Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú chủ hụi Dương Thị Hồng Trang

11-02-2026 - 21:32 PM | Xã hội

Sau khi thu được số tiền lớn từ các thành viên, Trang không thực hiện việc chi trả theo thỏa thuận mà tự ý chiếm đoạt toàn bộ để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố Dương Thị Hồng Trang (26 tuổi, trú xã Xuân Phú) về hành vi lập các hội nhóm "biêu" trên Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Theo kết quả điều tra từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, từ năm 2024, Dương Thị Hồng Trang đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, Trang lập ra nhiều hội, nhóm trên Facebook để tổ chức chơi "biêu" (một hình thức góp vốn xoay vòng), sau đó kêu gọi nhiều người tham gia và đóng tiền theo các dây do mình trực tiếp điều hành.

Sau khi thu được số tiền lớn từ các thành viên, Trang không thực hiện việc chi trả theo thỏa thuận mà tự ý chiếm đoạt toàn bộ để sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan chức năng xác định hành vi của đối tượng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho nhiều bị hại và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã Xuân Phú.

Bị can Dương Thị Hồng Trang - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Hồng Trang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do bị can đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Để phục vụ công tác xử lý, Công an TP Đà Nẵng thông báo những ai là bị hại hoặc người có liên quan đến đường dây của Trang cần sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT (số 15 Hoàng Diệu, phường Điện Bàn) hoặc qua số điện thoại 0935.345.227 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Nga SN 1968

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhận được khoản tiền sau vào tài khoản, người dân cần chú ý thông báo từ công an

Nhận được khoản tiền sau vào tài khoản, người dân cần chú ý thông báo từ công an Nổi bật

Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này

Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này Nổi bật

Chủ cây mai vàng “Nghinh Xuân Bính Ngọ” tiết lộ lý do rao bán 3,7 tỉ đồng

Chủ cây mai vàng “Nghinh Xuân Bính Ngọ” tiết lộ lý do rao bán 3,7 tỉ đồng

21:09 , 11/02/2026
Miền Bắc có mưa dịp Tết, mùng 5 đón không khí lạnh

Miền Bắc có mưa dịp Tết, mùng 5 đón không khí lạnh

20:21 , 11/02/2026
Chốt danh sách 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chốt danh sách 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

19:57 , 11/02/2026
Phản ứng bất ngờ của người đàn ông khi lái tàu phanh khẩn cấp, cứu mạng mình trong tích tắc

Phản ứng bất ngờ của người đàn ông khi lái tàu phanh khẩn cấp, cứu mạng mình trong tích tắc

19:53 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên