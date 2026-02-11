Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú chủ hụi Dương Thị Hồng Trang

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố Dương Thị Hồng Trang (26 tuổi, trú xã Xuân Phú) về hành vi lập các hội nhóm "biêu" trên Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Theo kết quả điều tra từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, từ năm 2024, Dương Thị Hồng Trang đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, Trang lập ra nhiều hội, nhóm trên Facebook để tổ chức chơi "biêu" (một hình thức góp vốn xoay vòng), sau đó kêu gọi nhiều người tham gia và đóng tiền theo các dây do mình trực tiếp điều hành.

Sau khi thu được số tiền lớn từ các thành viên, Trang không thực hiện việc chi trả theo thỏa thuận mà tự ý chiếm đoạt toàn bộ để sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan chức năng xác định hành vi của đối tượng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho nhiều bị hại và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã Xuân Phú.

Bị can Dương Thị Hồng Trang - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Hồng Trang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do bị can đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Để phục vụ công tác xử lý, Công an TP Đà Nẵng thông báo những ai là bị hại hoặc người có liên quan đến đường dây của Trang cần sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT (số 15 Hoàng Diệu, phường Điện Bàn) hoặc qua số điện thoại 0935.345.227 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.