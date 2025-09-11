Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Trách nhiệm của doanh nhân không chỉ là lợi nhuận

11-09-2025 - 15:28 PM | Doanh nghiệp

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nhân không chỉ là lợi nhuận mà còn là kiến tạo giá trị xã hội.

Ngày 11-9, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức Lễ công bố "Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam" và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các Ủy ban - trong khuôn khổ chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Trách nhiệm của doanh nhân không chỉ là lợi nhuận- Ảnh 1.

Ra mắt Hội đồng điều hành Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam

Tại lễ ra mắt Hội đồng điều hành toàn cảnh, có sự tham dự của các doanh nhân chủ chốt bước đầu gồm: Ông Trương Gia Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, trưởng ban IV), ông Don Lâm (Tổng giám đốc VinaCapital), ông Mai Hữu Tín (Tổng giám đốc tập đoàn U&I), ông Vũ Văn Tiền (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico), bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch HĐQT CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận-PNJ) và lãnh đạo chủ chốt các Ủy ban, đại diện cho các doanh nghiệp: Gemadept, Shinec, Euro Window, Đại Dũng, Thái Hưng, AA Coporation, Vĩnh Hiệp, Hanel PT, TMG…

Đây là bước quan trọng, nhằm chi tiết mục tiêu, giá trị, cách thức vận hành của mô hình, hướng đến "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam" lần thứ I, một sự kiện lớn của mô hình dự kiến tổ chức ngày 10-10-2025 tại Hà Nội, gắn với Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV, thành viên Hội đồng điều hành toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam, chia sẻ: "Vận nước đã đến, theo đó mỗi doanh nhân cần trả lời câu hỏi làm gì trong tương lai này để hướng tới mục tiêu "Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng".

Mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam "công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng

Mô hình hình toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu "Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng ", thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế; cũng là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế".

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico, chia sẻ kinh tế tư nhân không chỉ đóng góp hơn 40% GDP mà chúng ta đang tiến tới con số 60-70% GDP.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo bày tỏ: "Doanh nghiệp tư nhân đồng hành cùng Chính phủ trong hoạch định chính sách để mỗi quyết sách kinh tế đều có cơ sở khoa học, thực tiễn. Và đây không chỉ là công cụ mà còn là đòn bẩy để khơi thông nguồn lực, đưa kinh tế tư nhân trở thành trụ cột quốc gia, đóng vai trò động lực chính trong sự nghiệp phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Chúng ta hiểu rằng trách nhiệm của doanh nhân không chỉ là lợi nhuận mà còn là kiến tạo giá trị xã hội, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và lan tỏa niềm tin cho dân tộc" - bà Thảo nhấn mạnh.

Trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ và hội nhập của đất nước, tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp dân tộc có sứ mệnh phải giữ vai trò tiên phong dẫn dắt trong cuộc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, tài chính xanh để không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam cường thịnh.

Cuộc chiến hangar tại Việt Nam: Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, bầu Hiển tham gia phá vỡ thế độc tôn của Vietnam Airlines

Theo Lê Thuý

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Huyền thoại’ nước giải khát Việt không đủ khả năng trả nợ cho Sabeco, đối mặt nguy cơ phá sản

‘Huyền thoại’ nước giải khát Việt không đủ khả năng trả nợ cho Sabeco, đối mặt nguy cơ phá sản Nổi bật

VinFast dự kiến tiêu hao tiền khoảng 400 - 600 triệu USD mỗi quý trong ngắn hạn

VinFast dự kiến tiêu hao tiền khoảng 400 - 600 triệu USD mỗi quý trong ngắn hạn Nổi bật

Philippines ra lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo, Chủ tịch Công ty xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam: Không bán được ở thị trường này thì vẫn có thể bán ở thị trường khác

Philippines ra lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo, Chủ tịch Công ty xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam: Không bán được ở thị trường này thì vẫn có thể bán ở thị trường khác

15:06 , 11/09/2025
Ông chủ Highlands Coffee và Phở 24 lấy thêm Paris Baguette Việt Nam: Hoàn thiện hệ sinh thái trước thềm IPO Highlands Coffee?

Ông chủ Highlands Coffee và Phở 24 lấy thêm Paris Baguette Việt Nam: Hoàn thiện hệ sinh thái trước thềm IPO Highlands Coffee?

14:35 , 11/09/2025
"Đại gia" tôm báo doanh thu tháng 8 tăng 32%, cao nhất kể từ đầu năm, cẩn thận trích lập gần 100 tỷ cho 3 loại thuế mới tại thị trường Mỹ

"Đại gia" tôm báo doanh thu tháng 8 tăng 32%, cao nhất kể từ đầu năm, cẩn thận trích lập gần 100 tỷ cho 3 loại thuế mới tại thị trường Mỹ

14:23 , 11/09/2025
Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

13:56 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên