tài khoản, người dân cần chú ý thông báo từ công an Nổi bật

Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này

Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này Nổi bật

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú chủ hụi Dương Thị Hồng Trang

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú chủ hụi Dương Thị Hồng Trang

21:32 , 11/02/2026
Chủ cây mai vàng “Nghinh Xuân Bính Ngọ” tiết lộ lý do rao bán 3,7 tỉ đồng

Chủ cây mai vàng “Nghinh Xuân Bính Ngọ” tiết lộ lý do rao bán 3,7 tỉ đồng

21:09 , 11/02/2026
Miền Bắc có mưa dịp Tết, mùng 5 đón không khí lạnh

Miền Bắc có mưa dịp Tết, mùng 5 đón không khí lạnh

20:21 , 11/02/2026
Chốt danh sách 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chốt danh sách 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

19:57 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên